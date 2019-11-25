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«Лион» прилетел в Санкт-Петербург

вчера, 22:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 20:55 Не начался

«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Напомним, что поединок состоится 27 ноября в 20:55 по мск времени.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 857
вчера в 23:58
Удачи Зениту!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 857
вчера в 23:36
Главное что бы улетали французы грустными, а я со стадиона ехал пьяненьким и довольным)))
Zenit_84
Zenit_84
   358 / 857
вчера в 23:23
Удачи Зениту!!!
dimagas2
dimagas2 ответил Михаил Славнов
   180 / 857
вчера в 23:15
dimagas2 Сегодня 19:47 ответ пользователю Colchoneros (раскрыть) Славнов с его клонами так не думает))) Это разве не оскорбление?
А писать со своих клонов одно и то же не оскорбление?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   118 / 857
вчера в 23:14
dimagas2
Сегодня 19:47
ответ пользователю Colchoneros (раскрыть)
Славнов с его клонами так не думает)))

Это разве не оскорбление?
dimagas2
dimagas2 ответил DanjaG
   180 / 857
вчера в 23:12
    Sargent
    Sargent ответил dimagas2
       395 / 857
    вчера в 23:11
    Славнов с его клонами так не думает)))
    А конотоп не столица укроины?
    Lukajs
    Lukajs ответил viv
       763 / 857
    вчера в 23:06
    .Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?... 10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.
      Lukajs
      Lukajs ответил dimagas2
         763 / 857
      вчера в 23:05
      Славнов с его клонами так не думает)))
        viv
        viv
           242 / 857
        вчера в 22:58
        .Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...

        10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.
        Морозовский
        Морозовский
           9 / 857
        вчера в 22:55
        Добро пожаловать, дорогие гости! Хлеб-соль!
        Одержимый хряк
        Одержимый хряк
           47 / 857
        вчера в 22:55
        А кто к свиньям прилетел?
        dimagas2
        dimagas2 ответил Colchoneros
           180 / 857
        вчера в 22:47
        В среду красиво будет лететь Зенит! 😂😀😂
          Colchoneros
          Colchoneros
             223 / 857
          вчера в 22:42
          В среду красиво будет лететь Зенит!
          😂😀😂
          Colchoneros
          Colchoneros
             223 / 857
          вчера в 22:40
          Красиво летят!
          Нино Фарина
          Нино Фарина
             94 / 857
          вчера в 22:40
          Удачи вам, друзья!
          Kurt Bekelman
          Kurt Bekelman
             49 / 857
          вчера в 22:37
          лион только прилетел, а Семак вспомнил времена в Уфе и выставил 10 защитников в ворота
          Шарль Леклер
          Шарль Леклер
             183 / 857
          вчера в 22:31
          Болельщики ЦСКА встречают Лион хлебом-солью и желают ему удачи и победы.
          Питер Ман
          Питер Ман
             54 / 857
          вчера в 22:30
          Спокойно даванем лион со счетом 2-0, вперед за Питер!
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