Куртуа: «Очень доволен победой. Это была сложная игра»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Ла Лиги.
Очень доволен победой. Это была сложная игра с сильным противником. Мы быстро пропустили гол, но отреагировали на ситуацию хорошо. Во втором тайме мы собрались и сумели выиграть матч.
Мы всегда должны быть спокойными, даже если матч начинается не очень хорошо. Такое самообладание поможет нам и в других играх.
Проведя сухой матч против Эйбара, Куртуа продлил эту серию до 533минут. Это позволило Куртуа побить рекорд бывшего вратаря Реала Наваса К. по продолжительности сухой серии. У костариканца она составила 517минут.
И комментатор на 72-75 мин того матча сказал, что Куртуа побил рекорд Наваса
Проведя сухой матч против Эйбара, Куртуа продлил эту серию до 533минут. Это позволило Куртуа побить рекорд бывшего вратаря Реала Наваса К. по продолжительности сухой серии. У костариканца она составила 517минут.
И комментатор на 72-75 мин того матча сказал, что Куртуа побил рекорд Наваса