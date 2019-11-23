«Арсенал» ушел от поражения в игре с «Саутгемптоном»

«Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (18) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (9) - второй снизу.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Саутгемптон» 2:2 (1:1)
Голы: Ляказетт 18, Ляказетт 90+6 - Ингс 8, Уорд-Праус 71
Нереализованный пенальти: - Уорд-Праус 71
«Арсенал»: Лено, Чамберс (Пепе 46), Луис, Папастатопулос, Бельерин (Габриэл Мартинелли 83), Лукас Торрейра (Уиллок 83), Гендузи, Тирни, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Буфаль 86), Уорд-Праус, Хейбьерг, Редмонд, Обафеми (Дженепо 76), Ингс (Лонг 73)
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Лукас Торрейра 23, Папастатопулос 28, Ингс 31, Ляказетт 45+2, Пепе 66, Тирни 69, Бертранд 81, Гендузи 90+1
Ранее «Тоттенхэм» одержал победу над «Вест Хэмом».
Даже в трудных ситуациях ребята бьются до конца и зарабатывают очки!
Даже в трудных ситуациях ребята бьются до конца и зарабатывают очки!
Арсенал всегда нравился
Арсенал всегда нравился
Ауба и Пепе просто днища.
Защитники чёрт знает что вытворяли. Беллерин постоянно терял мяч, Чамберс как всегда полено и не мог нормально страховать, Сократис чуть гол не привёз, Тирни тупой пенальти заработал.
В атаке как всегда без идей. Руководству нужно думать: либо менять Эмери, либо всем давать по башке, чтобы играли.
Ауба и Пепе просто днища.
Защитники чёрт знает что вытворяли. Беллерин постоянно терял мяч, Чамберс как всегда полено и не мог нормально страховать, Сократис чуть гол не привёз, Тирни тупой пенальти заработал.
В атаке как всегда без идей. Руководству нужно думать: либо менять Эмери, либо всем давать по башке, чтобы играли.