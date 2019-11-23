Агуэро получил травму в игре с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил мышечную травму в игре 13-го тура чемпионата Англии против «Челси».
После игры наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что повреждение аргентинского форварда выглядит не очень хорошо.
|Манчестер Сити2 : 1Челси
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил мышечную травму в игре 13-го тура чемпионата Англии против «Челси».
После игры наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что повреждение аргентинского форварда выглядит не очень хорошо.