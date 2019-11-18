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Малафеев: «Шансов на возвращение Акинфеева в сборную практически нет»

вчера, 23:19

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о том, при какой ситуации возможно возвращение в российскую сборную вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Его возвращение возможно только в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все вратари определённого уровня. Второй — если они будут играть очень плохо. Шанс на это минимальный. Математически, шансов практически нет. 

Когда я приостанавливал карьеру в сборной, я сказал Капелло: «Всегда готов вернуться. Если буду нужен — приеду». У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренции. Это его нервирует. Игорю нужна уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть, толкнуть. Игорь провёл много времени, играя за сборную, и то, что у него не было качественной конкуренции, было ему на пользу. Я понимал, что Игоря нужно просто не трогать.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг слухи о том, что он просил Акинфеева вернуться в сборную. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   67 / 834
сегодня в 00:32
Всё, время Акинфеева прошло.
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
вчера в 23:35
Был бы, ты, ПОНИМАЛКИН, лучше Игоря - стоял бы в воротах, а не сидел на лавке.
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 834
вчера в 23:33
Ещё этого нам не хватало.
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