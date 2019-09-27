«Спартак» дома примет «Ростов», ЦСКА сыграет с «Уфой» в Москве

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. Жеребьевка определила где будут проходить матчи.
Даты и время начала матчей будут известны позже.
Все пары 1/8 финала:
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
ЦСКА (Москва) – «Уфа»
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
«Оренбург» — «Химки»
Также недавно жеребьевка прошла в Англии, определились пары 4-го раунда Кубка английской лиги.
Валера, верим!...)))
Валера, верим!...)))