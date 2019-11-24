Роналду приступил к полноценным тренировкам

сегодня, 18:20

Нападающий «Ювентуса» приступил к полноценным тренировкам в преддверии игры в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».

Напомним, что португалец пропускал недавний матч в Серии А с «Аталантой» из-за дискомфорта в колене.