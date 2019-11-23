«Лестер» победил «Брайтон», Варди снова забил

вчера, 19:54

«Лестер» в матче 13-го тура АПЛ одержал победу над «Брайтоном». «Лисы» (29 очков) занимают второе место в таблице, «чайки» (15 баллов) - двенадцатые.

Фалмер, стадион Фалмер

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Лестер Сити» 0:2 (0:0)

Голы: Перес 64, Варди 82 (пенальти)

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Скелотто 78), Даффи, Уэбстер, Берн, Проппер, Стивенс (Биссума 78), Марч, Муй, Мопе, Троссард

Главный тренер: Поттер Грэм.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс (Морган 62), Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Прат 70), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Грэй 78), Варди

Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Уэбстер 16, Стивенс 48

В параллельной игре «Ливерпуль» не без труда одолел «Кристал Пэлас».