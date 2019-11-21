Экс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено заявил, что был рад возглавлять «красную фурию».
Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации. Рад, что мы выполнили поставленную задачу – вышли на Евро. Не хочу обсуждать все слухи в СМИ, которые появлялись в последнее время (речь идет о напряженных отношениях с Луисом Энрике).
Моя совесть чиста. Невозможно понравиться всем, но я уважаю данную ситуацию. Я всегда говорил, что если Луис Энрике решит вернуться, то не стану ему мешать.
Луис Энрике ушёл из сборной по большой личной беде, его друг Роберто Морено заместил его на посту, в случае возвращении Энрике федерация должна была переговорить с Морено заранее и тот бы скорее всего понял бы ситуацию и всё было бы нормально. А так он узнал, что Энрике вернулся в раздевалке после матча где была решена задача выхода на Евро.
Думаю и Морено не так посмотрел на Энрике и Энрике сейчас не очень удобно перед другом. Очередной глупый поступок федерации Испании, а Вы говорите, что только у нас в России глупости делают.
Луис Энрике ушёл из сборной по большой личной беде, его друг Роберто Морено заместил его на посту, в случае возвращении Энрике федерация должна была переговорить с Морено заранее и тот бы скорее всего понял бы ситуацию и всё было бы нормально. А так он узнал, что Энрике вернулся в раздевалке после матча где была решена задача выхода на Евро.
Думаю и Морено не так посмотрел на Энрике и Энрике сейчас не очень удобно перед другом. Очередной глупый поступок федерации Испании, а Вы говорите, что только у нас в России глупости делают.