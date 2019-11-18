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Канчельскис: «Голы Дзюбы в ворота Сан-Марино - это не героизм»

вчера, 22:43
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящую игру форварда национальной команды Артема Дзюбы в матче против Сан-Марино:

Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам – это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру бы не вышел! Забьет – хорошо, будем поздравлять всей страной. Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам – то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм.

Отсутствие конкуренции Дзюбе? Пока травмирован Смолов, не будем также сбрасывать со счетов Чалова. Многое зависит от нашего тренерского штаба, значит он считает, что другие форварды им не нужны. А сыграет ли это злую шутку в будущем – посмотрим. Но я считаю, что в линии нападения обязательно должна быть конкуренция. 

Новый контракт Дзюбы? 50 на 50, есть пункты, по которым он заслуживает повышения контракта и наоборот. Но все зависит от генерального директора «Зенита». 

Смена агента? Это отношения между ними. Наверное, что-то не устраивало в предыдущем. Главное, чтобы с бывшим агентом расстались по-человечески и по-мужски. Агент Роналду? Это не значит, что Жорже Мендеш устроит Дзюбу  в такие клубы, где играл Роналду.

Ранее главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варелла заявил, что его команда не будет отдельно следить за Дзюбой. 

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   129 / 834
сегодня в 00:19
Позор какой то.Сколько можно про него писать
minai
minai ответил Аксинья
   99 / 834
сегодня в 00:16
Ну тогда и голы Азара в ворота России не имеют под собой веса - вот если бы Англии или Италии...
А бельгийцы и не делают события из проходного матча с нашей чудо-сборной.
В рабочем порядке надругались и все дела. Из-за уважения к хозяевам, прекратили избиение в начале 2-го тайма.
Footbolista
Footbolista
   14 / 834
сегодня в 00:06
Лева Дзюбов не подведет...
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил Гавриленко
   15 / 834
вчера в 23:51
Стыдно за дзюбу. Забивает мусорные, ничего не значащие голы. Может быть, ему на Евро какую-нибудь Норвегию вытащат, чтобы он хоть потешился.
С Норвегией у Дзюбы возникнут проблемы. Сан-Марино то, что надо для Льва-Дзюбы))
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 834
вчера в 23:44
Как же завидует пупсик Канчельскис
гыггыггыгыггыгы
Зидан 1972
Зидан 1972
   149 / 834
вчера в 23:39
как же за....ли эти ветерианы!каждый гол за сборную имеет значение!
Гавриленко
Гавриленко
   41 / 834
вчера в 23:34
Стыдно за дзюбу. Забивает мусорные, ничего не значащие голы. Может быть, ему на Евро какую-нибудь Норвегию вытащат, чтобы он хоть потешился.
mihaluch
mihaluch
   67 / 834
вчера в 23:32
Сан-Марино надо Дзюбану забивать побольше, может в лучшие бомбардиры вылезет.
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   15 / 834
вчера в 23:24
Какой новый контракт Дзюбы в Газпром-Зенит, о чём это Канчельскис. После матча с Бельгией в АПЛ очередь из топ-клубов Англии за ЛЬВОМ-ДЗЮБОЙ. В Англии только Льва-Дзюбы не хватает для полного счастья АПЛ))
Морозовский
Морозовский
   1 / 834
вчера в 23:21
Дзюба - рекордсмен по печникам и почтальонам в Европе и вилковец в нашем чемпионате!
lexatver
lexatver
   616 / 834
вчера в 23:09
Дзюба проигрывает 99% единоборств если ему противостоит защитник более менее среднего уровня. Это показали матчи с Бельгией и Лейпцигом. В таких матчах Артему нужно прибавлять...
Аксинья
Аксинья
   46 / 834
вчера в 22:58
Ну тогда и голы Азара в ворота России не имеют под собой веса - вот если бы Англии или Италии...
Big krendel
Big krendel
   26 / 834
вчера в 22:54
Одолеют интересно Сан-марино? Похоже наша сборная не намного сильней их.
Alex12357
Alex12357
   139 / 834
вчера в 22:51
Интересно сколько Дупло забило-Бразилии,Аргентине,Уругваю,Франции,Бельгии,Германии???
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