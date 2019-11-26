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Челлино: «Балотелли – черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя»

сегодня, 08:03

Президент «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о ситуации с Марио Балотелли, который в последнее время снова испытывает проблемы с дисциплиной.

Что происходит с Балотелли? Он черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя, постоянно сталкиваясь с трудностями.

Мы приобрели его, надеясь, что он сможет дополнить нашу команду качественной игрой. Самое главное, чтобы он отвечал на критику на футбольном поле, а не в социальных сетях. Однако, мы не делаем его козлом отпущения из-за сложной ситуации в «Брешии».

Напомним, что Марио этой осенью неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов. Да и сам нарушал дисциплину, за что был выгнан с тренировки команды

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   283 / 855
сегодня в 09:36
Скорее, он просто зулусский дурачок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 855
сегодня в 08:42
Челлино сказал "черный"...????

Даже Ван Бастен себе такого не позволяет.......С выключенным микрофоном....))
obana777
obana777
   69 / 855
сегодня в 08:28
Черный - белым не станет! А Балотелли сам себе создает трудности. Он от этого тащится.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   151 / 855
сегодня в 08:24
О чём говорит президент клуба? Он с детства такой и все об этом знают.
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 08:22
Расизмом пахнет, негр это дело так не оставит.
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