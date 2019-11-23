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Агуэро получил травму в игре с «Челси»

вчера, 23:57
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил мышечную травму в игре 13-го тура чемпионата Англии против «Челси».

После игры наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что повреждение аргентинского форварда выглядит не очень хорошо.

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