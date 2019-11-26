Каштру: «Попробуем найти нужные пути к воротам „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Шахтёра» поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Нас ждет очень затратная игра. Важно рассчитывать абсолютно на всех ребят, которые сейчас доступны. Тайсон не прилетел из-за травмы. Но стоит сконцентрироваться не на тех, кто остался в Киеве, а на тех, кто с нами и готов принять участие в матче.

Три, четыре или пять защитников - можно менять постоянно. Но мы всегда стараемся оставаться собой. До сегодня команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов - Тайсона, Марлоса и Дентиньо - менять тактическую схему мы не будем. Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов.

С таким соперником, как «Манчестер Сити», всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65-70% времени. Тем не менее мы проанализировали поединок первого тура в Харькове, где соотношение в процентах было 55 к 45. И практически при таком же владении «Сити» создал намного больше опасности, чем мы.

Когда ты с мячом - атакуешь, когда без - обороняешься, это понятно. И все же постараемся показывать свой футбол. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак «Сити». Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам «Манчестер Сити».