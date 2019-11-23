Лэмпард: «Исход матча решили детали»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».
Мы контролировали ход поединка, действовали великолепно, но мы не смогли полностью проконтролировать игру «Манчестер Сити». Нам не повезло с первым пропущенным голом, а во втором просто здорово сыграл Марез.
Повторюсь, мы действовали хорошо, но исход поединка решили мелкие детали.
Да повезло шейхам с ударом КДБ двойной рикошет.
Но дальше то контроль был за голубыми.
Да повезло шейхам с ударом КДБ двойной рикошет.
Но дальше то контроль был за голубыми.