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Куртуа: «Очень доволен победой. Это была сложная игра»

сегодня, 09:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги. 

Очень доволен победой. Это была сложная игра с сильным противником. Мы быстро пропустили гол, но отреагировали на ситуацию хорошо. Во втором тайме мы собрались и сумели выиграть матч. 

Мы всегда должны быть спокойными, даже если матч начинается не очень хорошо. Такое самообладание поможет нам и в других играх. 

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Insanely cool
   117 / 848
сегодня в 20:07
У Наваса 535 минут без пропущенных, у Куртуа было 533 до этой игры, так что увы не перебил
Вот я читал где то:
Проведя сухой матч против Эйбара, Куртуа продлил эту серию до 533минут. Это позволило Куртуа побить рекорд бывшего вратаря Реала Наваса К. по продолжительности сухой серии. У костариканца она составила 517минут.
И комментатор на 72-75 мин того матча сказал, что Куртуа побил рекорд Наваса
Insanely cool
Insanely cool ответил Ruslan3132
   357 / 848
сегодня в 15:25
давно побил рекорд же он Наваса, минут на 30-40 даже перебил
У Наваса 535 минут без пропущенных, у Куртуа было 533 до этой игры, так что увы не перебил
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Insanely cool
   117 / 848
сегодня в 12:03
Рамос вчера включил клоуна. 2 минуты нужно было продержаться чтобы пробить рекорд Наваса, эх.
давно побил рекорд же он Наваса, минут на 30-40 даже перебил
Ruslan3132
Ruslan3132
   117 / 848
сегодня в 12:03
Надо признать что Носатый хорош последний месяц, продолжать в том же духе надо
cevin cigan
cevin cigan
   57 / 848
сегодня в 11:51
Серёжа тебе расслабуху не даст!
Incredulous
Incredulous
   166 / 848
сегодня в 11:28
Боюсь сглазить, но Куртуа кажется адаптировался и набрал хорошую форму. Главное теперь показывать стабильную игру на этом уровне.
Insanely cool
Insanely cool
   357 / 848
сегодня в 09:32
Рамос вчера включил клоуна. 2 минуты нужно было продержаться чтобы пробить рекорд Наваса, эх.
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