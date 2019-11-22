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Роналду не сыграет в матче с «Аталантой»

вчера, 14:46
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус17:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит матч 13-го тура Серии А против «Аталанты».

Роналду не сыграет с «Аталантой» на 99 процентов. Он сказал, что себя не очень хорошо чувствует.
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   521 / 831
вчера в 18:23
это после Бадра поплохело что ли)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь Всея Турина
   81 / 831
вчера в 16:43
Курилка пусть сидит в кабинете надолго , без трофея лч на радость любителям футбола ёпт.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Князь Всея Турина
   328 / 831
вчера в 16:39
Сарри,потопить Криша????Вы серьезно???Я не думаю,что он совсем из ума выжил,силы у них совсем не равны,вот Рон при желании,сплавит Сарри
feris1
feris1
   147 / 831
вчера в 16:37
Почему то я этому не удивлен.
Я ещё неделю назад писал,что куряга скорее всего не включит Рона в заявку ссылаясь на его самочувствие,так оно и плучилось (
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
вчера в 16:36
Ну да не готов на 99 процентов, все силы отдал в матчах люксембурга и литвы,вахахахахахахаха ,и без него в кабинете есть кому забивать левые пеньки.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   210 / 831
вчера в 16:19
Роналду и сам мог бы сказать о том,что не сможет сыграть. Сарри пытается потопить Криша.... правда кто такой Сарри и кто такой Роналду? Один соску со рта не выпускает неаполитанский самовар,а другой с тренажёрок не вылазит.
Пора с.Цаной тряпкой гнать этого старикашку в Неаполь,там вроде бы местечко освобождается.
Тео Джонс
Тео Джонс
   143 / 831
вчера в 16:09
Теперь у Аталанты совсем нету шансов, посудите сами проплаченные судьи + отсутствие главного якоря команды = 99% победа.
obana777
obana777
   87 / 831
вчера в 15:39
Без него Ювентус сильней.
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 15:28
Ювентусу хана.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 15:11
ему нужен отдых, все-таки были сложнейшие матчи с литвой и люксембургом! пусть отдыхает барышня
Тага Дага
Тага Дага
   122 / 831
вчера в 15:09
Прекрасно,победу Юве обеспечен.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   100 / 831
вчера в 15:09
Медовый месяц с мужем.
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 14:57
Да теперь он девять месяцев играть не сможет после свадьбы-то.
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