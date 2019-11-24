Зидан - о свисте в сторону Бэйла: «Лучших игроков порой освистывают»

Главный тренер «Реала» прокомментировал свист со стороны болельщиков в сторону вингера в матче 14-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

Не могу сказать, справедливо это или нет. Каждый вправе думать всё что угодно. Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошёл в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и играть хорошо. Он часть команды.