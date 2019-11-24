Клопп сообщил, что Салах сыграет в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что форвард «красных» , восстановившийся после травмы лодыжки, сможет сыграть в среду с «Наполи» в матче Лиги чемпионов. Накануне египтянин провел на скамейке запасных встречу с «Кристал Пэлас» в АПЛ , в которой «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1.

С Мо всё в порядке. Он не мог тренироваться в течение девяти дней. Он был со сборной Египта, вернулся домой. До вчерашнего дня он мог тренироваться только на 60-70%. Вчера он впервые был готов на 100%. Нам пришлось принимать решение, выпускать его на поле в стартовом составе или нет. Мы не выпустили его в основе, но планировали, что он выйдет в тот период, когда мы забили победный гол. В итоге мы могли позволить ему отдохнуть. Это действительно хорошо. В среду он вернется.