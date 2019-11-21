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Снейдер: «Мог быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел»

21 ноября 2019, 09:08

Экс-полузащитник «Реала», «Аякса» и «Интера» Уэсли Снейдер заявил, что мог бы играть на более высоком уровне. 35-летний футболист в этом году завершил карьеру.

Если бы я на 100 процентов посвящал себя футболу, мог бы быть на одном уровне с Месси и Роналду, но я этого не хотел и не жалею об этом.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   584 / 831
21 ноября в 22:33
Странно сравнивать полузащитника с нападающими. С Кака можно сравнить. Такой же промелькнувший метеор. Горел ярко, но не долго.
Van Vanovich
Van Vanovich
   521 / 831
21 ноября в 19:05
да золотой мяч увели. А так было бы приятно всем болелам мира, что справедливый ЗМ!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   330 / 831
21 ноября в 18:21
Я тоже мог бы, но не хотел, да и некогда было)
Тага Дага
Тага Дага ответил dino-hsv
   122 / 831
21 ноября в 15:46
Ты сам ответил на свой вопрос....
dino-hsv
dino-hsv ответил Тага Дага
   28 / 831
21 ноября в 14:42
2010 году Месси вышел полуфинал лиги чемпионов,где не прошли автобус переводчика,выиграл чемпионат,кубок,суперкубок,а что выиграл петух 2013 году,когда у Рибери украли мяч,ничего. ....так что ты просто АНАЛитик....
и к чему ты стрелки метнул? по делу есть что сказать?
juvenale
juvenale ответил Конунг Рагнар
   18 / 831
21 ноября в 14:36
В этом году кто заслуживает, твой Роналду?
почему мой?у меня нет кумиров,после ухода Дель Пьеро и есть только Юве.По поводу ЗМ в этом году,то даже не знаю.Вообще никто не заслужил))Месси забивал только в чемпе,в лч в важных матчах как всегда растворился.Вандейк тоже не заслужил,там играла вся команда и тот же Аллисон больше .Роналду не заслужил,но у него украли в прошлом году
cevin cigan
cevin cigan ответил Тага Дага
   90 / 831
21 ноября в 14:12
2010 году Месси вышел полуфинал лиги чемпионов,где не прошли автобус переводчика,выиграл чемпионат,кубок,суперкубок,а что выиграл петух 2013 году,когда у Рибери украли мяч,ничего. ....так что ты просто АНАЛитик....
Сейчас речь о Рибери? Вроде о Снайдере!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил juvenale
   22 / 831
21 ноября в 13:48
В этом году кто заслуживает, твой Роналду?
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Drakulа
   646 / 831
21 ноября в 12:26
В 2010 году был даже лучше аргентинского голума! Серебро ЧМ,ЛЧ,Сериа А, 5 трофеев в то время за один год выиграл с Интером,но Платтини отдал мяч своему сыну! Самый позорный ЗМ в истории!!!
статистику Месси посмотри за тот сезон...
и вообще, это персональная награда за качество игры за сезон.
поясню,
Ты депутат, ты построил 3 абуенных памятника* для города и привлек инвестиции в бюджет этого города в размере 100лямов кэша, за год (все эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры)))гыыы),
и Жириновский депутат построил один памятник но принес в бюджет мухосранска 500лямов кэша за этот же год.
вопрос - кому Путин медаль вручит?))

* стоимость памятника - 1 рубль.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 12:25
Мог, но большие дядьки из ФИФА и УЕФА не дали.
galem72
galem72
   69 / 831
21 ноября в 11:12
Чувствуются нотки обиды за неполученный им ЗМ.
Drakulа
Drakulа
   142 / 831
21 ноября в 11:10
В 2010 году был даже лучше аргентинского голума! Серебро ЧМ,ЛЧ,Сериа А, 5 трофеев в то время за один год выиграл с Интером,но Платтини отдал мяч своему сыну! Самый позорный ЗМ в истории!!!
juvenale
juvenale
   18 / 831
21 ноября в 11:07
В 2010 был самый главный левый мяч и позорный в истории мирового футбола...гному его просто подарили...это реально был позор мирового футбола...и в этом году хотят это повторить
Тага Дага
Тага Дага ответил Так Себе Аналитик
   122 / 831
21 ноября в 10:52
2010 году Месси вышел полуфинал лиги чемпионов,где не прошли автобус переводчика,выиграл чемпионат,кубок,суперкубок,а что выиграл петух 2013 году,когда у Рибери украли мяч,ничего. ....так что ты просто АНАЛитик....
Тага Дага
Тага Дага
   122 / 831
21 ноября в 10:44
Снейдер,Иньеста,Роббен, намного полезно было для своих клубов,и в качестве цена,зарплата. ...и никаких истерик,чем Марокканская подстилка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
21 ноября в 10:43
Жаль, Месси отнял у него этот ЗМ. уровень-не уровень, а в том году он был просто абсолютно лучшим, и дать мяч Месси за погромы "Уэсок", когда Снейдер принес елубу ЛЧ и сборной финал, было... ну, как детей бить.
Baggio R.
Baggio R. ответил cska plus
   213 / 831
21 ноября в 10:29
Не гони, они одного роста
Остапчук 67
Остапчук 67
   275 / 831
21 ноября в 10:28
Да ладно, болтун...
ДСА
ДСА
   237 / 831
21 ноября в 10:17
Ему очень далеко до их уровня. При всем желании не получилось бы.
cevin cigan
cevin cigan ответил VIPded
   90 / 831
21 ноября в 10:10
Скромняга...)))
А что скромняга? В Интере тех лет,он и был на уровне Рона и гномяры. Последний у него наглым образом забрал ЗМ! Любому игроку было бы обидно,вот он и потихоньку сникал.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
21 ноября в 10:03
ЗМ 2010 Снейдер точно заслуживал
Башмакоса
Башмакоса
21 ноября в 10:03
Скромно и наивно.
obana777
obana777
   87 / 831
21 ноября в 09:58
Если бы у бабушки был.....,то она была бы дедушкой!
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 09:58
Снейдер гораздо выше гнома.
VIPded
VIPded
   68 / 831
21 ноября в 09:26
Скромняга...)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
21 ноября в 09:26
Зачем тогда в футбол играл? Глупая отмазка.
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
21 ноября в 09:24
отмазался не плохо
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