«Барселона» анонсировала выход документального сериала

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«Барселона» сообщила о скором выходе сериала, посвященного выступлениям команды в прошлом сезоне. Премьера состоится в ноябре на Rakuten TV.

Проект включает в себя восемь серий. В каждой из них будет обращено внимание на один из важных матчей команды. В числе прочего будет затронуто поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в полуфинальном поединке Лиги чемпионов. В частности, в этот эпизод вошли кадры с футболистами «Барсы», находящимися в раздевалке сразу после проигрыша мерсисайдцам.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Барселоны» Неймар снялся в популярном испанском сериале.