Куртуа: «Очень доволен победой. Это была сложная игра»

Голкипер «Реала» прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги.

Очень доволен победой. Это была сложная игра с сильным противником. Мы быстро пропустили гол, но отреагировали на ситуацию хорошо. Во втором тайме мы собрались и сумели выиграть матч.

Мы всегда должны быть спокойными, даже если матч начинается не очень хорошо. Такое самообладание поможет нам и в других играх.