Малафеев: «Шансов на возвращение Акинфеева в сборную практически нет»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России порассуждал о том, при какой ситуации возможно возвращение в российскую сборную вратаря ЦСКА .

Его возвращение возможно только в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все вратари определённого уровня. Второй — если они будут играть очень плохо. Шанс на это минимальный. Математически, шансов практически нет.

Когда я приостанавливал карьеру в сборной, я сказал Капелло: «Всегда готов вернуться. Если буду нужен — приеду». У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренции. Это его нервирует. Игорю нужна уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть, толкнуть. Игорь провёл много времени, играя за сборную, и то, что у него не было качественной конкуренции, было ему на пользу. Я понимал, что Игоря нужно просто не трогать.