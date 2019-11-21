Тедеско: «Кутепов будет играть»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал состояние футболистов после перерыва на матчи сборных. Также немецкий специалист коснулся темы игры защитника красно-белых Ильи Кутепова и привлечения в команду молодых футболистов.

Во время паузы на матчи сборных мы, прежде всего, уделили внимание второй команде, которая играла два матча, за эту команду играл, например, Гапонов. Я посетил игры и скажу, что смотреть на игры второй команды в живую — это совсем другое дело. У нас было восемь человек, мы уделили внимания индивидуальным тренировкам, позиционным занятиям. Крал, Понсе и Айртон вернулись раньше, и у них было время перестроиться.

Илья Кутепов готов играть. Будет ли он играть в основном составе или нет, я не говорю, но играть он готов.

Планирую ли я привлекать еще кого-то из молодых к первой команде? Шанс есть, шансы большие, но на это нам нужно время. Главное для молодых игроков — терпение. Случай с Умяровым по-своему уникален, каждый случай индивидуален. Я знаю примеры, когда молодые игроки становились профессионалами в Германии в 20-21 год. Я люблю работать с молодыми игроками, но на это нужно время.