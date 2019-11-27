Сарри – о матче с «Атлетико»: «Пришлось серьезно побороться для победы»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий по игре после победы над мадридским «Атлетико» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отдали много сил этим вечером, так всегда в Лиге чемпионов. Думаю, все вышло довольно неплохо, но, как и в матче с «Аталантой», пришлось серьезно побороться для победы.

Пока еще я не говорил с Роналду о его болях в колене, но похоже, что он в хорошей форме. В концовке матча он возвращался назад, боролся и помогал защитникам.

Дибала – высочайшего класса игрок. Он в отличной форме.