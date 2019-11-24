Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приступил к полноценным тренировкам в преддверии игры в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».
Напомним, что португалец пропускал недавний матч в Серии А с «Аталантой» из-за дискомфорта в колене.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приступил к полноценным тренировкам в преддверии игры в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».
Напомним, что португалец пропускал недавний матч в Серии А с «Аталантой» из-за дискомфорта в колене.
Как за это может нормальный мужик болеть? Да если бы такое в мою команду пришло - я бы от футбола отказался, а им нормально, они его ещё хвалят. Какая-то толерантная туринская публика)
Как за это может нормальный мужик болеть? Да если бы такое в мою команду пришло - я бы от футбола отказался, а им нормально, они его ещё хвалят. Какая-то толерантная туринская публика)
В ювентусе сдулся
Манджукич: Мастер в одиночку решить любой эпизод
В ювентусе сдулся
Де Лигт: Талантливый защитник, железобетонная стена в Аяксе
В ювентусе стал дыр лигтом
Роналду: Без комментариев
В ювентусе сдулся
Потому что решают там не они, а рокки, орсато, ирратти и тальявенто. Стыдно за ювентус.
В ювентусе сдулся
Манджукич: Мастер в одиночку решить любой эпизод
В ювентусе сдулся
Де Лигт: Талантливый защитник, железобетонная стена в Аяксе
В ювентусе стал дыр лигтом
Роналду: Без комментариев
В ювентусе сдулся
Потому что решают там не они, а рокки, орсато, ирратти и тальявенто. Стыдно за ювентус.