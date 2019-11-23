«Шальке» с минимальным счетом обыграл «Вердер»

«Шальке» одержал победу над «Вердером» в матче 12-го тура Бундеслиги. «Кобальтовые» (22 очка) находятся на четвертом месте в таблице, бременцы (11 баллов) - тринадцатые.
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» - «Шальке-04» 1:2 (0:1)
Голы: Осако 80 - Арит 43, Раман 53
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Лангкамп (Голлер 85), Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Писарро 55), Классен, Баргфреде (Эггестейн 73), Рашица, Осако
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, Омар, Сердар, Калиджури, Ут (МакКенни 73), Арит (Бургшталлер 88), Раман (Матондо 80)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Предупреждения: Эггештайн 51, Лангкамп 55, Баргфреде 70, Настасич 72, Омар 87
Ранее «Бавария» разгромила «Фортуну».