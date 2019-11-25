Сабо: «Я вытащил Шевченко со дна»

Бывший тренер киевского «Динамо» признался, что помог экс-игроку команды избавиться от вредных привычек.

Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьезные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180/40. В свою очередь, мы не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет.

Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратился за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи, нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире.