«Торпедо» на своём поле уступило «Лучу»

вчера, 21:27

В матче 25-го тура ФНЛ московское «Торпедо» на своем поле проиграло владивостокскому «Лучу». Голами в этом матче отметились Никита Саламатов и Саид Алиев.



На данный момент в турнирной таблице «Торпедо» занимает вторую строчку (51 очко). «Луч» подымается на 15 строчку (26 очков).

«Торпедо» - «Луч» 0:2 (0:0)

Голы: Саламатов 47, Алиев 71

Предупреждения: Насадюк 49, Божин 51, Квеквескири 79

«Торпедо»: Цыган, Багаев, Божин, Шишкин, Шоркин, Самошников, Елисеев, Галоян, Лях, Сергеев, Лебеденко;

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Кротов, Абазов, Стеклов, Саламатов, Пономаренко, Носов, Кутьин, Гордиенко, Марущак;

Это третье поражение подряд для «Торпедо». В прошлом матче московская команда уступила «Армавиру».