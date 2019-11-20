Б. Игнатьев: «Датчане ничем не лучше нашей сборной»

Бывший тренер «Локомотива» положительно оценил итоги отборочного цикла Евро-2020 для сборной России.

Какую оценку заслужила наша сборная? Хорошую. Ребята решили задачу. Другое дело, что есть вещи проблемные, недоделанные. Черчесов будет исправлять это, что-то новое придумывать, искать положительные моменты. Мы не можем сказать, что игра нам не нравилась. Мы видим лицо команды, она показывает правильный футбол и добивается результата.

Как оцениваю наших соперников по группе на чемпионате Европы: Данию и Бельгию? Бельгия вне конкуренции, а с Данией мы способны бороться и занять второе место. Без всяких натяжек. Датчане ничем не лучше нашей сборной.