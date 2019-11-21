Семак: «В Казани будет холодно? Беречь никого не собираемся»

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что его не пугают погодные условия в предстоящем матче с «Рубином» в рамках 17-го тура РПЛ.
В Казани будет «-5»? Беречь никого мы не собираемся. Будем исходить только из состояния и физических кондиций игроков. Если поймём, что кто-то не сможет сыграть на сто процентов, значит этот футболист не сыграет. Если все смогут, значит все будут готовиться.
Командные Достижения в спорте
Ниса
Чемпион Туркмении: (1) 1998/99
Обладатель Кубка Туркмении: (1) 1998
Итого: 2 трофея
Рубин
Чемпион России: (2) 2008, 2009
Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010
Обладатель Кубка России: (1) 2011/12
Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012
Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (1) 2010
Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002
Итого: 7 трофеев
Ростов
Серебряный призёр чемпионата России: (1) 2015/1
Командные Достижения в спорте
Ниса
Чемпион Туркмении: (1) 1998/99
Обладатель Кубка Туркмении: (1) 1998
Итого: 2 трофея
Рубин
Чемпион России: (2) 2008, 2009
Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010
Обладатель Кубка России: (1) 2011/12
Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012
Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (1) 2010
Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002
Итого: 7 трофеев
Ростов
Серебряный призёр чемпионата России: (1) 2015/1
Двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.
Командные достижения:
«Спартак»:
Серебряный призёр чемпионата России (3): 2006, 2007, 2011/12
«Ростов»:
Обладатель Кубка России : 2013/14
«Зенит»:
Чемпион России : 2018/19
Обладатель Кубка России : 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Финалист Суперкубка России: 2019
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
Двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.
Командные достижения:
«Спартак»:
Серебряный призёр чемпионата России (3): 2006, 2007, 2011/12
«Ростов»:
Обладатель Кубка России : 2013/14
«Зенит»:
Чемпион России : 2018/19
Обладатель Кубка России : 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Финалист Суперкубка России: 2019
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
Ржу, не могу!!! :)))
Ржу, не могу!!! :)))