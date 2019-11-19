Артём Ребров дал совет подрастающему поколению

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Голкипер «Спартака» на своей странице в Instagram обратился к молодёжи.

Прежде всего, футболист дал совет подрастающему поколению избежать оскорблений в социальных сетях.

Ранее Ребров поделился воспоминаниями о бывшем партнёре по «Спартаку».