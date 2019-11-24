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Силва: «У нас нет даты возвращения Гомеша на поле»

сегодня, 10:43

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о восстановлении полузащитника «ирисок» Андре Гомеша. Напомним, что хавбек сломал лодыжку в матче с «Тоттенхэмом» в начале текущего месяца, после чего перенес операцию.  

Андре травмирован надолго, и у нас нет даты его возвращения на поле. Гомешу нужно восстанавливаться шаг за шагом. Мы будем по-настоящему терпеливы в этом вопросе. Он опять был с нами [в четверг], он регулярно находится рядом с партнерами по команде и проходит реабилитацию. У Гомеша будет медленное восстановление, но мы это знали. Каждый месяц мы будем проверять его состояние, и, возможно, он вернется на поле в нынешнем сезоне, но мы в этом не уверены. 

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