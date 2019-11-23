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«Шальке» с минимальным счетом обыграл «Вердер»

вчера, 19:25
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)1 : 2Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Шальке» одержал победу над «Вердером» в матче 12-го тура Бундеслиги. «Кобальтовые» (22 очка) находятся на четвертом месте в таблице, бременцы (11 баллов) - тринадцатые.

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» - «Шальке-04» 1:2 (0:1)
Голы: Осако 80 - Арит 43, Раман 53

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Лангкамп (Голлер 85), Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Писарро 55), Классен, Баргфреде (Эггестейн 73), Рашица, Осако
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, Омар, Сердар, Калиджури, Ут (МакКенни 73), Арит (Бургшталлер 88), Раман (Матондо 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Эггештайн 51, Лангкамп 55, Баргфреде 70, Настасич 72, Омар 87

Ранее «Бавария» разгромила «Фортуну».

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   630 / 853
вчера в 20:46
победа с минимальным счетом -это только 1-0
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 20:13
Шальке с победой!
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