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Уткин: «„Чертаново“ и Москомспорт грубейшим образом нарушают закон!»

сегодня, 20:30

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал результаты расследования Москомспорта по финансовой деятельности «Чертаново».

Когда нет профессиональных знаний и нет желания разбираться в теме, получается так, как получается. 

Уважаемые журналисты, блоггеры и все остальные, вы же дальше своего носа не видите!!!

По Уставу, как это и написали в ответе Москомспорта, «Чертаново» имеет право получать компенсацию за подготовку!!! Все правильно, как школа она только на это и имеет право.

Но трансферные выплаты не являются компенсацией за подготовку!!! Трансферная выплата - это трансферная выплата. Компенсация за подготовку - это компенсация за первый трудовой договор школам или при переходе игрока из одного ПФК в другой до 23 лет после окончания контракта за фиксированные деньги, умноженные на коэффициент клуба, в который переходит игрок. 

Трансферная выплата это совершенно иное. Откройте регламенты и разуйте глаза.

Безусловно, и теперь это стало ещё очевиднее, «Чертаново» и Москомспорт грубейшим образом нарушают закон! Они не имеют права получать трансферных выплат. И пытаться прикрыть свое незнание закона,  безграмотность и поддержку своей же школы. А запросы, уважаемые журналисты, нужно делать, правильно их составляя,  и в другие организации, точно не в Москомспорт. В ФАС, в Прокуратуру и в другие.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   69 / 839
сегодня в 21:27
Каждый выживает по-своему, в России закон нарушается сплошь и рядом почти во всех сферах экономической деятельности.
VIPded
VIPded
   71 / 839
сегодня в 21:23
Жги их правдой, Вася, жги!!!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил МКС
   15 / 839
сегодня в 21:07
Толстый - тебе чего это чертаново сделало Гамбургер для твоего жирного пуза зажали? Ты че взьелся то на клуб? Обвинить в коррупции решил кого то Начни с газпрома Закончишь быстро
Ты с луны упал, Васек "Газпром" в перву.ю очередь хейтит. Сколько уже ему выпадов посвятил.
волгодон 2
волгодон 2
   32 / 839
сегодня в 21:04
В Москомспорте работают следователи,а также открыта вакансия на должность киллера)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   269 / 839
сегодня в 21:00
Верно сказал, там дети из Москомспорта играют, чтобы потом в спартак пойти.
Faustello
Faustello
   111 / 839
сегодня в 20:56
Васисуалий прав.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   139 / 839
сегодня в 20:49
Чертаново - филиал свиней, чему тут удивляться?
112910415
112910415
   232 / 839
сегодня в 20:46
конечно, закон нарушается
конечно, при покровительстве вышестоящих чиновников
МКС
МКС
   122 / 839
сегодня в 20:38
Толстый - тебе чего это чертаново сделало

Гамбургер для твоего жирного пуза зажали?

Ты че взьелся то на клуб?

Обвинить в коррупции решил кого то

Начни с газпрома

Закончишь быстро
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