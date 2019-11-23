Эмери: «Понимаю болельщиков, они разочарованы, огорчены и злы на меня»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном». Это уже пятый матч без побед для «канониров».

В клубе поддерживают меня каждый день, поэтому чувствую ответственность. Знаю, что могу лучше, и постараюсь сделать это. Я понимаю болельщиков. Они разочарованы, огорчены и злы на меня. Игроки испытывают те же самые чувства.

Моя работа состоит в том, чтобы проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Понять, как улучшить игру. Я знаю, что главным фактором здесь является уверенность, набранные очки, хорошие выступления в домашних играх, которые затем нужно перенести и на выездные матчи.

Ключ кроется в наших болельщиках. Я и игроки это знают. Нашей целью было победить сегодня, но в первую очередь быть на одной волне, найти связь. Мы этого не сделали. Будем анализировать и искать решение.