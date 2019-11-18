Уткин: «„Чертаново“ и Москомспорт грубейшим образом нарушают закон!»

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал результаты расследования Москомспорта по финансовой деятельности «Чертаново».

Когда нет профессиональных знаний и нет желания разбираться в теме, получается так, как получается.

Уважаемые журналисты, блоггеры и все остальные, вы же дальше своего носа не видите!!!

По Уставу, как это и написали в ответе Москомспорта, «Чертаново» имеет право получать компенсацию за подготовку!!! Все правильно, как школа она только на это и имеет право.

Но трансферные выплаты не являются компенсацией за подготовку!!! Трансферная выплата - это трансферная выплата. Компенсация за подготовку - это компенсация за первый трудовой договор школам или при переходе игрока из одного ПФК в другой до 23 лет после окончания контракта за фиксированные деньги, умноженные на коэффициент клуба, в который переходит игрок.

Трансферная выплата это совершенно иное. Откройте регламенты и разуйте глаза.

Безусловно, и теперь это стало ещё очевиднее, «Чертаново» и Москомспорт грубейшим образом нарушают закон! Они не имеют права получать трансферных выплат. И пытаться прикрыть свое незнание закона, безграмотность и поддержку своей же школы. А запросы, уважаемые журналисты, нужно делать, правильно их составляя, и в другие организации, точно не в Москомспорт. В ФАС, в Прокуратуру и в другие.