Гамула: «Я был уверен, что Дзюба сможет забить гол в ворота Сан-Марино»

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру форварда сборной России Артема Дзюбы в матче с Сан-Марино.
Победа получилась закономерная, все мы ее ждали, но я тоже ждал голов от Артема, ждал, когда Дзюба забьет. Я даже на это поставил, но проиграл в споре с товарищами. Ну, ладно, не забил Артем - такое бывает. К сожалению. Ну а сборная победила легко и уверенно, никаких проблем не возникло. Главное, что обошлось без травм. Когда ты сильно хочешь забить, иногда не получается совсем. Хотя и моменты были. Самое главное, что команда выиграла.
Сможет ли Дзюба побить рекорд Олега Блохина, который забил 44 мяча за сборную СССР? Да всё ещё может быть! Всё зависит от того, какие команды тебе попадаются, ведь товарищеские игры тоже считаются. Однако, я думаю, что в первую очередь Артем должен покорить достижение Кержакова (30 голов за сборную России), и он это сделает. А дальше посмотрим.
Учись у них — у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.
Учись у них — у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.