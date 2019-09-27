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«Спартак» дома примет «Ростов», ЦСКА сыграет с «Уфой» в Москве

сегодня, 14:30

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка России. Жеребьевка определила где будут проходить матчи.

Даты и время начала матчей будут известны позже.

Все пары 1/8 финала:

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)
ЦСКА (Москва) – «Уфа»
«Спартак» (Москва) — «Ростов»
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)
«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)
«Оренбург» — «Химки»

Также недавно жеребьевка прошла в Англии, определились пары 4-го раунда Кубка английской лиги.
 

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   52 / 886
сегодня в 15:43
Пропала халява . Абонемент давал право на 1/8 , если бы в Туле играли .
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 886
сегодня в 15:37
Свиньи еле отползли от Камаза, команды 2 дивизиона. Почти от любителей еле отскочили, а тут Ростов. Гыгыгы
Багров-брат
Багров-брат
   225 / 886
сегодня в 15:32
Что связывает матч СпаМ - Ростов?
Валера, верим!...)))
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 886
сегодня в 15:31
"Торпедо","НН","Урал",ЦСКА,"Ростов","Зенит",Ахмат","Оренбург".
_Философ_
_Философ_
   644 / 886
сегодня в 15:29
Совсем не удивлен, что Спартак дома будет играть, еще наверника и судья будет из птенцов гнезда Федуна
Anisovich
Anisovich
   48 / 886
сегодня в 14:59
Между двух зол предпочтительней, конечно же, ростов.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   508 / 886
сегодня в 14:54
Жаль что не в Ростове игра (судьи могут вытащить Спартак) но очень надеюсь на победу Ростова!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   25 / 886
сегодня в 14:53
Никто и не сомневался, что свиньи свой филиал пердивный только в Москве может обыграть, и то, только при своем купленном судье.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   7 / 886
сегодня в 14:49
Малосолов фаворит, на сбор овса))
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 886
сегодня в 14:48
Удачи нам
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 886
сегодня в 14:47
Ростов - фаворит !!!
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   290 / 886
сегодня в 14:46
ууу , попал спартак , это вам не Ливерпуль , тут от 8 и выше
Заратустра
Заратустра
   60 / 886
сегодня в 14:45
Ростов раздавит спартак.
LOpp
LOpp
   24 / 886
сегодня в 14:37
удачи и победы Уфе и Томи!
Footbolista
Footbolista
   4 / 886
сегодня в 14:35
Щас кони заноют...
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