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Зидан - о свисте в сторону Бэйла: «Лучших игроков порой освистывают»

сегодня, 09:09
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свист со стороны болельщиков в сторону вингера Гарета Бэйла в матче 14-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад»

Не могу сказать, справедливо это или нет. Каждый вправе думать всё что угодно. Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошёл в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и играть хорошо. Он часть команды.

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Hamman
Hamman ответил cevin cigan
   309 / 848
сегодня в 13:32
Тем более "эль класико" скоро!
Не люблю прогнозировать что-либо, но такое чувство что Бейл забьёт в Эль Классико и сделает это красиво именно как он умеет.
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 12:36
тренер грамотно занял позицию "над схваткой" ..
Ruslan3132
Ruslan3132
   117 / 848
сегодня в 12:04
иногда освистывают лучших игроков, а иногда освистывают всего лишь Бейла
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   57 / 848
сегодня в 11:47
Молодец Зидан, не дает разгореться скандалу, тем более в тот момент, когда команда набрала темп.
Тем более "эль класико" скоро!
Incredulous
Incredulous
   166 / 848
сегодня в 11:33
Молодец Зидан, не дает разгореться скандалу, тем более в тот момент, когда команда набрала темп.
galem72
galem72
   93 / 848
сегодня в 11:07
"...лучших игроков порой освистывают..."

зюба сразу же воодушевился. ))
NGYRZ
NGYRZ
   33 / 848
сегодня в 10:09
Зидан проявляет просто гроссмейстерскую выдержку, чтобы не накалять ситуацию, дать игроку спокойно доиграть сезон(а может и до зимнего ТО), а потом дать ему пенка(продать).

Сейчас его команде, просто ни к чему вот эти все разборки, когда она потихоньку начала выигрыаать и в душе дипломатичный тренер Зидан, все это понимает и делает все как надо.
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 09:51
Зидан здесь кое в чём прав. Правда в этом матче Бейл не был лучшим.
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 09:44
Лукавит сильно.
Василий 50
Василий 50
   678 / 848
сегодня в 09:28
Типовой ответ.
Insanely cool
Insanely cool
   357 / 848
сегодня в 09:26
Свист Бэйл заслужил. Можно по свистеть когда в центре где то получает мяч, но ни тогда когда человек атакует, находится в чужой штрафной и пытается обострить, мне от этого как то было не то.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 09:15
Классно выкрутился Зиданище!
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