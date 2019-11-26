Г. Поттер продлил контракт с «Брайтоном»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер продлил соглашение с клубом.
Новый контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что Поттер возглавил «Брайтон» перед началом этого сезона.
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер продлил соглашение с клубом.
Новый контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что Поттер возглавил «Брайтон» перед началом этого сезона.
"Шеффилд подписал контракт с Г. Грейнджер"...
"Президентом ФА избран А.П.В.Б. Дамблдор"...
... и т.д.
"Шеффилд подписал контракт с Г. Грейнджер"...
"Президентом ФА избран А.П.В.Б. Дамблдор"...
... и т.д.