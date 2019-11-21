Тухель: «Неймар может вернуться в строй к матчу с Лиллем»

Главный тренер ПСЖ рассказал о готовности нападающего парижан Неймара к матчу с «Лиллем»:

Неймар хорошо тренировался по общей программе и индивидуально, а в последние две недели он с профессионализмом выполнял все свои обязанности. Он работал усерднее других игроков. Если все будет идти хорошо, то Неймар сможет сыграть с «Лиллем».

Окончательное решение будет принято в день матча. Утром решим, выйдет ли он с первых минут или же начнет встречу со скамейки.