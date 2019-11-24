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Клопп сообщил, что Салах сыграет в матче с «Наполи»

сегодня, 09:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи27.11.2019 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард «красных» Мохамед Салах, восстановившийся после травмы лодыжки, сможет сыграть в среду с «Наполи» в матче Лиги чемпионов. Накануне египтянин провел на скамейке запасных встречу с «Кристал Пэлас» в АПЛ, в которой «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1.

С Мо всё в порядке. Он не мог тренироваться в течение девяти дней. Он был со сборной Египта, вернулся домой. До вчерашнего дня он мог тренироваться только на 60-70%. Вчера он впервые был готов на 100%. Нам пришлось принимать решение, выпускать его на поле в стартовом составе или нет. Мы не выпустили его в основе, но планировали, что он выйдет в тот период, когда мы забили победный гол. В итоге мы могли позволить ему отдохнуть. Это действительно хорошо. В среду он вернется.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   204 / 848
сегодня в 12:57
передохнул и снова в бой, в АПЛ сейчас каждый матч важен, нужны победы!
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 10:49
С Наполи и с вторым составом справится Ливерпуль.
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 10:00
Это уже хорошо!
ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 09:45
Это уже проходной матч без особой турнирной мотивации. Можно было и поберечь.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   109 / 848
сегодня в 09:43
Удачи Салаху!
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