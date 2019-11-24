Де Лигт рискует пропустить встречу с «Атлетико»

Защитник «Ювентуса» Матийс Де Лигт рискует пропустить встречу с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Футболист получил повреждение плеча в недавнем матче чемпионата Италии против «Аталанты».
«Ювентус» сыграет с «Атлетико» во вторник, 26 ноября.
Защитник «Ювентуса» Матийс Де Лигт рискует пропустить встречу с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. Футболист получил повреждение плеча в недавнем матче чемпионата Италии против «Аталанты».
«Ювентус» сыграет с «Атлетико» во вторник, 26 ноября.
Сейчас им устранять неугодных сложнее, более не имеют поддержки админресурса)
Сейчас им устранять неугодных сложнее, более не имеют поддержки админресурса)