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«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» - «Спартак» 1 декабря

сегодня, 00:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Центральный матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 1 декабря, не будет показан на «Матч ТВ». Вместо этой встречи на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Сама игра будет транслироваться в прямом эфире на платном канале «Матч Премьер».

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Все комментарии
Назар Крутелев
Назар Крутелев
сегодня в 01:24
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://спам/poyas
Serg3.12
Serg3.12
   82 / 857
сегодня в 01:22
Правильным путём идёт газпром-канал
Всё для популяризации футбола в стране!)))
Арсений_88
Арсений_88
   154 / 857
сегодня в 01:21
Может спартак собрался бить три левых пенальти, вот и не хотят скрыть? И кто свистеть будет - это мы не знаем, а федун уже дал чемоданы.
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
сегодня в 01:19
Свиньи не хотят, чтобы кто видел как в ворота спартака влетает 5 мячей.
Миша Вилков
Миша Вилков
   16 / 857
сегодня в 01:14
Миллер похоже судьишку опять зарядил, не хочет чтобы опять все это видели.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил nikoladolgov
   52 / 857
сегодня в 01:06
23:46 Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Туда еще отобраться нужно.
МЕГАЛАДОНь
МЕГАЛАДОНь
сегодня в 01:06
соп каст тв покажет бесплатно
Багор
Багор
   40 / 857
сегодня в 01:03
Свиньи не хотят показывать свой крах.
nikoladolgov
nikoladolgov
   170 / 857
сегодня в 00:38
23:46
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
ermak6848
ermak6848
   273 / 857
сегодня в 00:38
тогда в это время буду читать сказки внукам " Три поросенка "
karnager
karnager
   310 / 857
сегодня в 00:35
я буду стримить, на балконе у Канделаки
Питер Ман
Питер Ман
   54 / 857
сегодня в 00:28
Федун все сделал, чтобы не показать позор
STVA 1
STVA 1
   108 / 857
сегодня в 00:22
Я не удивлен....
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 857
сегодня в 00:22
Тина , какая же ты ск....на!!!
Зенит1988
Зенит1988
   621 / 857
сегодня в 00:21
Уеб**))) продвигайте дальше "футбол для всех"))
Wolverhampton
Wolverhampton
   562 / 857
сегодня в 00:18
Мне Пох на рпл
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   146 / 857
сегодня в 00:18
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