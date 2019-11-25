Сабо: «Сборная Украины превосходит Россию»

Бывший тренер киевского «Динамо» прокомментировал слова форварда сборной Украины , который поставил под сомнение потенциальную победу сборной России на Евро-2020.

Это глупость нападать на футболистов в таких ситуациях. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины.

Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. «Сине-желтые» намного выше северного соседа.

Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет.