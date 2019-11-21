Бербатов: «Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом»

Бывший игрок «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов подверг критике поступок Гарета Бейла, который сделал фото с провокационным флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».
Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом. Понятно, что есть некоторое напряжение в отношениях Гарета и «Реала». Я понимаю, что это своего рода подкол, но подобное создает ненужную шумиху. Возможно, это было сделано на эмоциях или он не знал, что написано на флаге. В общем это не выглядело здорово. Скорее, немного глупо.
Он игрок высоко уровня. К нему не очень правильно относятся в Испании. Но если есть такая ситуация, то почему ты еще там? Если ты хорош, то любая команда будет хотеть тебя и ты снова будешь играть в футбол.
Не думаю что Бейл настолько глуп что не понимал как воспримут это дурачество в Мадриде. Получается ему уже плевать. В таком случае нужно быть профессионалом до конца - отыграй контракт соответственно своей зарплате и уходи в другой клуб, в гольф ( что у него там на первом месте)
Не думаю что Бейл настолько глуп что не понимал как воспримут это дурачество в Мадриде. Получается ему уже плевать. В таком случае нужно быть профессионалом до конца - отыграй контракт соответственно своей зарплате и уходи в другой клуб, в гольф ( что у него там на первом месте)
Едва ли Бейл именно так смотрел на флаг, как сделали и раздули газетенки
Едва ли Бейл именно так смотрел на флаг, как сделали и раздули газетенки