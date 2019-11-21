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Бербатов: «Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом»

21 ноября 2019, 10:07

Бывший игрок «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов подверг критике поступок Гарета Бейла, который сделал фото с провокационным флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».

Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом. Понятно, что есть некоторое напряжение в отношениях Гарета и «Реала». Я понимаю, что это своего рода подкол, но подобное создает ненужную шумиху. Возможно, это было сделано на эмоциях или он не знал, что написано на флаге. В общем это не выглядело здорово. Скорее, немного глупо.

Он игрок высоко уровня. К нему не очень правильно относятся в Испании. Но если есть такая ситуация, то почему ты еще там? Если ты хорош, то любая команда будет хотеть тебя и ты снова будешь играть в футбол.

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 07:45
Есть англия и уэльс, почему игрок не может выйти со своии флагом?
Hamman
Hamman ответил Gelious
   419 / 831
вчера в 01:08
Пожалуй, в некоторых вещах просто он не очень дальновиден... Но человеком хуже от этого он не становится. И вновь пошли его по всему миру кидаться в него. Аж самому противно от такой глупости человеческой.
Что есть, то есть...
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
21 ноября в 15:24
Деньги есть - ума не надо.
Gelious
Gelious ответил Hamman
   52 / 831
21 ноября в 14:48
Согласен с тобой что Бейл скорее всего смотрел иначе на этот флаг, но тем хуже для него. Это показывает что человек с таким огромным футбольным талантом и потенциалом при этом обладает довольно скудным умом. Несправедливо считать что клуб гнобит его. Играть его выпускали при всех тренерах, при условии что он здоров естественно. А здоров он мягко говоря бывал не часто. Не думаю что Бейл настолько глуп что не понимал как воспримут это дурачество в Мадриде. Получается ему уже плевать. В таком случае нужно быть профессионалом до конца - отыграй контракт соответственно своей зарплате и уходи в другой клуб, в гольф ( что у него там на первом месте)
Пожалуй, в некоторых вещах просто он не очень дальновиден... Но человеком хуже от этого он не становится. И вновь пошли его по всему миру кидаться в него. Аж самому противно от такой глупости человеческой.
Hamman
Hamman ответил Gelious
   419 / 831
21 ноября в 13:13
Кроме глупого вопроса про то, почему Бейл в Испании. 1) это ни к чему 2) в Мадриде город отличный, который нравится футболистам 3) в другом месте такую зарплату будет сложно получить. Едва ли Бейл именно так смотрел на флаг, как сделали и раздули газетенки
Согласен с тобой что Бейл скорее всего смотрел иначе на этот флаг, но тем хуже для него. Это показывает что человек с таким огромным футбольным талантом и потенциалом при этом обладает довольно скудным умом. Несправедливо считать что клуб гнобит его. Играть его выпускали при всех тренерах, при условии что он здоров естественно. А здоров он мягко говоря бывал не часто.
Не думаю что Бейл настолько глуп что не понимал как воспримут это дурачество в Мадриде. Получается ему уже плевать. В таком случае нужно быть профессионалом до конца - отыграй контракт соответственно своей зарплате и уходи в другой клуб, в гольф ( что у него там на первом месте)
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 11:23
Не от большого ума. Пусть играет в гольф)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
21 ноября в 10:31
Азар столько не сделает для Реала сколько сделал Бэйл
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
21 ноября в 10:22
Того и гляди Дзюбан выскочит с лазурным флагом с надписью: "Россия, покер, Зенит".
Василий 50
Василий 50
   356 / 831
21 ноября в 10:20
Глупец и поступает глупо.
Gelious
Gelious ответил Рома Олейник
   52 / 831
21 ноября в 10:12
Болгарин всё логично растолковал.
Кроме глупого вопроса про то, почему Бейл в Испании. 1) это ни к чему 2) в Мадриде город отличный, который нравится футболистам 3) в другом месте такую зарплату будет сложно получить.
Едва ли Бейл именно так смотрел на флаг, как сделали и раздули газетенки
Рома Олейник
Рома Олейник
21 ноября в 10:09
Болгарин всё логично растолковал.
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