Шаронов: «Мы хорошо знаем „Зенит“, информации достаточно»

Тренер «Рубина» поделился информацией о подготовке команды к матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также оценил выступление сборной России в матче квалификации Евро-2020 против команды Бельгии (1:4).

Как прошла пауза? Для нас хорошо, потому что было больше времени на подготовку, хотя некоторые игроки уезжали в сборные, но не так много. В целом провели плодотворно подготовку, несмотря на погоду.

Мы хорошо знаем «Зенит», у них есть свой стиль игры, информации достаточно.

Игра сборной? Не буду оценивать национальную команду, у них есть тренер, он оценит игру. Если брать саму игру, то Бельгия дала информацию, куда нам двигаться.