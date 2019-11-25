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Сабо: «Я вытащил Шевченко со дна»

вчера, 21:14

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо признался, что помог экс-игроку команды Андрею Шевченко избавиться от вредных привычек.

Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьезные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180/40. В свою очередь, мы не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет.

Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратился за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи, нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире. 

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   95 / 857
вчера в 23:27
Дед со скуки решил удивить мир разными сенсациями, не иначе как маразм начинается
Lukajs
Lukajs
   763 / 857
вчера в 22:12
Шевченко, оказывается, наркошей был.
Colchoneros
Colchoneros
   223 / 857
вчера в 22:01
Скажи проще дай денег Андрюша!
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 857
вчера в 21:57
Тактично примазался к славе Андрюхиной!!!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   765 / 857
вчера в 21:37
Короче тоже хочет кусок оторвать...
Зейский
Зейский ответил sihafazatron
   405 / 857
вчера в 21:31
"..с давлением 180/40" может на 140???
Короче, мертвого оживил.
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 21:26
Спаситель.
sihafazatron
sihafazatron
   12 / 857
вчера в 21:17
"..с давлением 180/40"
может на 140???
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