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«Лестер» победил «Брайтон», Варди снова забил

вчера, 19:54
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Лестер» в матче 13-го тура АПЛ одержал победу над «Брайтоном». «Лисы» (29 очков) занимают второе место в таблице, «чайки» (15 баллов) - двенадцатые.

Фалмер, стадион Фалмер

«Брайтон энд Хоув Альбион» - «Лестер Сити» 0:2 (0:0)
Голы: Перес 64, Варди 82 (пенальти)

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя (Скелотто 78), Даффи, Уэбстер, Берн, Проппер, Стивенс (Биссума 78), Марч, Муй, Мопе, Троссард
Главный тренер: Поттер Грэм.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс (Морган 62), Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Прат 70), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Грэй 78), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Уэбстер 16, Стивенс 48

В параллельной игре «Ливерпуль» не без труда одолел «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   77 / 850
вчера в 22:45
Лестер с победой!
112910415
112910415
   61 / 850
вчера в 22:28
вот красавцы !
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   144 / 850
вчера в 21:36
как Шпоры ухитрились продуть этому днищевому Брайтону, хз?
Лисам поздравления!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   103 / 850
вчера в 20:28
экс-тренер лИверПуля выводит ЛИС на второе место!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 850
вчера в 20:22
Варди один больше тащит, чем вся полузащита и нападение МЮ))
kotmyshka
kotmyshka
   266 / 850
вчера в 20:09
ожидаемо
cska plus
cska plus
   20 / 850
вчера в 20:00
Лестер с победой!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   612 / 850
вчера в 20:00
Рад за Брэндона и Варди король Лестера 👍
mangoх12
mangoх12
   46 / 850
вчера в 19:57
пока без осечек
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 850
вчера в 19:56
счет-то не минимальный)))
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