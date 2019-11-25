«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Напомним, что поединок состоится 27 ноября в 20:55 по мск времени.
«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Напомним, что поединок состоится 27 ноября в 20:55 по мск времени.
Сегодня 19:47
ответ пользователю Colchoneros (раскрыть)
Славнов с его клонами так не думает)))
Это разве не оскорбление?
Сегодня 19:47
ответ пользователю Colchoneros (раскрыть)
Славнов с его клонами так не думает)))
Это разве не оскорбление?
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.
😂😀😂
😂😀😂