Снейдер: «Мог быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел»

Экс-полузащитник «Реала», «Аякса» и «Интера» заявил, что мог бы играть на более высоком уровне. 35-летний футболист в этом году завершил карьеру.

Если бы я на 100 процентов посвящал себя футболу, мог бы быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел и не жалею об этом.