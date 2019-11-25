Сарри: «Хотим занять первое место в группе ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Игра «Атлетико» изменилась за последнее время. Мы помним первый матч, поэтому предстоящая встреча будет непростой. Мы должны не забывать о том, что хотим занять первое место в группе. В противном случае у «Атлетико» будет больше мотивации в предстоящей игре.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших арбитров уходящего года. По итогам опроса журналистов и экспертов из 90 стран мира первое место досталось словенскому арбитру Дамиру Скомине (136 баллов). Он опередил Феликса Брыха из Германии (129) и Бьорна Кюйперса (61).
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших арбитров уходящего года. По итогам опроса журналистов и экспертов из 90 стран мира первое место досталось словенскому арбитру Дамиру Скомине (136 баллов). Он опередил Феликса Брыха из Германии (129) и Бьорна Кюйперса (61).