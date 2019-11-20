Гамула: «Я был уверен, что Дзюба сможет забить гол в ворота Сан-Марино»

Селекционер «Ростова» прокомментировал игру форварда сборной России в матче с Сан-Марино.

Победа получилась закономерная, все мы ее ждали, но я тоже ждал голов от Артема, ждал, когда Дзюба забьет. Я даже на это поставил, но проиграл в споре с товарищами. Ну, ладно, не забил Артем - такое бывает. К сожалению. Ну а сборная победила легко и уверенно, никаких проблем не возникло. Главное, что обошлось без травм. Когда ты сильно хочешь забить, иногда не получается совсем. Хотя и моменты были. Самое главное, что команда выиграла.