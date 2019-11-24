Дуглас Коста выбыл из строя на две недели

сегодня, 17:36

Полузащитник «Ювентуса» выбыл из строя на две недели. Футболист получил повреждение бедра в недавнем матче чемпионата Италии с «Аталантой».

В текущем сезоне Коста провел шесть игр в Серии А, в которых отдал две голевые передачи.