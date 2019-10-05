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«Барселона» анонсировала выход документального сериала

сегодня, 00:28

«Барселона» сообщила о скором выходе сериала, посвященного выступлениям команды в прошлом сезоне. Премьера состоится в ноябре на Rakuten TV.

Проект включает в себя восемь серий. В каждой из них будет обращено внимание на один из важных матчей команды. В числе прочего будет затронуто поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4 в полуфинальном поединке Лиги чемпионов. В частности, в этот эпизод вошли кадры с футболистами «Барсы», находящимися в раздевалке сразу после проигрыша мерсисайдцам.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Барселоны» Неймар снялся в популярном испанском сериале.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   345 / 1028
сегодня в 07:56
Бускетс и Пике в главных ролях как наиболее одаренные в артистических способностях.
mihaluch
mihaluch
   127 / 1028
сегодня в 07:03
В России надо тоже снимать сериал: " О том как полковник Федун чтобы сделать ЦСКА чемпионом купил Спартак".
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   608 / 1028
сегодня в 06:57
Две серии уже посмотрели - 3:0 в риме и 4:0 в Ливерпуле. Также намечается спинофф "В ожидании углового".
cska plus
cska plus
   26 / 1028
сегодня в 06:21
Наверное большая часть фильма посвящена гному иначе он запретил бы выхода фильма.
cevin cigan
cevin cigan
   64 / 1028
сегодня в 02:16
В сериале "гном и десять балерин"!
allemz
allemz
   32 / 1028
сегодня в 01:04
Одна сцена с угловым на Энфилде затянется на 7 серий)
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   378 / 1028
сегодня в 00:45
Про то как они разваливали Бундеслигу разоряя направо и налево составы потенциальных соперников?))000
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