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Экс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»

21 ноября 2019, 00:17

Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено заявил, что был рад возглавлять «красную фурию».

Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации. Рад, что мы выполнили поставленную задачу – вышли на Евро. Не хочу обсуждать все слухи в СМИ, которые появлялись в последнее время (речь идет о напряженных отношениях с Луисом Энрике).

Моя совесть чиста. Невозможно понравиться всем, но я уважаю данную ситуацию. Я всегда говорил, что если Луис Энрике решит вернуться, то не стану ему мешать.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:37
Ну и хорошо.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   129 / 831
21 ноября в 07:59
Успехов в дальнейшей работе.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   383 / 831
21 ноября в 07:36
Удачи в дальнейшем.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:30
Вообще непонятная смена тренера.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
21 ноября в 07:01
Болею за Испанию, но данная ситуация не очень красит федерацию.
Луис Энрике ушёл из сборной по большой личной беде, его друг Роберто Морено заместил его на посту, в случае возвращении Энрике федерация должна была переговорить с Морено заранее и тот бы скорее всего понял бы ситуацию и всё было бы нормально. А так он узнал, что Энрике вернулся в раздевалке после матча где была решена задача выхода на Евро.
Думаю и Морено не так посмотрел на Энрике и Энрике сейчас не очень удобно перед другом. Очередной глупый поступок федерации Испании, а Вы говорите, что только у нас в России глупости делают.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
21 ноября в 05:24
Мужик 👍
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