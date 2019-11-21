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Семак: «В Казани будет холодно? Беречь никого не собираемся»

21 ноября 2019, 14:46
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что его не пугают погодные условия в предстоящем матче с «Рубином» в рамках 17-го тура РПЛ.

В Казани будет «-5»? Беречь никого мы не собираемся. Будем исходить только из состояния и физических кондиций игроков. Если поймём, что кто-то не сможет сыграть на сто процентов, значит этот футболист не сыграет. Если все смогут, значит все будут готовиться.

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Все комментарии
leopit
leopit
   533 / 831
вчера в 20:07
очередные три очка ,заработанные лидером.....
ildar_3871
ildar_3871 ответил nubom
   599 / 831
21 ноября в 22:03
Курба́н Беки́евич Берды́ев (туркм. Gurban Bekiýewiç Berdiýew; род. 25 августа 1952, Ашхабад) — советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский[1х2] и российский[3] футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1980). Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2008), ордена «Аль-Фахр» I степени (2009), ордена Дружбы (2012), награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2016) Командные Достижения в спорте Ниса Чемпион Туркмении: (1) 1998/99 Обладатель Кубка Туркмении: (1) 1998 Итого: 2 трофея Рубин Чемпион России: (2) 2008, 2009 Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010 Обладатель Кубка России: (1) 2011/12 Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (1) 2010 Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002 Итого: 7 трофеев Ростов Серебряный призёр чемпионата России: (1) 2015/1
Дзюба просто вор !
nubom
nubom ответил ildar_3871
   91 / 831
21 ноября в 21:25
"Наступал на спартаковский шарф и деньги воровал у Быстрова".
Курба́н Беки́евич Берды́ев (туркм. Gurban Bekiýewiç Berdiýew; род. 25 августа 1952, Ашхабад) — советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский[1х2] и российский[3] футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1980). Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2008), ордена «Аль-Фахр» I степени (2009), ордена Дружбы (2012), награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2016)
Командные Достижения в спорте
Ниса
Чемпион Туркмении: (1) 1998/99
Обладатель Кубка Туркмении: (1) 1998
Итого: 2 трофея
Рубин
Чемпион России: (2) 2008, 2009
Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010
Обладатель Кубка России: (1) 2011/12
Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012
Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (1) 2010
Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002
Итого: 7 трофеев
Ростов
Серебряный призёр чемпионата России: (1) 2015/1
Т34
Т34 ответил Gunslinger
   13 / 831
21 ноября в 21:21
Да просто уморил! Ржу, не могу!!! :)))
Я рад, что тебе так весело.
ildar_3871
ildar_3871 ответил nubom
   599 / 831
21 ноября в 20:24
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988, Москва, СССР) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года. Командные достижения: «Спартак»: Серебряный призёр чемпионата России (3): 2006, 2007, 2011/12 «Ростов»: Обладатель Кубка России : 2013/14 «Зенит»: Чемпион России : 2018/19 Обладатель Кубка России : 2015/16 Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016 Финалист Суперкубка России: 2019 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
"Наступал на спартаковский шарф и деньги воровал у Быстрова".
nubom
nubom ответил ildar_3871
   91 / 831
21 ноября в 19:34
Порвем Зюбу в Казани , и скажем кто он есть !)
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988, Москва, СССР) — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
Двукратный обладатель Кубка России (2014, 2016), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016), чемпион России (2018/2019). Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.
Командные достижения:
«Спартак»:
Серебряный призёр чемпионата России (3): 2006, 2007, 2011/12
«Ростов»:
Обладатель Кубка России : 2013/14
«Зенит»:
Чемпион России : 2018/19
Обладатель Кубка России : 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Финалист Суперкубка России: 2019
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
Телогрейка
Телогрейка
21 ноября в 18:41
Если -7 градусов для бомжей холодно, то -17 это смерть, казанцам надо просто чаще бегать и пробивать отмороженного вратаря...
Gunslinger
Gunslinger ответил Т34
   354 / 831
21 ноября в 18:12
Это фантом-страшилка зенита. Они уже и сами забыли кто это такой.
Да просто уморил!
Ржу, не могу!!! :)))
Т34
Т34 ответил ildar_3871
   13 / 831
21 ноября в 17:13
А кто такой Малкома ?
Это фантом-страшилка зенита. Они уже и сами забыли кто это такой.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Бубнин
   599 / 831
21 ноября в 16:48
Малкома там потеплей укутайте! А лучше зря не будите.
А кто такой Малкома ?
ildar_3871
ildar_3871
   599 / 831
21 ноября в 16:48
Порвем Зюбу в Казани , и скажем кто он есть !)
Бубнин
Бубнин
   71 / 831
21 ноября в 15:42
Малкома там потеплей укутайте! А лучше зря не будите.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
21 ноября в 15:21
Нужно готовиться к Лиге Чемпионов, на Казань можно забить.
Zenit_84
Zenit_84
   323 / 831
21 ноября в 14:52
Удачи Зениту!
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
21 ноября в 14:52
Зениту только победы!
Tostao
Tostao
   82 / 831
21 ноября в 14:49
Будут биться до последнего малкома! ))
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