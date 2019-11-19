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Артём Ребров дал совет подрастающему поколению

сегодня, 10:43

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на своей странице в Instagram обратился к молодёжи.

Прежде всего, футболист дал совет подрастающему поколению избежать оскорблений в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большие дискуссии развернулись под моим постом о подобающем поведении на стадионе. К сожалению, многие так и не смогли удержать себя в рамках приличия и получили заслуженный бан 🤷🏻‍♂️😊Читая комментарии, я подумал вот о чем 🤔🤔🤔 Поколение моего детства, юности, рожденных в конце 80-х, начале 90-х всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании — на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, «предъявив» кому-то, и, уж тем более, оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить. Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка — это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации когда нужно было отстоять своё и приходилось драться 🤜🏻🤛🏻 Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодёжи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим «троллингом», похвастать об этом друзьям 🤟🏻😎 Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет. Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякому роду атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс! Но так ли круты эти «Тролли»? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в Директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь. Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовёт, эмоций больше нет. Так что, пацаны, позвольте совет ☝🏻Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте своё время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию! Фото: @olya.kuznets #ребров32 #мысливслух #молодежь #новоепоколение #спморазвитие

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Ранее Ребров поделился воспоминаниями о бывшем партнёре по «Спартаку».

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Все комментарии
Red blu
Red blu
   737 / 837
сегодня в 11:03
Дельный совет.
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:54
Дал совет как обнимать и целовать штанги.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   137 / 837
сегодня в 10:50
Рассказал где штанги вкуснее, в Питере все объел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Одержимый хряк
   16 / 837
сегодня в 10:49
Поделился как от Зенита пятерик отхватить.
Четыре просто пропустить, а пятый самому закинуть себе в ворота)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 837
сегодня в 10:48
"Жена может изменить вам в тренажерном зале с тренером по фитнесу, подруга уж наверняка изменит, ну а штанга - никогда".
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   137 / 837
сегодня в 10:47
Поделился как от Зенита пятерик отхватить.
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