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Сенников рассказал о своем отношении к работе на телевидении

сегодня, 08:49

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, что ему больше всего не нравится в работе на телевидении.

Больше всего напрягают моменты, когда сразу несколько человек начинают друг друга перебивать. С одной стороны, это приветствуется, с другой – не очень. Не всегда хорошо, когда получается балаган – три человека одновременно говорят, и никто не может понять о чем.

Губерниев? В какое бы время ни пришел в эфир, энергетика просто зашкаливает. Ему это вообще неважно. Час ночи? Нас смотрят на Дальнем Востоке, мы должны жечь! Только началась реклама, а он уже: «Да покажи ты этот ролик! А вот это убери!» Десять секунд в таком темпе орет на всех, а потом резко включается эфир, и он такой спокойно: «Дорогие телезрители...»

Отметим, что ранее Сенников рассказал о ритуале, который проводил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчами команды.

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