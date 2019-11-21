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Тедеско: «Кутепов будет играть»

21 ноября 2019, 12:35

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал состояние футболистов после перерыва на матчи сборных. Также немецкий специалист коснулся темы игры защитника красно-белых Ильи Кутепова и привлечения в команду молодых футболистов.

Во время паузы на матчи сборных мы, прежде всего, уделили внимание второй команде, которая играла два матча, за эту команду играл, например, Гапонов. Я посетил игры и скажу, что смотреть на игры второй команды в живую — это совсем другое дело. У нас было восемь человек, мы уделили внимания индивидуальным тренировкам, позиционным занятиям. Крал, Понсе и Айртон вернулись раньше, и у них было время перестроиться.

Илья Кутепов готов играть. Будет ли он играть в основном составе или нет, я не говорю, но играть он готов.

Планирую ли я привлекать еще кого-то из молодых к первой команде? Шанс есть, шансы большие, но на это нам нужно время. Главное для молодых игроков — терпение. Случай с Умяровым по-своему уникален, каждый случай индивидуален. Я знаю примеры, когда молодые игроки становились профессионалами в Германии в 20-21 год. Я люблю работать с молодыми игроками, но на это нужно время.

Ранее Тедеско отметил старания на тренировках полузащитника «Спартака» Андре Шюррле

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   114 / 831
21 ноября в 23:09
Если кутя в основе,то за пищевик можно быть спокойным-пердив не за горами...
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
21 ноября в 18:04
Кутепов будет играть, замечательно значит будут голы в ворота Максимки.
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 17:04
Кутепов без спартака как земля без колхоза.
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
21 ноября в 16:38
Спартааааааааааак! Тедескааааа! Шюррлееее! Кутепоооооов! Спартааааааааааак!! Нарооооод!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
21 ноября в 14:13
Доктор приходит к пациенту перед операцией.
Больной: «Доктор, а я на пианино играть смогу?»
Доктор в смущении думает: причем же здесь пианино, операция -то на ноге., и говорит: «Все будет хорошо. Ну конечно сможете играть.»
Больной: «Какая хорошая операция, а ведь раньше не мог…»
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
21 ноября в 13:49
Болтун уровня Кареры, потом Арсеналам сливает.
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
21 ноября в 13:37
Пусть будет так.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   350 / 831
21 ноября в 13:15
Значит не будет.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
21 ноября в 13:14
Вера окрыляет
Penokkio
Penokkio
   522 / 831
21 ноября в 13:02
Заголовок статьи - Тедеско: «Кутепов будет играть»

Что в статье на самом деле - Тедеско: «Будет ли он играть в основном составе или нет, я не говорю»
drug01
drug01
   96 / 831
21 ноября в 13:00
Значит будет успех
Армейская душа
Армейская душа
   105 / 831
21 ноября в 12:59
На это вся Россия надеется )))
Сп62
Сп62
   110 / 831
21 ноября в 12:58
Жалко, если на Рассказова он не рассчитывает. Уйдёт перспективный парень.
LOpp
LOpp
   19 / 831
21 ноября в 12:55
Играть в 3 ЦЗ это правильная идея, по крайней мере пропускать меньше стали.
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