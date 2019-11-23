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«Торпедо» на своём поле уступило «Лучу»

вчера, 21:27
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

В матче 25-го тура ФНЛ московское «Торпедо» на своем поле проиграло владивостокскому «Лучу». Голами в этом матче отметились Никита Саламатов и Саид Алиев

На данный момент в турнирной таблице «Торпедо» занимает вторую строчку (51 очко). «Луч» подымается на 15 строчку (26 очков).

«Торпедо» - «Луч» 0:2 (0:0)
Голы: Саламатов 47, Алиев 71

Предупреждения: Насадюк 49, Божин 51, Квеквескири 79

«Торпедо»: Цыган, Багаев, Божин, Шишкин, Шоркин, Самошников, Елисеев, Галоян, Лях, Сергеев, Лебеденко;

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Кротов, Абазов, Стеклов, Саламатов, Пономаренко, Носов, Кутьин, Гордиенко, Марущак;

Это третье поражение подряд для «Торпедо». В прошлом матче московская команда уступила «Армавиру».

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Все комментарии
drug01
drug01
   107 / 853
сегодня в 00:22
У Торпедо игра не получилась.... Жаль!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:11
Если уж так хотят, то пусть в пердиве остаются
mortid
mortid
   317 / 853
вчера в 22:25
Зачем вообще участвовать в этом цирке, есле нет задачи выхода в РПЛ? Только презрение вызывает такое представление, как тренер так и вся команда, за то что участвуют в нём. Снимитесь вообще с чемпионата и не позорьте команду.
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
   210 / 853
вчера в 22:15
Вот вам и Педо.
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 22:08
Сыпятся торпедовцы.
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 853
вчера в 22:01
Неужели сливать начали из-за стадиона?
Cremen
Cremen
   49 / 853
вчера в 21:49
Торпедо отказывается от РПЛ.
Паровозов
Паровозов
   337 / 853
вчера в 21:44
Всё, мечты педо о выходе в первую лигу начинают по тихоньку уплывать.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   95 / 853
вчера в 21:43
Луч с победой!
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 853
вчера в 21:33
Торпедо начало продавать игры.
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 21:30
Владивосток с победой! Молодцы!
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