Снейдер: «Мог быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел»

Экс-полузащитник «Реала», «Аякса» и «Интера» Уэсли Снейдер заявил, что мог бы играть на более высоком уровне. 35-летний футболист в этом году завершил карьеру.
Если бы я на 100 процентов посвящал себя футболу, мог бы быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел и не жалею об этом.
👀 | «Als ik er 100% voor had geleefd, had ik in het rijtje met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi gestaan»— FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 ноября 2019 г.
De Jaren van Perez: Wesley Sneijder
📺 FOX Sports 1 pic.twitter.com/SquHJU8phQ
и вообще, это персональная награда за качество игры за сезон.
поясню,
Ты депутат, ты построил 3 абуенных памятника* для города и привлек инвестиции в бюджет этого города в размере 100лямов кэша, за год (все эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры)))гыыы),
и Жириновский депутат построил один памятник но принес в бюджет мухосранска 500лямов кэша за этот же год.
вопрос - кому Путин медаль вручит?))
* стоимость памятника - 1 рубль.
и вообще, это персональная награда за качество игры за сезон.
поясню,
Ты депутат, ты построил 3 абуенных памятника* для города и привлек инвестиции в бюджет этого города в размере 100лямов кэша, за год (все эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры)))гыыы),
и Жириновский депутат построил один памятник но принес в бюджет мухосранска 500лямов кэша за этот же год.
вопрос - кому Путин медаль вручит?))
* стоимость памятника - 1 рубль.