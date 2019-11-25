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Сабо: «Сборная Украины превосходит Россию»

вчера, 22:19

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.

Это глупость нападать на футболистов в таких ситуациях. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины.

Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет.

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dimagas2
dimagas2 ответил NAZAR 007
   180 / 857
сегодня в 01:18
Если совсем объективно, сборные примерно одного уровня, в чем то лучше у вас, в чем то у нас, нет огромного различия, как к примеру с бельгийцами или ныне теми же французами. И я это понимаю. Только вот , как и писал, ваша "объективность" в общем, и даже в этом будет утверждать, что вы везде на голову выше...вперед, и с песней )
А в чем же я так вру?Команда уже показывает класс и командную игру с Португалией,Сербией и Италией.Нет мандража,Шева ставит современную тактику с акцентом на доминировании в центре,у тебя примитивное мышление о опорнике,раза 3 написал что один опорник и его сожрут,так как его могут соржрать если его работа сожрать соперника?Степаненко не держит мяч ,а мяч держат Зина и Малина с прорывами с правого фланга от Яромолы и забеганиями Яремчука и Конопли с перегрузом левого фланга.Против Сербов играли немного по другому та как 4 основных игрока были травмированы и схема была скорее 4-2-2-2 с Ярмоленком как нападающим.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas2
   19 / 857
сегодня в 01:17
Еще раз, весь этот модолняк ни о чем.ему еще играть и играть как показывет практика все они будут при бабле сидеть в Зенитах и других недо клубах.,Головин с Черишевым отработный материал.Валенсия 10-е место,Монако в донном чемпионате на 14-м,н прям это уровень))) Ярмола после 2-х травм и уже набрал приличную форму.Малиновский -лучший игрока Аталанты в прошлом мес. Ваша сборная играет в довольно примитивную тактику без мысли с прострелами и силовой борьбой,даже с командами типа Кипра. Украина в товарняке с макаронниками на выезде даже владела мячм 63% игра 2;2 закончилась.При ударах 14(4) 11(8).С португелами в первой игре 52:48 и удары 10(2) 8(3).Во второй 45:55 при ударах 11(6) 24(3) с учетом удаления.на 70 мин.
Ваша классика знаешь что ? ) Пропустить мимо глаз свои слабые моменты,
про Евро -16, мир-18, и с кастрюлей на голове упорно и слепо утверждать ваш
заоблачный уровень, хотя опыта на форумах мизер. Сборная молодая, нормальная,
но делать из нее с ходу корифеев- верх необъективности....Дерзайте, отроки, всех благ )
dimagas2
dimagas2 ответил NAZAR 007
   180 / 857
сегодня в 00:59
Ничуть не задело ) Ибо понимаю, что мой кругозор в разы выше твоих поверхностных знаний, т/к. в курсе ваших игроков, и не по причине игры Зинченко в МС или кого еще, а в силу того, что интересуюсь конкурентами возможными на Евро. Да и вообще всегда и в пору Союза интересен укр.футбол был. В Монако играет Головин, со Слимани один из двух лучших, Черышев стабильно игрок основы. иди колхознику Ярмоленко скажи, что футболист на поле не должен выглядеть как только вышел с хлева ) Баринов ? ) Увидите, у вас с опорниками-дыра ) Причем, полная ) Что твой Пятов ? Игорь не играл в отборе, он свое покажет на Евро. Где вы, днари , были на Евро-16 и мире-18 ? ) А теперь вдруг воспряли ) Так а что ты на сайте.ру тогда торчишь , раз бочок ? На своем видать UA скучно ) Вот меня силком на ваши UA не затащишь, а подобных тебе магнитом на РУ тянет )
Еще раз, весь этот модолняк ни о чем.ему еще играть и играть как показывет практика все они будут при бабле сидеть в Зенитах и других недо клубах.,Головин с Черишевым отработный материал.Валенсия 10-е место,Монако в донном чемпионате на 14-м,н прям это уровень)))
Ярмола после 2-х травм и уже набрал приличную форму.Малиновский -лучший игрока Аталанты в прошлом мес.
Ваша сборная играет в довольно примитивную тактику без мысли с прострелами и силовой борьбой,даже с командами типа Кипра.
Украина в товарняке с макаронниками на выезде даже владела мячм 63% игра 2;2 закончилась.При ударах 14(4) 11(8).С португелами в первой игре 52:48 и удары 10(2) 8(3).Во второй 45:55 при ударах 11(6) 24(3) с учетом удаления.на 70 мин.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas2
   19 / 857
сегодня в 00:55
Насмешил))) Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов)) Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем. Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка). Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было. Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще. Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
Если совсем объективно, сборные примерно одного уровня,
в чем то лучше у вас, в чем то у нас, нет огромного различия,
как к примеру с бельгийцами или ныне теми же французами.
И я это понимаю. Только вот , как и писал, ваша "объективность" в общем,
и даже в этом будет утверждать, что вы везде на голову выше...вперед, и с песней )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas2
   19 / 857
сегодня в 00:48
Задело, сказать по делу и нет чего? Даже не знаю кто такие Баринов,Бакаев и Шапи .Где они играют? Может в МС или может в Аталанте?)))Может в лучшем клубе восточной Европы Шахтере?))) Голивин себя показал как не дисциплинированный игрок,теряет позицию боится прямого стыка и часто фолит.Черышев в донной Валенсии не может в основу пробиться. Для тех кто в танке Пятов-признан лучшим воротарем всего отбора на евро ,хде ваш Акинфеев то?Днарь -днарем,почему его так любят не понимаю. Смотри дальше сливной бачек и вечерний М)))
Ничуть не задело ) Ибо понимаю, что мой кругозор в разы
выше твоих поверхностных знаний, т/к. в курсе ваших игроков,
и не по причине игры Зинченко в МС или кого еще, а в силу
того, что интересуюсь конкурентами возможными на Евро.
Да и вообще всегда и в пору Союза интересен укр.футбол был.
В Монако играет Головин, со Слимани один из двух лучших,
Черышев стабильно игрок основы. иди колхознику Ярмоленко скажи,
что футболист на поле не должен выглядеть как только вышел с хлева )
Баринов ? ) Увидите, у вас с опорниками-дыра ) Причем, полная )
Что твой Пятов ? Игорь не играл в отборе, он свое покажет на Евро.
Где вы, днари , были на Евро-16 и мире-18 ? ) А теперь вдруг воспряли )
Так а что ты на сайте.ру тогда торчишь , раз бочок ? На своем видать UA скучно )
Вот меня силком на ваши UA не затащишь, а подобных тебе магнитом на РУ тянет )
dimagas2
dimagas2 ответил NAZAR 007
   180 / 857
сегодня в 00:31
А самое ключевое в вашей "объективности", то что я вижу ваших реально перспективных парняг, того же Миколенко или Цыганкова, Яремчука,а ты у нас не видишь вообще никого ) Какая "объективность" у вас в общем, такая же и в футболе ) Т.е Бакаев, Шапи, Головин, Баринов, Комличенко, Сафонов прошли мимо твоей "объективности" . Ну , ну, время покажет )
Я тебе описал сб.Украины все твои прям ужасающие ошибки с составом и пониманием игры.Про сб.РФ я ничего там не писал вообще.
Есть ли у вас интересные игроки-да,но это не значит что они прям новые Месси ,Зиданы или Мальдини.
dimagas2
dimagas2 ответил NAZAR 007
   180 / 857
сегодня в 00:30
Ты Пятова куда с Акинфеевым равняешь ? ) Юморист ) Полузащита-нулевые у вас опорники. Да,есть Зинченко и Степаненко, но что они против пятерки Головин-Черышев, Газинский Бакаев_Баринов, два опорника и сдулся ваш центр, Вы бы Ярмоленко посоветовали в порядок форму привести, а то на колхозника смахивает, неопрятный и футболка как фуфайка, с чего бы он вдруг лучше Комличенко, и где у вас такой краек, как Шапи... Медлительная у вас защита, высокий прессинг вообще не используете, это точно не про вас, сербов говоришь ? А Эстония и Люксы по 1 :0 ? ) Еле выжали ? ) Это в союзную пору сборная была у Лобановского мощнее за счет хорошей школы, а сейчас вы ничуть не лучше, если брать в общем и целом, я хоть картинку более объективно привожу в отличие от тебя, а ты только и указываешь, здеь лучше, здесь лучше, какая у вас объективность по Крыму, такая же и в сборной, скачи дальше )
Задело, сказать по делу и нет чего?
Даже не знаю кто такие Баринов,Бакаев и Шапи .Где они играют? Может в МС или может в Аталанте?)))Может в лучшем клубе восточной Европы Шахтере?)))
Голивин себя показал как не дисциплинированный игрок,теряет позицию боится прямого стыка и часто фолит.Черышев в донной Валенсии не может в основу пробиться.
Для тех кто в танке Пятов-признан лучшим воротарем всего отбора на евро ,хде ваш Акинфеев то?Днарь -днарем,почему его так любят не понимаю.
Смотри дальше сливной бачек и вечерний М)))
Gruznoff
Gruznoff
   196 / 857
сегодня в 00:30
Чушь несет, вроде солидный человек.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas2
   19 / 857
сегодня в 00:28
Насмешил))) Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов)) Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем. Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка). Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было. Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще. Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
А самое ключевое в вашей "объективности", то что я вижу
ваших реально перспективных парняг, того же Миколенко
или Цыганкова, Яремчука,а ты у нас не видишь вообще никого )
Какая "объективность" у вас в общем, такая же и в футболе )
Т.е Бакаев, Шапи, Головин, Баринов, Комличенко, Сафонов
прошли мимо твоей "объективности" . Ну , ну, время покажет )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил dimagas2
   19 / 857
сегодня в 00:22
Насмешил))) Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов)) Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем. Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка). Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было. Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще. Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
Ты Пятова куда с Акинфеевым равняешь ? ) Юморист )
Полузащита-нулевые у вас опорники. Да,есть Зинченко
и Степаненко, но что они против пятерки Головин-Черышев,
Газинский Бакаев_Баринов, два опорника и сдулся ваш центр,
Вы бы Ярмоленко посоветовали в порядок форму привести,
а то на колхозника смахивает, неопрятный и футболка как фуфайка,
с чего бы он вдруг лучше Комличенко, и где у вас такой краек, как Шапи...
Медлительная у вас защита, высокий прессинг вообще не используете,
это точно не про вас, сербов говоришь ? А Эстония и Люксы по 1 :0 ? )
Еле выжали ? ) Это в союзную пору сборная была у Лобановского
мощнее за счет хорошей школы, а сейчас вы ничуть не лучше,
если брать в общем и целом, я хоть картинку более объективно
привожу в отличие от тебя, а ты только и указываешь, здеь лучше,
здесь лучше, какая у вас объективность по Крыму, такая же и в сборной, скачи дальше )
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 857
сегодня в 00:19
Все эти предположения гроша ломанного не стоят. Сказать можно все что угодно, но рассудить может только игра . Кто победит, тот и сильней, но только в конкретный день и час. Ведь через неделю все может поменяться. Сборные примерно одного уровня, мне так касца ?!?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NGYRZ
   19 / 857
сегодня в 00:13
Назар, при всей моей симпатии к Шапи как к земляку, но давай будем откровенны, Шапи еще рановато тягаться с мастерством с игроками сборной Украины. После рекордов Акинфеева в ЛЧ, не скажу, что он качественнее Пятова. Игорян хороший кипер, но не более того! Да и в защите у нас, нет игрока который играет в основе Сити, да еще и у самого Гвардиолы. Ну на счет скорости, особенно в контратаках, перепасовках, тут конечно после просмотров игр в отборе на Евро не соглашусь, что их сборная медлительная. Качественно умеют держать мяч, фланги работают здорово(сам же хвалил недавно их новичка), в один два касания способные доставить мяч до напов.
Ты бери Акинфеева в сборной, а не в ЛЧ, где с его защитой
облажался бы и Нойер, и Буффон, и Де Хеа, и Алиссон )
Акинфеев ,однозначно, лучше Пятова. А Пятов близок
к Гиле : порой сэйвит, но может пенку пустить легко.

У них нет высокого прессинга, они его практически не применяют.
Игра, кстати, чем то наппоминает игру сборной СССР Лобановского.
Ну так и Шева то чей ученик, что естественно. Защита у них слабая.
И у нас она не сильная. Но у них есть хороший краек - Миколенко,
а у нас именно такого крайка супер нет, который порой разгоняет
все атаки и превращается из латераля в вингера и обратно,
но у нас центр защиты прочнее, ненамного, но прочнее будет.
Все это я пишу с перспективой на полгода вперед уже.
Поузащита уж точно не лучше чем наша, ну вот на 100 %.
У них нет крепких опорников, а у нас есть Баринов и Газинский.
Но у них крайки хорошие, однако и у нас Шапи-правый край,
и Черышев- левый край, ничуть не хуже, а Головин с Бакаевым
в центре, да плюс опорники...так что все норм.....да, Яремчук
будет пошустрее Дзюбы, но ведь и у нас Комличенко далеко
не слабенький нап, даже не сомневаюсь, все успеет Саламыч
за полгода привести в порядок. Их козыри- новое поколение
индвидуально сильных футболистов Миколенко, Яремчук,
Малиновский, Цыганков, у нас помимо молодежи есть
высокий прессинг, который у них нге силен и есть способность
взрываться отрезками на скорость, по 5-10 минут, у них таких отрезков
не наблюдал, спуртанули, провели атаку и опять караулят оборону и свою половину...
....Все это, субъективно, но ключевое, мы им свою игру навяжем,а они нам вряд ли )
youtomee
youtomee
   461 / 857
сегодня в 00:10
сейчас да, Украина получше, но очной встречи мы не увидим
Правдин Семён
Правдин Семён
   157 / 857
вчера в 23:52
На сегодняшний день -возможно. А что будет завтра никто не знает:может остаться как было,а может радикально изменится всё. Травмы,депрессия, личные проблемы и наоборот подъем духа,пик формы-футболисты обычные люди и их игра зависит от обычных вещей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   249 / 857
вчера в 23:50
А какой смысл через забор гавкать друг на друга ? На поле выяснять надо !
NGYRZ
NGYRZ ответил NAZAR 007
   53 / 857
вчера в 23:48
По позициям может : Акинфеев ( а он будет в сборной) качественее Пятова. Защита, кроме Миколенко у них и Джикия у нас, далеко не впечатляюща . Полузащита : Малиновский, Цыганков, Коваленко, у нас Головин-Бакаев-Черышев-Баринов. под напами - у них Ярмол, у нас- Шапи, нап- Яремчук, у нас скорее всего будет Комличенко. Итог : вратарскя лучше у нас, защита равная, полузащита качеством у нас получше чуть, нападение -практически одинаковое, А вот касаемо скорости, у них медленная сборная. Мы на фоне бельгийцев медлительны, но можем взрываться отрезками неплохо, да и высокий прессинг у нас получше украинской сборной будет, у них пожалуй что, индивидуально есть сильные игроки, как Миколенко, Яремчук и Цыганков, но такие же есть и у нас тот же Головин, Черышев, Шапи......не вижу в чем они лучше нас.
Назар, при всей моей симпатии к Шапи как к земляку, но давай будем откровенны, Шапи еще рановато тягаться с мастерством с игроками сборной Украины.

После рекордов Акинфеева в ЛЧ, не скажу, что он качественнее Пятова. Игорян хороший кипер, но не более того!
Да и в защите у нас, нет игрока который играет в основе Сити, да еще и у самого Гвардиолы.

Ну на счет скорости, особенно в контратаках, перепасовках, тут конечно после просмотров игр в отборе на Евро не соглашусь, что их сборная медлительная.

Качественно умеют держать мяч, фланги работают здорово(сам же хвалил недавно их новичка), в один два касания способные доставить мяч до напов.
dimagas2
dimagas2 ответил NAZAR 007
   180 / 857
вчера в 23:45
По позициям может : Акинфеев ( а он будет в сборной) качественее Пятова. Защита, кроме Миколенко у них и Джикия у нас, далеко не впечатляюща . Полузащита : Малиновский, Цыганков, Коваленко, у нас Головин-Бакаев-Черышев-Баринов. под напами - у них Ярмол, у нас- Шапи, нап- Яремчук, у нас скорее всего будет Комличенко. Итог : вратарскя лучше у нас, защита равная, полузащита качеством у нас получше чуть, нападение -практически одинаковое, А вот касаемо скорости, у них медленная сборная. Мы на фоне бельгийцев медлительны, но можем взрываться отрезками неплохо, да и высокий прессинг у нас получше украинской сборной будет, у них пожалуй что, индивидуально есть сильные игроки, как Миколенко, Яремчук и Цыганков, но такие же есть и у нас тот же Головин, Черышев, Шапи......не вижу в чем они лучше нас.
Насмешил)))
Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов))
Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев
Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем.
Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка).
Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было.
Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще.
Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил NGYRZ
   19 / 857
вчера в 23:30
Соглашусь с Сабо. Украина в целом, по качеству игроков и мастерству, превосходит Россию однозначно.
По позициям может : Акинфеев ( а он будет в сборной) качественее Пятова.
Защита, кроме Миколенко у них и Джикия у нас, далеко не впечатляюща .
Полузащита : Малиновский, Цыганков, Коваленко, у нас Головин-Бакаев-Черышев-Баринов.
под напами - у них Ярмол, у нас- Шапи, нап- Яремчук, у нас скорее всего будет Комличенко.

Итог : вратарскя лучше у нас, защита равная, полузащита качеством у нас получше чуть,
нападение -практически одинаковое, А вот касаемо скорости, у них медленная сборная.
Мы на фоне бельгийцев медлительны, но можем взрываться отрезками неплохо,
да и высокий прессинг у нас получше украинской сборной будет, у них пожалуй что,
индивидуально есть сильные игроки, как Миколенко, Яремчук и Цыганков,
но такие же есть и у нас тот же Головин, Черышев, Шапи......не вижу в чем они лучше нас.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 857
вчера в 23:26
Узнать это можно только в очном противостоянии, лучше в 1/4 ЧЕ)
Nekit92
Nekit92 ответил Гавриленко
   293 / 857
вчера в 23:24
Если в сборной России не будет гильерме, фернандеса, баринова, оздоева и _ _ ю _ ы, от вас камня на камне не останется!))))))))
А фернандес чем не угодил? Помоему вполне оправдано занимает свою позицию. Или ты и на его место хочешь спартача поставить? Тогда точно победы не видать))
Nekit92
Nekit92 ответил LOpp
   293 / 857
вчера в 23:21
Даже в Конотопе в футбол лучше играют, чем в Питере.
А на открывашку вообще даже не суются, ибо делать там нечего))
NAZAR 007
NAZAR 007
   19 / 857
вчера в 23:19
Сабо уже не один год брызжет просто ненавистью, не более того.
Pervomaez
Pervomaez
   478 / 857
вчера в 23:16
Тошно слушать, игры покажут, а-то очень понесло многих людей
NGYRZ
NGYRZ
   53 / 857
вчера в 23:15
Соглашусь с Сабо.

Украина в целом, по качеству игроков и мастерству, превосходит Россию однозначно.
LOpp
LOpp
   28 / 857
вчера в 23:13
Даже в Конотопе в футбол лучше играют, чем в Питере.
Сантус
Сантус
   38 / 857
вчера в 22:56
Всем,повторяю ВСЕМ,нужно перестать бла-блакать на подобные темы.Есть поле,есть мяч.Одно зелёное,другой круглый.Там всё и выяснится.А журналюгские вбросы это всё от лукавого...)Кликайте пиплы,кликайте...и грызите глотки...)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   486 / 857
вчера в 22:53
Пусть встретятся.

Вот так волна поднимется!
Багор
Багор
   40 / 857
вчера в 22:53
Смешно сказал, еще у них сало самое лучшее.
VIPded
VIPded
   65 / 857
вчера в 22:38
А чего не сказал, что наши у них из раздевалки унитазы стащить могут?))) Был бы в тренде...)))
dimagas2
dimagas2
   180 / 857
вчера в 22:29
Это всем понятно.
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