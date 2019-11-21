Экс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Экс-наставник сборной Испании заявил, что был рад возглавлять «красную фурию».

Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации. Рад, что мы выполнили поставленную задачу – вышли на Евро. Не хочу обсуждать все слухи в СМИ , которые появлялись в последнее время (речь идет о напряженных отношениях с Луисом Энрике).

Моя совесть чиста. Невозможно понравиться всем, но я уважаю данную ситуацию. Я всегда говорил, что если Луис Энрике решит вернуться, то не стану ему мешать.