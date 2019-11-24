Роджерс: «Игроки „Лестера“ многое отдали ради победы, и я очень рад за них»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал победу в матче 13-го тура АПЛ над «Брайтоном».

На выезде у «Брайтона» сложно играть. Стоит просто взглянуть на их домашние результаты и на команды, которые они здесь обыграли. Для нас это отличная победа. Мы хорошо начали матч и показывали опасные моменты. Было несколько возможностей забить, но в последние 10 минут первого тайма соперник оказал давление, и нам нужно было выстоять.

Во втором тайме мы начали увереннее. Невозможно весь матч в АПЛ контролировать ситуацию. Наш гол после контратаки вышел замечательным. Затем мы забили еще один раз, но я думаю, что нам было под силу забить еще больше.

Это прекрасная победа. Игроки многое отдали ради нее, и я очень рад за них.