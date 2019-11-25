Сабо: «Сборная Украины превосходит Россию»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.
Это глупость нападать на футболистов в таких ситуациях. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины.
Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.
Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет.
про Евро -16, мир-18, и с кастрюлей на голове упорно и слепо утверждать ваш
заоблачный уровень, хотя опыта на форумах мизер. Сборная молодая, нормальная,
но делать из нее с ходу корифеев- верх необъективности....Дерзайте, отроки, всех благ )
про Евро -16, мир-18, и с кастрюлей на голове упорно и слепо утверждать ваш
заоблачный уровень, хотя опыта на форумах мизер. Сборная молодая, нормальная,
но делать из нее с ходу корифеев- верх необъективности....Дерзайте, отроки, всех благ )
Ярмола после 2-х травм и уже набрал приличную форму.Малиновский -лучший игрока Аталанты в прошлом мес.
Ваша сборная играет в довольно примитивную тактику без мысли с прострелами и силовой борьбой,даже с командами типа Кипра.
Украина в товарняке с макаронниками на выезде даже владела мячм 63% игра 2;2 закончилась.При ударах 14(4) 11(8).С португелами в первой игре 52:48 и удары 10(2) 8(3).Во второй 45:55 при ударах 11(6) 24(3) с учетом удаления.на 70 мин.
Ярмола после 2-х травм и уже набрал приличную форму.Малиновский -лучший игрока Аталанты в прошлом мес.
Ваша сборная играет в довольно примитивную тактику без мысли с прострелами и силовой борьбой,даже с командами типа Кипра.
Украина в товарняке с макаронниками на выезде даже владела мячм 63% игра 2;2 закончилась.При ударах 14(4) 11(8).С португелами в первой игре 52:48 и удары 10(2) 8(3).Во второй 45:55 при ударах 11(6) 24(3) с учетом удаления.на 70 мин.
в чем то лучше у вас, в чем то у нас, нет огромного различия,
как к примеру с бельгийцами или ныне теми же французами.
И я это понимаю. Только вот , как и писал, ваша "объективность" в общем,
и даже в этом будет утверждать, что вы везде на голову выше...вперед, и с песней )
в чем то лучше у вас, в чем то у нас, нет огромного различия,
как к примеру с бельгийцами или ныне теми же французами.
И я это понимаю. Только вот , как и писал, ваша "объективность" в общем,
и даже в этом будет утверждать, что вы везде на голову выше...вперед, и с песней )
выше твоих поверхностных знаний, т/к. в курсе ваших игроков,
и не по причине игры Зинченко в МС или кого еще, а в силу
того, что интересуюсь конкурентами возможными на Евро.
Да и вообще всегда и в пору Союза интересен укр.футбол был.
В Монако играет Головин, со Слимани один из двух лучших,
Черышев стабильно игрок основы. иди колхознику Ярмоленко скажи,
что футболист на поле не должен выглядеть как только вышел с хлева )
Баринов ? ) Увидите, у вас с опорниками-дыра ) Причем, полная )
Что твой Пятов ? Игорь не играл в отборе, он свое покажет на Евро.
Где вы, днари , были на Евро-16 и мире-18 ? ) А теперь вдруг воспряли )
Так а что ты на сайте.ру тогда торчишь , раз бочок ? На своем видать UA скучно )
Вот меня силком на ваши UA не затащишь, а подобных тебе магнитом на РУ тянет )
выше твоих поверхностных знаний, т/к. в курсе ваших игроков,
и не по причине игры Зинченко в МС или кого еще, а в силу
того, что интересуюсь конкурентами возможными на Евро.
Да и вообще всегда и в пору Союза интересен укр.футбол был.
В Монако играет Головин, со Слимани один из двух лучших,
Черышев стабильно игрок основы. иди колхознику Ярмоленко скажи,
что футболист на поле не должен выглядеть как только вышел с хлева )
Баринов ? ) Увидите, у вас с опорниками-дыра ) Причем, полная )
Что твой Пятов ? Игорь не играл в отборе, он свое покажет на Евро.
Где вы, днари , были на Евро-16 и мире-18 ? ) А теперь вдруг воспряли )
Так а что ты на сайте.ру тогда торчишь , раз бочок ? На своем видать UA скучно )
Вот меня силком на ваши UA не затащишь, а подобных тебе магнитом на РУ тянет )
Есть ли у вас интересные игроки-да,но это не значит что они прям новые Месси ,Зиданы или Мальдини.
Есть ли у вас интересные игроки-да,но это не значит что они прям новые Месси ,Зиданы или Мальдини.
Даже не знаю кто такие Баринов,Бакаев и Шапи .Где они играют? Может в МС или может в Аталанте?)))Может в лучшем клубе восточной Европы Шахтере?)))
Голивин себя показал как не дисциплинированный игрок,теряет позицию боится прямого стыка и часто фолит.Черышев в донной Валенсии не может в основу пробиться.
Для тех кто в танке Пятов-признан лучшим воротарем всего отбора на евро ,хде ваш Акинфеев то?Днарь -днарем,почему его так любят не понимаю.
Смотри дальше сливной бачек и вечерний М)))
Даже не знаю кто такие Баринов,Бакаев и Шапи .Где они играют? Может в МС или может в Аталанте?)))Может в лучшем клубе восточной Европы Шахтере?)))
Голивин себя показал как не дисциплинированный игрок,теряет позицию боится прямого стыка и часто фолит.Черышев в донной Валенсии не может в основу пробиться.
Для тех кто в танке Пятов-признан лучшим воротарем всего отбора на евро ,хде ваш Акинфеев то?Днарь -днарем,почему его так любят не понимаю.
Смотри дальше сливной бачек и вечерний М)))
ваших реально перспективных парняг, того же Миколенко
или Цыганкова, Яремчука,а ты у нас не видишь вообще никого )
Какая "объективность" у вас в общем, такая же и в футболе )
Т.е Бакаев, Шапи, Головин, Баринов, Комличенко, Сафонов
прошли мимо твоей "объективности" . Ну , ну, время покажет )
ваших реально перспективных парняг, того же Миколенко
или Цыганкова, Яремчука,а ты у нас не видишь вообще никого )
Какая "объективность" у вас в общем, такая же и в футболе )
Т.е Бакаев, Шапи, Головин, Баринов, Комличенко, Сафонов
прошли мимо твоей "объективности" . Ну , ну, время покажет )
Полузащита-нулевые у вас опорники. Да,есть Зинченко
и Степаненко, но что они против пятерки Головин-Черышев,
Газинский Бакаев_Баринов, два опорника и сдулся ваш центр,
Вы бы Ярмоленко посоветовали в порядок форму привести,
а то на колхозника смахивает, неопрятный и футболка как фуфайка,
с чего бы он вдруг лучше Комличенко, и где у вас такой краек, как Шапи...
Медлительная у вас защита, высокий прессинг вообще не используете,
это точно не про вас, сербов говоришь ? А Эстония и Люксы по 1 :0 ? )
Еле выжали ? ) Это в союзную пору сборная была у Лобановского
мощнее за счет хорошей школы, а сейчас вы ничуть не лучше,
если брать в общем и целом, я хоть картинку более объективно
привожу в отличие от тебя, а ты только и указываешь, здеь лучше,
здесь лучше, какая у вас объективность по Крыму, такая же и в сборной, скачи дальше )
Полузащита-нулевые у вас опорники. Да,есть Зинченко
и Степаненко, но что они против пятерки Головин-Черышев,
Газинский Бакаев_Баринов, два опорника и сдулся ваш центр,
Вы бы Ярмоленко посоветовали в порядок форму привести,
а то на колхозника смахивает, неопрятный и футболка как фуфайка,
с чего бы он вдруг лучше Комличенко, и где у вас такой краек, как Шапи...
Медлительная у вас защита, высокий прессинг вообще не используете,
это точно не про вас, сербов говоришь ? А Эстония и Люксы по 1 :0 ? )
Еле выжали ? ) Это в союзную пору сборная была у Лобановского
мощнее за счет хорошей школы, а сейчас вы ничуть не лучше,
если брать в общем и целом, я хоть картинку более объективно
привожу в отличие от тебя, а ты только и указываешь, здеь лучше,
здесь лучше, какая у вас объективность по Крыму, такая же и в сборной, скачи дальше )
облажался бы и Нойер, и Буффон, и Де Хеа, и Алиссон )
Акинфеев ,однозначно, лучше Пятова. А Пятов близок
к Гиле : порой сэйвит, но может пенку пустить легко.
У них нет высокого прессинга, они его практически не применяют.
Игра, кстати, чем то наппоминает игру сборной СССР Лобановского.
Ну так и Шева то чей ученик, что естественно. Защита у них слабая.
И у нас она не сильная. Но у них есть хороший краек - Миколенко,
а у нас именно такого крайка супер нет, который порой разгоняет
все атаки и превращается из латераля в вингера и обратно,
но у нас центр защиты прочнее, ненамного, но прочнее будет.
Все это я пишу с перспективой на полгода вперед уже.
Поузащита уж точно не лучше чем наша, ну вот на 100 %.
У них нет крепких опорников, а у нас есть Баринов и Газинский.
Но у них крайки хорошие, однако и у нас Шапи-правый край,
и Черышев- левый край, ничуть не хуже, а Головин с Бакаевым
в центре, да плюс опорники...так что все норм.....да, Яремчук
будет пошустрее Дзюбы, но ведь и у нас Комличенко далеко
не слабенький нап, даже не сомневаюсь, все успеет Саламыч
за полгода привести в порядок. Их козыри- новое поколение
индвидуально сильных футболистов Миколенко, Яремчук,
Малиновский, Цыганков, у нас помимо молодежи есть
высокий прессинг, который у них нге силен и есть способность
взрываться отрезками на скорость, по 5-10 минут, у них таких отрезков
не наблюдал, спуртанули, провели атаку и опять караулят оборону и свою половину...
....Все это, субъективно, но ключевое, мы им свою игру навяжем,а они нам вряд ли )
облажался бы и Нойер, и Буффон, и Де Хеа, и Алиссон )
Акинфеев ,однозначно, лучше Пятова. А Пятов близок
к Гиле : порой сэйвит, но может пенку пустить легко.
У них нет высокого прессинга, они его практически не применяют.
Игра, кстати, чем то наппоминает игру сборной СССР Лобановского.
Ну так и Шева то чей ученик, что естественно. Защита у них слабая.
И у нас она не сильная. Но у них есть хороший краек - Миколенко,
а у нас именно такого крайка супер нет, который порой разгоняет
все атаки и превращается из латераля в вингера и обратно,
но у нас центр защиты прочнее, ненамного, но прочнее будет.
Все это я пишу с перспективой на полгода вперед уже.
Поузащита уж точно не лучше чем наша, ну вот на 100 %.
У них нет крепких опорников, а у нас есть Баринов и Газинский.
Но у них крайки хорошие, однако и у нас Шапи-правый край,
и Черышев- левый край, ничуть не хуже, а Головин с Бакаевым
в центре, да плюс опорники...так что все норм.....да, Яремчук
будет пошустрее Дзюбы, но ведь и у нас Комличенко далеко
не слабенький нап, даже не сомневаюсь, все успеет Саламыч
за полгода привести в порядок. Их козыри- новое поколение
индвидуально сильных футболистов Миколенко, Яремчук,
Малиновский, Цыганков, у нас помимо молодежи есть
высокий прессинг, который у них нге силен и есть способность
взрываться отрезками на скорость, по 5-10 минут, у них таких отрезков
не наблюдал, спуртанули, провели атаку и опять караулят оборону и свою половину...
....Все это, субъективно, но ключевое, мы им свою игру навяжем,а они нам вряд ли )
После рекордов Акинфеева в ЛЧ, не скажу, что он качественнее Пятова. Игорян хороший кипер, но не более того!
Да и в защите у нас, нет игрока который играет в основе Сити, да еще и у самого Гвардиолы.
Ну на счет скорости, особенно в контратаках, перепасовках, тут конечно после просмотров игр в отборе на Евро не соглашусь, что их сборная медлительная.
Качественно умеют держать мяч, фланги работают здорово(сам же хвалил недавно их новичка), в один два касания способные доставить мяч до напов.
После рекордов Акинфеева в ЛЧ, не скажу, что он качественнее Пятова. Игорян хороший кипер, но не более того!
Да и в защите у нас, нет игрока который играет в основе Сити, да еще и у самого Гвардиолы.
Ну на счет скорости, особенно в контратаках, перепасовках, тут конечно после просмотров игр в отборе на Евро не соглашусь, что их сборная медлительная.
Качественно умеют держать мяч, фланги работают здорово(сам же хвалил недавно их новичка), в один два касания способные доставить мяч до напов.
Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов))
Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев
Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем.
Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка).
Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было.
Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще.
Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
Воротник лучший вратарь всего обора не Евро кто -Пятов))
Защита: Миколенко-Матвиенко-Кривцов (Бурда)-Караваев
Полузащита: Степаненко-Зинченко- Малиновский(Коваленко) 3 позиции лучше во всем.
Атака: Ярмоленко (Цыганков) лучше любого вашего)-Яремчук (лучший бомбардир Генка 15 голов во всех турнирах в этом сезоне и 4 за сборную в 6-и играх) -Марлос (Коноплянка).
Про прессинг просто смех,Степанеко в Португалии просто съел Бернарду Силву,а Миколенко Роналду,по сути тоже самое и в Киеве ,до удаления было.
Медленная защита?Тоже нонсенс, игроки все молодые и довольно современного типа у нас нет тяжелого защитника вообще.
Шева играет при атаке в 4-1-4-1 как МС Гвардиолыча. При обороне в 4-3-1-2 с широким фронтом атаки где Яремчук чуть ли не на фланге бегает.Так нагнули Сербов 5:0 и переиграли Португелов.
Защита, кроме Миколенко у них и Джикия у нас, далеко не впечатляюща .
Полузащита : Малиновский, Цыганков, Коваленко, у нас Головин-Бакаев-Черышев-Баринов.
под напами - у них Ярмол, у нас- Шапи, нап- Яремчук, у нас скорее всего будет Комличенко.
Итог : вратарскя лучше у нас, защита равная, полузащита качеством у нас получше чуть,
нападение -практически одинаковое, А вот касаемо скорости, у них медленная сборная.
Мы на фоне бельгийцев медлительны, но можем взрываться отрезками неплохо,
да и высокий прессинг у нас получше украинской сборной будет, у них пожалуй что,
индивидуально есть сильные игроки, как Миколенко, Яремчук и Цыганков,
но такие же есть и у нас тот же Головин, Черышев, Шапи......не вижу в чем они лучше нас.
Защита, кроме Миколенко у них и Джикия у нас, далеко не впечатляюща .
Полузащита : Малиновский, Цыганков, Коваленко, у нас Головин-Бакаев-Черышев-Баринов.
под напами - у них Ярмол, у нас- Шапи, нап- Яремчук, у нас скорее всего будет Комличенко.
Итог : вратарскя лучше у нас, защита равная, полузащита качеством у нас получше чуть,
нападение -практически одинаковое, А вот касаемо скорости, у них медленная сборная.
Мы на фоне бельгийцев медлительны, но можем взрываться отрезками неплохо,
да и высокий прессинг у нас получше украинской сборной будет, у них пожалуй что,
индивидуально есть сильные игроки, как Миколенко, Яремчук и Цыганков,
но такие же есть и у нас тот же Головин, Черышев, Шапи......не вижу в чем они лучше нас.
Украина в целом, по качеству игроков и мастерству, превосходит Россию однозначно.
Украина в целом, по качеству игроков и мастерству, превосходит Россию однозначно.
Вот так волна поднимется!
Вот так волна поднимется!