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Дуглас Коста выбыл из строя на две недели

сегодня, 17:36
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста выбыл из строя на две недели. Футболист получил повреждение бедра в недавнем матче чемпионата Италии с «Аталантой».

В текущем сезоне Коста провел шесть игр в Серии А, в которых отдал две голевые передачи.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 848
сегодня в 20:23
ахаха)
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   16 / 848
сегодня в 20:16
Уже на своих кидаешься вахахахахахаха
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   44 / 848
сегодня в 20:13
Уже на своих кидаешься вахахахахахаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   5 / 848
сегодня в 19:33
Конечно мне смешно читать твои ответы, у меня хорошая память, я помню как ты лайкал посты барсиков, когда Чакир помог бурсе взять ушастика в финале 2015, ахаха)
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   16 / 848
сегодня в 19:29
Видишь, самому смешно от своего ответа.
Ты реально к Ювентусу никакого отношения не имеешь...твой кумир играет в гранатовой футболке и тебе все это говорят....просто прими это и скажи правду
juvenale
juvenale
   16 / 848
сегодня в 19:28
К сожалению коста хрустальный и ничего с этим не сделаешь
Garrincha58
Garrincha58
   278 / 848
сегодня в 19:27
ещё один хрустальный игрок
Тага Дага
Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
   107 / 848
сегодня в 19:09
Видишь, самому смешно от своего ответа.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   5 / 848
сегодня в 18:43
А ты следи за мароканской подстилкой...ты ещё не знал что такое футбол, я уже болел за Юве...это ты прикрываешь себя маской и болеешь за реал ...
Аха-ха)
Классический ответ персофана)
Типа если не славишь моську, значит фанат шампуня. Аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага ответил Князь сажал врагов на посох
   107 / 848
сегодня в 18:31
А ты следи за мароканской подстилкой...ты ещё не знал что такое футбол, я уже болел за Юве...это ты прикрываешь себя маской и болеешь за реал ...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Тага Дага
   5 / 848
сегодня в 18:08
С Атлетом конечно не будет хватать....здоровья.
плевать на порванный матрас. Мы уже в плове.
Хотя ты вряд ли следишь за Ювентусом, только за божественной блохой)
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 848
сегодня в 18:04
Им можно жертвовать.
Тага Дага
Тага Дага
   107 / 848
сегодня в 17:55
С Атлетом конечно не будет хватать....здоровья.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   636 / 848
сегодня в 17:37
Это плохо.
Теперь понятно почему он не усилил игру.
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