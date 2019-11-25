Сарри: «Хотим занять первое место в группе ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Игра «Атлетико» изменилась за последнее время. Мы помним первый матч, поэтому предстоящая встреча будет непростой. Мы должны не забывать о том, что хотим занять первое место в группе. В противном случае у «Атлетико» будет больше мотивации в предстоящей игре.