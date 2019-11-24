ГлавнаяНовости

Роналду приступил к полноценным тренировкам

сегодня, 18:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико26.11.2019 в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приступил к полноценным тренировкам в преддверии игры в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».

Напомним, что португалец пропускал недавний матч в Серии А с «Аталантой» из-за дискомфорта в колене.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт рискует пропустить встречу с «Атлетико»
Сегодня, 17:40 Комментарии9
Дуглас Коста выбыл из строя на две недели
Сегодня, 17:36 Комментарии14
Барелле потребуется операция на колене
Сегодня, 17:31 Комментарии0
Силва: «У нас нет даты возвращения Гомеша на поле»
Сегодня, 10:43 Комментарии0
Клопп сообщил, что Салах сыграет в матче с «Наполи»
Сегодня, 09:15 Комментарии5
Полузащитник «Интера» Барелла в слезах покинул поле после травмы колена
Сегодня, 01:14 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
носатый физрук
носатый физрук
сегодня в 20:18
гейская португалка выйдет на поле просто ради того чтобы условный дибала или еще кто не присвоил звание лучшего игрочишки купленного матча ну а если гейло не выйдет то кабинетные победят и один товарищ который присвоил тут звание типо царя будет натирать свой посох вручную как обычно глядя на плакат одгого известного португея!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 848
сегодня в 20:05
потому что шарави дефлорировал Перотти, это символизирует нынешнее положение ббилана, ахаха)
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   16 / 848
сегодня в 20:02
Нет, ну вот ты посуди - ноги бреет, брови красит, волосы химией укладывает... Как за это может нормальный мужик болеть? Да если бы такое в мою команду пришло - я бы от футбола отказался, а им нормально, они его ещё хвалят. Какая-то толерантная туринская публика)
чего ж ты за ббилан не бросил болеть, когда там эльшаравии играл хахаа
juvenale
juvenale ответил allemz
   16 / 848
сегодня в 20:01
Из-за постоянной симуляции оргазма))
тук-тук привет
Да ладно вам
Да ладно вам ответил allemz
   6 / 848
сегодня в 19:38
Из-за постоянной симуляции оргазма))
Нет, ну вот ты посуди - ноги бреет, брови красит, волосы химией укладывает...
Как за это может нормальный мужик болеть? Да если бы такое в мою команду пришло - я бы от футбола отказался, а им нормально, они его ещё хвалят. Какая-то толерантная туринская публика)
allemz
allemz ответил Да ладно вам
   19 / 848
сегодня в 19:35
Он уже начал травмы симулировать. Если симулянт, то симулянт во всём. Наверное, Бадр его поэтому и бросил.
Из-за постоянной симуляции оргазма))
juvenale
juvenale
   16 / 848
сегодня в 19:30
снова жучок сам себя лайкает)) давай жми жалобу хахахаа
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Гавриленко
   472 / 848
сегодня в 18:58
Игуаин: Лучший бомбардир Реала до Роналду, лучший бомбардир Серии А В ювентусе сдулся Манджукич: Мастер в одиночку решить любой эпизод В ювентусе сдулся Де Лигт: Талантливый защитник, железобетонная стена в Аяксе В ювентусе стал дыр лигтом Роналду: Без комментариев В ювентусе сдулся Потому что решают там не они, а рокки, орсато, ирратти и тальявенто. Стыдно за ювентус.
ну да заменили Рони, он пошел домой, чтобы Дибала забил гол, где подвох?))
Гавриленко
Гавриленко ответил Да ладно вам
   4 / 848
сегодня в 18:50
Игуаин: Лучший бомбардир Реала до Роналду, лучший бомбардир Серии А
В ювентусе сдулся
Манджукич: Мастер в одиночку решить любой эпизод
В ювентусе сдулся
Де Лигт: Талантливый защитник, железобетонная стена в Аяксе
В ювентусе стал дыр лигтом
Роналду: Без комментариев
В ювентусе сдулся

Потому что решают там не они, а рокки, орсато, ирратти и тальявенто. Стыдно за ювентус.
obana777
obana777
   89 / 848
сегодня в 18:49
Неполноценный готовится к полноценным тренировкам.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 848
сегодня в 18:42
Он уже начал травмы симулировать. Если симулянт, то симулянт во всём. Наверное, Бадр его поэтому и бросил.
Виссарионович
Виссарионович
   68 / 848
сегодня в 18:36
Самое быстрое лечение травмы колена...даже у Кокорина больше времени ушло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100