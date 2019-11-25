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Сарри: «Хотим занять первое место в группе ЛЧ»

вчера, 20:02
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Игра «Атлетико» изменилась за последнее время. Мы помним первый матч, поэтому предстоящая встреча будет непростой. Мы должны не забывать о том, что хотим занять первое место в группе. В противном случае у «Атлетико» будет больше мотивации в предстоящей игре.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   41 / 857
вчера в 23:09
    obana777
    obana777
       81 / 857
    вчера в 22:22
    Сначала закаточную машинку возьмите. Пригодится!
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Да ладно вам
       4 / 857
    вчера в 22:17
    Третье займёшь - на Лудогорец попадёшь))))
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan 2
       10 / 857
    вчера в 22:09
    Вахахахахахахаха
    хахахаа
    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших арбитров уходящего года. По итогам опроса журналистов и экспертов из 90 стран мира первое место досталось словенскому арбитру Дамиру Скомине (136 баллов). Он опередил Феликса Брыха из Германии (129) и Бьорна Кюйперса (61).
    juvenale
    juvenale
       10 / 857
    вчера в 21:10
    Ну в первом матче атлеты отскочили...вряд ли в Турине удастся
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Да ладно вам
       41 / 857
    вчера в 20:50
    Вахахахахахахаха
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       5 / 857
    вчера в 20:42
    Первое займёшь - на Ливерпуль попадёшь. Второе займёшь - на Аякс попадёшь. Может, лучше согласиться на два технических 0-3 и не позориться в 1/8-й?
    sihafazatron
    sihafazatron
       12 / 857
    вчера в 20:19
    аякс специально второе место займет, чтобы в 1/8 кабинет выкинуть)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       25 / 857
    вчера в 20:05
    Игра все расставит по местам!!!
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