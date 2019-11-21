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Тухель: «Неймар может вернуться в строй к матчу с Лиллем»

21 ноября 2019, 21:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о готовности нападающего парижан Неймара к матчу с «Лиллем»:

Неймар хорошо тренировался по общей программе и индивидуально, а в последние две недели он с профессионализмом выполнял все свои обязанности. Он работал усерднее других игроков. Если все будет идти хорошо, то Неймар сможет сыграть с «Лиллем».

Окончательное решение будет принято в день матча. Утром решим, выйдет ли он с первых минут или же начнет встречу со скамейки.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в основную группу

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 09:22
Эта девочка в год две игры играет.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
вчера в 07:22
Удачи Неймару!
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