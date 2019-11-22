Роналду не сыграет в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит матч 13-го тура Серии А против «Аталанты».
Роналду не сыграет с «Аталантой» на 99 процентов. Он сказал, что себя не очень хорошо чувствует.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит матч 13-го тура Серии А против «Аталанты».
Роналду не сыграет с «Аталантой» на 99 процентов. Он сказал, что себя не очень хорошо чувствует.
Я ещё неделю назад писал,что куряга скорее всего не включит Рона в заявку ссылаясь на его самочувствие,так оно и плучилось (
Я ещё неделю назад писал,что куряга скорее всего не включит Рона в заявку ссылаясь на его самочувствие,так оно и плучилось (
Пора с.Цаной тряпкой гнать этого старикашку в Неаполь,там вроде бы местечко освобождается.
Пора с.Цаной тряпкой гнать этого старикашку в Неаполь,там вроде бы местечко освобождается.