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«Арсенал» ушел от поражения в игре с «Саутгемптоном»

вчера, 19:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (18) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (9) - второй снизу.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Саутгемптон» 2:2 (1:1)
Голы: Ляказетт 18, Ляказетт 90+6 - Ингс 8, Уорд-Праус 71

Нереализованный пенальти: - Уорд-Праус 71

«Арсенал»: Лено, Чамберс (Пепе 46), Луис, Папастатопулос, Бельерин (Габриэл Мартинелли 83), Лукас Торрейра (Уиллок 83), Гендузи, Тирни, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Буфаль 86), Уорд-Праус, Хейбьерг, Редмонд, Обафеми (Дженепо 76), Ингс (Лонг 73)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждения: Лукас Торрейра 23, Папастатопулос 28, Ингс 31, Ляказетт 45+2, Пепе 66, Тирни 69, Бертранд 81, Гендузи 90+1

Ранее «Тоттенхэм» одержал победу над «Вест Хэмом».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   241 / 853
сегодня в 00:27
ВЕНГЕРАУУУУУУУУУУУУУУУУУУТ! :)
aNOOBis
aNOOBis ответил anfield1984
   605 / 853
сегодня в 00:13
Ну как так. Такой экспресс запороли.
Ожидаемо, кстати
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 853
вчера в 23:19
Эмери гнать надо
anfield1984
anfield1984
вчера в 22:43
Ну как так. Такой экспресс запороли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 22:16
Че то Арсенал плох в этом году...
ZaZizu
ZaZizu
   489 / 853
вчера в 21:57
с луисом,сократисом и эмери нужно прощаться!
kotmyshka
kotmyshka
   265 / 853
вчера в 21:33
еле-еле
Bom Bom
Bom Bom
   331 / 853
вчера в 21:30
Такие "успехи" доведут Арсенал до состояния, при котором место в ЛЕ будет за счастье.
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 21:02
Да уж! Арсенал все больше становится непредсказуемым.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:01
На Эмери зла не держат.
Strikers188
Strikers188
   182 / 853
вчера в 20:30
Потрясающий характер привил команде Эмери!!
Даже в трудных ситуациях ребята бьются до конца и зарабатывают очки!
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 853
вчера в 20:29
Отскочили.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 20:16
Фигово...что еще сказать то
Арсенал всегда нравился
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   103 / 853
вчера в 20:14
канониры залпом чередуют ничьи поражениями.... что-то совсем туго,может ставками увлекаются?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   12 / 853
вчера в 20:11
Что с тобой случилось, ладно, что ты эмеривер, но чтобы не помнить, что Беллерин тупо по статистике всегда был одним из лидеров по потерям в команде...
Cruis
Cruis
вчера в 20:07
Ничего удивительного.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   675 / 853
вчера в 20:03
Ооо я даже забыл про существование такой команды. Как в один миг Арсенал одного из сильнейших команд Европы скатился в такую серость.
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 20:03
Успели уйти.........
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 853
вчера в 20:02
Слава богу, сравняли, 12-18 против последнего места по ударам, Бед Ебенин и тут великолепен! А я уже ждал угрожающего "Кроенке недоволен Эмери и сделал ему последнее предупреждение - два сезона на исправление ситуации". Впрочем, если 60 тыс все равно по шло на стадион, зачем что-то исправлять?))
cannongun
cannongun
   127 / 853
вчера в 20:02
гуд ебенинг! Эмери остается азазаза))
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   608 / 853
вчера в 20:01
Игра Арсенала просто п..дец. А Мартинелли красавчик пора в основу пацана.
mphuZ
mphuZ
   547 / 853
вчера в 20:01
Беда-печаль.

Ауба и Пепе просто днища.
Защитники чёрт знает что вытворяли. Беллерин постоянно терял мяч, Чамберс как всегда полено и не мог нормально страховать, Сократис чуть гол не привёз, Тирни тупой пенальти заработал.

В атаке как всегда без идей. Руководству нужно думать: либо менять Эмери, либо всем давать по башке, чтобы играли.
Y N W A.
Y N W A.
   43 / 853
вчера в 20:00
Похоже, очередной слитый сезон у арсов. Состав-то бодрый, то ли Эмери троит, то ли сливают коуча.
ars14
ars14
   693 / 853
вчера в 20:00
Жаль,ничья в пользу Эмери(
Медив
Медив
   77 / 853
вчера в 20:00
Мавр на полставки может потренировать и Арсенал
DXTK
DXTK
   152 / 853
вчера в 20:00
эх потеряли очки.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 853
вчера в 20:00
без джаки арсенал не лучше тулы))))))
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 19:59
Надо было, чтобы проиграл, стыд и позор.
dino-hsv
dino-hsv
   38 / 853
вчера в 19:59
болел за арсенал. следовательно, желал их поражения. нынче только так. по-другому перемен не видать. жаль, что сравняли
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