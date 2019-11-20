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Медведев: «„Зениту“ нужен атакующий защитник»

20 ноября 2019, 18:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про трансферные цели питерского клуба:

У ряда игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Мы считаем, что лучшим временем для разговора на эту тему будет зимнее трансферное окно. Убежден, обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк команды. Важно сохранить командный дух. В паспорт не будем смотреть. Лучший пример – Юрий Жирков, который дает пример многим игрокам. Нацелены победным путем идти во всех турнирах.

Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все они кандидаты на возвращение. Когда это произойдет? Скорее всего, не зимой. С Ригони ситуация сложнее, потому что у «Сампдории» есть право его выкупить. Пока он играет нечасто. Не знаю, чем это закончится.

Нам не помешает атакующий защитник с большим объемом работы. Спортивный блок уже прошерстил рынок. У нас есть кандидаты. Надеюсь, они смогут усилить команду.

Отметим, что еще Медведев поведал о состоянии форвардов «Зенита» Александра Кокорина и Малкома

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
   205 / 831
21 ноября в 11:39
Зениту надо расформирование , и посадка всего руководства команды и Газпрома.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Конунг Рагнар
   25 / 831
21 ноября в 09:07
Нее, меня не тронут, патамушта я на Лукойле заправляюсь.
Шутка юмора, объезжаю стороной вражьи заправки ;)
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
21 ноября в 08:10
Разве Зенит еще не всех скупил?
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
21 ноября в 05:58
То есть такой как Марио Фернандес, да?) Надеюсь, что он не окажется в Зените! Пусть лучше уедет в Европу.
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 05:15
обороняющийся форвард ещё нужнее !
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 23:34
Сразу видна у невского пенсионера гаспромовская компетентность в этом вопросе. К сожалению, вся вертикаль власти плешивого кишит такими вот знатоками. рогозин с шойгу - яркие тому примеры.
MACBARTON
MACBARTON
   532 / 831
20 ноября в 21:47
Нужен атакующий защитник,так говорит как будто в футболе разбирается))0
Морозовский
Морозовский ответил EAGinLE
   3 / 831
20 ноября в 21:22
Зениту нужен атакующий стоящий в воротах судья . 😋🤩😂⚠️
Этого добра у них хватает! Хотят ещё и защитником побаловаться!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 831
20 ноября в 21:19
Больше всего с тебя возьмут...
С тебя тоже поимеют денег
rubinovyi2
rubinovyi2
   97 / 831
20 ноября в 21:16
Зачем вам атакующий полузащитник.если у вас есть командный дух и куча в аренде?))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Конунг Рагнар
   25 / 831
20 ноября в 20:57
Купят очередного днаря за счет пенсионеров и налогоплательщиков
Больше всего с тебя возьмут...
Томас Сойер
Томас Сойер
   470 / 831
20 ноября в 20:51
Конечно пусть покупают. Дзюба ведь не забивает впереди.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 20:34
Купят очередного днаря за счет пенсионеров и налогоплательщиков
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Т34
   138 / 831
20 ноября в 19:57
Атакующий защитник мелко. Ищите атакующего вратаря.
опередил (
VV V
VV V
   226 / 831
20 ноября в 19:57
Так в чём дело ? загляни в бюджет страны и за очень большие государственные общие деньги России можно купит почти любого защитника на Планете Земля !
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 831
20 ноября в 19:57
=DDD
А атакующий вратарь как? Лодыгину не комфортно. Может усилитесь им?
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
20 ноября в 19:48
Зениту нужен атакующий стоящий в воротах судья .
😋🤩😂⚠️
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
20 ноября в 19:45
такой футболист нужен всем...
Т34
Т34
   13 / 831
20 ноября в 19:37
Атакующий защитник мелко. Ищите атакующего вратаря.
andrefino13
andrefino13 ответил oFANATo
   289 / 831
20 ноября в 19:36
А им даже удаление не помогает, а два видимо даже для Зенита, дорого.)))
Виссарионович
Виссарионович ответил Cremen
   74 / 831
20 ноября в 19:34
В начале мы посмотрим как вы угоститесь пятерочкой Лиона.
andrefino13
andrefino13 ответил Питер Ман
   289 / 831
20 ноября в 19:34
Правильно, за 100 миллионов, а мы, Локомотив, на эти деньги пять новых Миранчуков вырастим.
Виссарионович
Виссарионович ответил Roman Borovikov
   74 / 831
20 ноября в 19:33
Или на Петрова.
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 831
20 ноября в 19:11
Миранчуков надо брать!
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 19:09
Зениту все мало! Всех грабят задарма а результата нет!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
20 ноября в 19:05
Жирный намёк на Марио Фернандеса? Сотенка млн. и он ваш, у вас денег всё равно много))
kastites
kastites
   357 / 831
20 ноября в 19:02
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 18:58
Ага. И ещё штук пять защищающих нападающих...)))
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 18:58
Пока без него скоро нужно будет свиней угостить пятерочкой, а то он что-то засиделись на 6-м месте.
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
20 ноября в 18:57
Медведев, у вас есть Вилков зачем вам защитник.
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