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Де Лигт рискует пропустить встречу с «Атлетико»

сегодня, 17:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико26.11.2019 в 23:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» Матийс Де Лигт рискует пропустить встречу с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Футболист получил повреждение плеча в недавнем матче чемпионата Италии против «Аталанты».

«Ювентус» сыграет с «Атлетико» во вторник, 26 ноября.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
   16 / 848
сегодня в 19:54
Я видел. Не стоит обращать на них внимание. Твоя задача войти в новость и подложить бомбу, подорвутся они сами, ахаха) Сейчас им устранять неугодных сложнее, более не имеют поддержки админресурса)
да веселят просто они)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 848
сегодня в 19:39
Я видел. Не стоит обращать на них внимание. Твоя задача войти в новость и подложить бомбу, подорвутся они сами, ахаха)
Сейчас им устранять неугодных сложнее, более не имеют поддержки админресурса)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 848
сегодня в 19:37
поэтому у 73омета пригорает, ахаха)
juvenale
juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
   16 / 848
сегодня в 19:36
Зато фейкомет никогда не пропускает новости о Ювентусе и возможности погорцевать на посохе, аха-ха)
вчера два моих акка забанил или он, или фанат мешка)
juvenale
juvenale
   16 / 848
сегодня в 19:36
Де Лихт реально с Аталантой класс показал,реально отличный матч выдал.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 848
сегодня в 19:18
Зато фейкомет никогда не пропускает новости о Ювентусе и возможности погорцевать на посохе, аха-ха)
Гавриленко
Гавриленко ответил Да ладно вам
   4 / 848
сегодня в 19:11
А такого крутого парня воспитал Аякс. А оно пошло в мелкое туринское княжество....
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 18:02
Сыграют в ничью.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 848
сегодня в 17:47
Основную игровую конечность травмировал, теперь тяжело будет Ювентусу без этого волейболиста.
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