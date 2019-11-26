Челлино: «Балотелли – черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя»

сегодня, 08:03

Президент «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о ситуации с , который в последнее время снова испытывает проблемы с дисциплиной.

Что происходит с Балотелли? Он черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя, постоянно сталкиваясь с трудностями. Мы приобрели его, надеясь, что он сможет дополнить нашу команду качественной игрой. Самое главное, чтобы он отвечал на критику на футбольном поле, а не в социальных сетях. Однако, мы не делаем его козлом отпущения из-за сложной ситуации в «Брешии».

Напомним, что Марио этой осенью неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов. Да и сам нарушал дисциплину, за что был выгнан с тренировки команды.