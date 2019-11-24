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Роджерс: «Игроки „Лестера“ многое отдали ради победы, и я очень рад за них»

сегодня, 00:07
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу в матче 13-го тура АПЛ над «Брайтоном».

На выезде у «Брайтона» сложно играть. Стоит просто взглянуть на их домашние результаты и на команды, которые они здесь обыграли. Для нас это отличная победа. Мы хорошо начали матч и показывали опасные моменты. Было несколько возможностей забить, но в последние 10 минут первого тайма соперник оказал давление, и нам нужно было выстоять.

Во втором тайме мы начали увереннее. Невозможно весь матч в АПЛ контролировать ситуацию. Наш гол после контратаки вышел замечательным. Затем мы забили еще один раз, но я думаю, что нам было под силу забить еще больше.

Это прекрасная победа. Игроки многое отдали ради нее, и я очень рад за них.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 08:28
Хвала лисам, удачи в сезоне
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 07:12
Молодцы лисы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 00:14
Лестер опять удивляет, за ЛЧ поборются!!!
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