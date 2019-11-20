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Б. Игнатьев: «Датчане ничем не лучше нашей сборной»

20 ноября 2019, 18:22

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев положительно оценил итоги отборочного цикла Евро-2020 для сборной России.

Какую оценку заслужила наша сборная? Хорошую. Ребята решили задачу. Другое дело, что есть вещи проблемные, недоделанные. Черчесов будет исправлять это, что-то новое придумывать, искать положительные моменты. Мы не можем сказать, что игра нам не нравилась. Мы видим лицо команды, она показывает правильный футбол и добивается результата. 

Как оцениваю наших соперников по группе на чемпионате Европы: Данию и Бельгию? Бельгия вне конкуренции, а с Данией мы способны бороться и занять второе место. Без всяких натяжек. Датчане ничем не лучше нашей сборной.

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Все комментарии
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 05:00
имеются сомнения
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   411 / 831
20 ноября в 22:25
Больше всего напрягает, что г-н Игнатьев, а до этого некоторые специалисты и футболисты уже заранее отдают первую позицию бельгийцам. Напрягает не потому, что мы будем за нее бороться, а потому, что в футбольном мире не принято заранее отдавать кому-либо предпочтение. Это неуважение, прежде всего, к своей сборной. Нигде и никогда я не слышал, чтобы футболисты других сборных собирались бороться лишь за второе место, заранее отдавая предпочтение фавориту. Негоже...
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 20:59
Оракулы все не угомонятся?!? Нам недавно про первое место в группе все уши прожужжали , а в итоге позорненько все вышло.
Насмешник
Насмешник
   451 / 831
20 ноября в 20:47
Но и не хуже
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
20 ноября в 20:04
Что ты заговоришь, когда наши проиграют с крупным счетом?
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
20 ноября в 19:51
Самое интересное, что и мы уж точно ничем не лучше Дании и, тем более, Уэльса. Если 4-й командой в группе будет Уэльс, то у нас и на третье место мало шансов, будет повторение Евро-2016. Тогда мы тоже ни во что не ставили Словакию и Уэльс.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 18:44
Чёта раздухарился Игнатьев. С такой игрой трещать о победе или четверть финале нашим мастерам смешно.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
20 ноября в 18:42
Гонит старик.
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
20 ноября в 18:37
На голову Дания лучше, все игроки в топ чемпионатах играют. А этот игнатьев и прочие начинают как всегда зализывать позор от Бельгии
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 831
20 ноября в 18:32
А ещё есть Уэльс с гаретом Бейлом, которые натягивали нашу сборную на ЧП-16. а и Дания не подарок, очень волевая команда с великолепным вратарём. Так что возможны варианты
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