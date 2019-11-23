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Эмери: «Понимаю болельщиков, они разочарованы, огорчены и злы на меня»

вчера, 23:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничью в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном». Это уже пятый матч без побед для «канониров».

В клубе поддерживают меня каждый день, поэтому чувствую ответственность. Знаю, что могу лучше, и постараюсь сделать это. Я понимаю болельщиков. Они разочарованы, огорчены и злы на меня. Игроки испытывают те же самые чувства.

Моя работа состоит в том, чтобы проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Понять, как улучшить игру. Я знаю, что главным фактором здесь является уверенность, набранные очки, хорошие выступления в домашних играх, которые затем нужно перенести и на выездные матчи.

Ключ кроется в наших болельщиках. Я и игроки это знают. Нашей целью было победить сегодня, но в первую очередь быть на одной волне, найти связь. Мы этого не сделали. Будем анализировать и искать решение.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   239 / 850
сегодня в 00:24
Ти не при чем емеришка, во всем виноват Венгер! ВЕНГЕРАУУУУУУУУТ :)
aNOOBis
aNOOBis ответил волгодон 2
   607 / 850
сегодня в 00:11
А некоторые аналитики и еноты готовы Эмери загрызть. А надо просто верить)
Я, канеш, вижу, что это стёб, я Эмери поддерживал до последнего...
Мне кажется, что он уже и сам всё понял, просто время тянет, с ним уже не заиграют
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 850
вчера в 23:38
А некоторые аналитики и еноты готовы Эмери загрызть.
А надо просто верить)
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 850
вчера в 23:27
Тяжело в апл без ручных судей
obana777
obana777
   110 / 850
вчера в 23:25
Вопросы к игрокам прежде всего. Не тренер по полю бегает.
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