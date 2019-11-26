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Г. Поттер продлил контракт с «Брайтоном»

сегодня, 19:52

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер продлил соглашение с клубом.

Новый контракт 44-летнего специалиста с «чайками» рассчитан до лета 2025 года. Напомним, что Поттер возглавил «Брайтон» перед началом этого сезона.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   539 / 862
сегодня в 20:18
"Р. Уизли продолжит карьеру в Борнмуте."...
"Шеффилд подписал контракт с Г. Грейнджер"...
"Президентом ФА избран А.П.В.Б. Дамблдор"...
... и т.д.
Groove000
Groove000
   67 / 862
сегодня в 20:12
Ска, Соккер троллит всех) Г. Поттер и контракт с Брайтоном))
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 862
сегодня в 20:06
Удачи Поттеру!
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