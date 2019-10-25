Сенников рассказал о своем отношении к работе на телевидении

Экс-игрок «Локомотива» рассказал о том, что ему больше всего не нравится в работе на телевидении.

Больше всего напрягают моменты, когда сразу несколько человек начинают друг друга перебивать. С одной стороны, это приветствуется, с другой – не очень. Не всегда хорошо, когда получается балаган – три человека одновременно говорят, и никто не может понять о чем.

Губерниев? В какое бы время ни пришел в эфир, энергетика просто зашкаливает. Ему это вообще неважно. Час ночи? Нас смотрят на Дальнем Востоке, мы должны жечь! Только началась реклама, а он уже: «Да покажи ты этот ролик! А вот это убери!» Десять секунд в таком темпе орет на всех, а потом резко включается эфир, и он такой спокойно: «Дорогие телезрители...»