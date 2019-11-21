Бербатов: «Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом»

Бывший игрок «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» подверг критике поступок Гарета Бейла, который сделал фото с провокационным флагом «Уэльс, гольф, Мадрид».

Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом. Понятно, что есть некоторое напряжение в отношениях Гарета и «Реала». Я понимаю, что это своего рода подкол, но подобное создает ненужную шумиху. Возможно, это было сделано на эмоциях или он не знал, что написано на флаге. В общем это не выглядело здорово. Скорее, немного глупо.

Он игрок высоко уровня. К нему не очень правильно относятся в Испании. Но если есть такая ситуация, то почему ты еще там? Если ты хорош, то любая команда будет хотеть тебя и ты снова будешь играть в футбол.