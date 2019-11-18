Канчельскис: «Голы Дзюбы в ворота Сан-Марино - это не героизм»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящую игру форварда национальной команды в матче против Сан-Марино:

Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам – это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру бы не вышел! Забьет – хорошо, будем поздравлять всей страной. Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам – то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм.

Отсутствие конкуренции Дзюбе? Пока травмирован Смолов, не будем также сбрасывать со счетов Чалова. Многое зависит от нашего тренерского штаба, значит он считает, что другие форварды им не нужны. А сыграет ли это злую шутку в будущем – посмотрим. Но я считаю, что в линии нападения обязательно должна быть конкуренция.

Новый контракт Дзюбы? 50 на 50, есть пункты, по которым он заслуживает повышения контракта и наоборот. Но все зависит от генерального директора «Зенита».

Смена агента? Это отношения между ними. Наверное, что-то не устраивало в предыдущем. Главное, чтобы с бывшим агентом расстались по-человечески и по-мужски. Агент Роналду? Это не значит, что Жорже Мендеш устроит Дзюбу в такие клубы, где играл Роналду.