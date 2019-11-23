Лэмпард: «Исход матча решили детали»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

Мы контролировали ход поединка, действовали великолепно, но мы не смогли полностью проконтролировать игру «Манчестер Сити». Нам не повезло с первым пропущенным голом, а во втором просто здорово сыграл Марез.

Повторюсь, мы действовали хорошо, но исход поединка решили мелкие детали.