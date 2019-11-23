«Лестер» победил «Брайтон», Варди снова забил

«Лестер» в матче 13-го тура АПЛ одержал победу над «Брайтоном». «Лисы» (29 очков) занимают второе место в таблице, «чайки» (15 баллов) - двенадцатые.
Фалмер, стадион Фалмер
«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Лестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Перес 64, Варди 82 (пенальти)
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Скелотто 78), Даффи, Уэбстер, Берн, Проппер, Стивенс (Биссума 78), Марч, Муй, Мопе, Троссард
Главный тренер: Поттер Грэм.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс (Морган 62), Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Прат 70), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Грэй 78), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Уэбстер 16, Стивенс 48
В параллельной игре «Ливерпуль» не без труда одолел «Кристал Пэлас».
Лисам поздравления!
Лисам поздравления!