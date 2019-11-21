Семак: «В Казани будет холодно? Беречь никого не собираемся»

Наставник «Зенита» заявил, что его не пугают погодные условия в предстоящем матче с «Рубином» в рамках 17-го тура РПЛ .

В Казани будет «-5»? Беречь никого мы не собираемся. Будем исходить только из состояния и физических кондиций игроков. Если поймём, что кто-то не сможет сыграть на сто процентов, значит этот футболист не сыграет. Если все смогут, значит все будут готовиться.