«Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт

Московское «Торпедо» и нападающий Максим Максимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
24-летний форвард пополнил команду летом 2019 года. В 7 матчах за «Торпедо» Максимов забил один гол.
Максимов также выступал за «Факел», «Атлантас» Клайпеда, «Тракай» Вильнюс, «Вардар» Скопье и РФШ Рига.
На данный момент «Торпедо» занимает вторую строчку в таблице ФНЛ, при этом находясь на серии из 3 поражений подряд.
А по теме - знатный бегунок (по клубам) этот Максимов...
А по теме - знатный бегунок (по клубам) этот Максимов...