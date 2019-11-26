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«Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт

сегодня, 16:42

Московское «Торпедо» и нападающий Максим Максимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

24-летний форвард пополнил команду летом 2019 года. В 7 матчах за «Торпедо» Максимов забил один гол.

Максимов также выступал за «Факел», «Атлантас» Клайпеда, «Тракай» Вильнюс, «Вардар» Скопье и РФШ Рига.

На данный момент «Торпедо» занимает вторую строчку в таблице ФНЛ, при этом находясь на серии из 3 поражений подряд.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил time out
   129 / 862
сегодня в 18:57
Забирайте! Вместо Чалова. Тот уже одной ногой в Челси, а другой в Севильи. И только то, что между ног о сталось у коней.
как там Ларсон старший? уломал его тедеско карьеру возобновить, а то сынок и понсе ни о чём как то ахахах
Shpundya .
Shpundya .
   700 / 862
сегодня в 18:24
А где Борисыч? Как-то он мне говорил, что Торпедо будет "преть" , упёрлось во что-то видать))
ДАША Д
ДАША Д
   233 / 862
сегодня в 18:01
Часто он клубы меняет.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 862
сегодня в 18:01
Это уже хобби.
time out
time out ответил cska plus
   48 / 862
сегодня в 17:41
Летун.
Забирайте! Вместо Чалова. Тот уже одной ногой в Челси, а другой в Севильи. И только то, что между ног о сталось у коней.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 17:07
Летун.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   117 / 862
сегодня в 16:56
Клубы коллекционирует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 862
сегодня в 16:51
А если он ещё и Максимович ;)
А по теме - знатный бегунок (по клубам) этот Максимов...
kotmyshka
kotmyshka
   293 / 862
сегодня в 16:49
оптимизация расходов?
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