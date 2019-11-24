Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста выбыл из строя на две недели. Футболист получил повреждение бедра в недавнем матче чемпионата Италии с «Аталантой».
В текущем сезоне Коста провел шесть игр в Серии А, в которых отдал две голевые передачи.
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста выбыл из строя на две недели. Футболист получил повреждение бедра в недавнем матче чемпионата Италии с «Аталантой».
В текущем сезоне Коста провел шесть игр в Серии А, в которых отдал две голевые передачи.
Классический ответ персофана)
Типа если не славишь моську, значит фанат шампуня. Аха-ха)
Классический ответ персофана)
Типа если не славишь моську, значит фанат шампуня. Аха-ха)
Хотя ты вряд ли следишь за Ювентусом, только за божественной блохой)
Хотя ты вряд ли следишь за Ювентусом, только за божественной блохой)
Теперь понятно почему он не усилил игру.
Теперь понятно почему он не усилил игру.