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Шаронов: «Мы хорошо знаем „Зенит“, информации достаточно»

21 ноября 2019, 12:27

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился информацией о подготовке команды к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также оценил выступление сборной России в матче квалификации Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).

Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду.

Мы хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль игры, информации достаточно.

Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться.

На данный момент «Рубин» занимает 13 строчку в таблице РПЛ. В прошлом матче казанская команда уступила «Динамо». 

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Все комментарии
Зенит превыше всего
Зенит превыше всего
21 ноября в 23:25
знаете или нет а пятерочку получите пердивщики
mars6791
mars6791
   417 / 831
21 ноября в 22:50
Конечно понятно к чему стремится Шаронов говоря об информации данной Бельгией, но в матче с Зенитом он больше находится в роли сб.России , так что надо покрепче подумать о тактике и стратегии в этой игре.
Верг
Верг
   596 / 831
21 ноября в 15:26
Влетит крупно рубин, ни обороны ни атаки ни болел на стадионе, ни тренера
Absinthe3
Absinthe3
   158 / 831
21 ноября в 14:25
Шаронов: «Мы хорошо знаем „Зенит“, Зенит - это купленные судьи, сломаный ВАР, информации достаточно»
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:31
Тогда удачи!
Бомж немытый
Бомж немытый
   51 / 831
21 ноября в 13:25
Да все хорошо знают зенит. Если зенит не может, то судья поможет.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 12:43
Всё прогрессивное человечество будет болеть против "Зенита"! Удачи Рубину!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
21 ноября в 12:37
Победы Рубину!).
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