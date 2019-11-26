«Матч ТВ» не покажет встречу «Зенит» - «Спартак» 1 декабря

Центральный матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится 1 декабря, не будет показан на «Матч ТВ». Вместо этой встречи на телеканале будет показана программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Сама игра будет транслироваться в прямом эфире на платном канале «Матч Премьер».
Всё для популяризации футбола в стране!)))
Всё для популяризации футбола в стране!)))
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА