Челлино: «Балотелли – черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя»

Президент «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о ситуации с Марио Балотелли, который в последнее время снова испытывает проблемы с дисциплиной.
Что происходит с Балотелли? Он черный, но делает всё для того, чтобы обелить себя, постоянно сталкиваясь с трудностями.
Мы приобрели его, надеясь, что он сможет дополнить нашу команду качественной игрой. Самое главное, чтобы он отвечал на критику на футбольном поле, а не в социальных сетях. Однако, мы не делаем его козлом отпущения из-за сложной ситуации в «Брешии».
Напомним, что Марио этой осенью неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов. Да и сам нарушал дисциплину, за что был выгнан с тренировки команды.
Даже Ван Бастен себе такого не позволяет.......С выключенным микрофоном....))
Даже Ван Бастен себе такого не позволяет.......С выключенным микрофоном....))