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Лэмпард: «Исход матча решили детали»

вчера, 23:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

Мы контролировали ход поединка, действовали великолепно, но мы не смогли полностью проконтролировать игру «Манчестер Сити». Нам не повезло с первым пропущенным голом, а во втором просто здорово сыграл Марез.

Повторюсь, мы действовали хорошо, но исход поединка решили мелкие детали.

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Все комментарии
azkan
azkan
   216 / 853
сегодня в 00:48
Френка занесло, отсутствие внятной атаки во втором это детали?
Да повезло шейхам с ударом КДБ двойной рикошет.
Но дальше то контроль был за голубыми.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 853
сегодня в 00:03
Такого слабого Челси не припомню
Бубнин
Бубнин
   81 / 853
вчера в 23:54
Исход поединка решило отсутствие Чалова в составе!
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 23:35
детали с тиной канделаки)
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