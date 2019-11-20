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Гамула: «Я был уверен, что Дзюба сможет забить гол в ворота Сан-Марино»

20 ноября 2019, 20:41
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру форварда сборной России Артема Дзюбы в матче с Сан-Марино.

Победа получилась закономерная, все мы ее ждали, но я тоже ждал голов от Артема, ждал, когда Дзюба забьет. Я даже на это поставил, но проиграл в споре с товарищами. Ну, ладно, не забил Артем - такое бывает. К сожалению. Ну а сборная победила легко и уверенно, никаких проблем не возникло. Главное, что обошлось без травм. Когда ты сильно хочешь забить, иногда не получается совсем. Хотя и моменты были. Самое главное, что команда выиграла.

Сможет ли Дзюба побить рекорд Олега Блохина, который забил 44 мяча за сборную СССР? Да всё ещё может быть! Всё зависит от того, какие команды тебе попадаются, ведь товарищеские игры тоже считаются. Однако, я думаю, что в первую очередь Артем должен покорить достижение Кержакова (30 голов за сборную России), и он это сделает. А дальше посмотрим.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   785 / 831
21 ноября в 09:53
ну не забил и чо? че хотите от дзюбы? мало голов важных он наколотил?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   411 / 831
20 ноября в 22:46
Нахваливать нашу сборную за матч с футбольным "карликом" - неблагодарное дело. Надо же, "поставил" на то, что Дзюба забьет. А до матча с бельгийцами ставка была? Неуважение г-на Гамулы к сборной другой страны. Да разве он это поймет (?!).
Ну а по поводу Дзюбы. Приходится констатировать, что ему далеко до Блохина, Протасова, Беланова, Гуцаева, но это не его беда, а беда всего нашего футбола, в котором невозможно набрать двух-трех "подходящих" нападающих, которые могли бы играть за сборную. Весь футбольный мир отказался от "столба", каковым является Артем, отказался лишь по одной причине - они замедляют игру впереди и ограничивают других игроков в выборе схемы атаки. Беда не только нашего футбола, но и лично главного тренера сборной, у которого нет выбора в линии атаки.Беда и для наших болельщиков, которым из матча в матч приходится лицезреть одного Дзюбу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   411 / 831
20 ноября в 22:31
Нахваливать нашу сборную за матч с футбольным "карликом" - неблагодарное дело. Надо же, "поставил" на то, что Дзюба забьет. А до матча с бельгийцами ставка была? Неуважение г-на Гамулы к сборной другой страны. Да разве он это поймет (?!).
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 21:38
Мастерства невского львёнка не хватило, чтобы раскачать лодку стабильности Сан-Марино. ))
Сп62
Сп62 ответил Abverin
   110 / 831
20 ноября в 21:32
Свини не играли, свини некоторые пишут коментарии.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 21:10
В сборной СССР Дзюбе НИКОГДА бы места не нашлось!
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 21:08
Дзюба не один играл, почему свиньи не забили?
Бомж немытый
Бомж немытый
   51 / 831
20 ноября в 21:06
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       9 / 831
    20 ноября в 20:52
    Более ста лет назад Афанасий Фет написал очень точное стихотворение про Дзюбу. Уже тогда писатель знал о неуёмной болтовне питерского льва. Приведено без единого исправления ради троллинга - как есть.

    Учись у них — у дуба, у берёзы.
    Кругом зима. Жестокая пора!
    Напрасные на них застыли слезы,
    И треснула, сжимаяся, кора.

    Все злей метель и с каждою минутой
    Сердито рвет последние листы,
    И за сердце хватает холод лютый;
    Они стоят, молчат; молчи и ты!

    Но верь весне. Ее промчится гений,
    Опять теплом и жизнию дыша.
    Для ясных дней, для новых откровений
    Переболит скорбящая душа.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил time out
       74 / 831
    20 ноября в 20:50
    Ага и товарищи не очень хотели делиться мячом.
    time out
    time out
       41 / 831
    20 ноября в 20:44
    А как Дзюба был уверен! Причем он собирался забить несколько голов. Но деревянность подвела.
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