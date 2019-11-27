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Абрахам: «В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира»

сегодня, 11:45
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам поделился ожиданиями перед матчем с «Валенсией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч будет самым большим испытанием для нас за последнее время. Мы знаем, что будет нелегко. Но мы должны держаться вместе и показать свою игру.

Перед первой игрой против «Валенсии» мы с Маунтом и Фикайо вместе разминались, и в тот момент не было ощущения, что мы все вместе попали в Лигу чемпионов. Но теперь - это мечта, ставшая для нас явью.

Также Тэмми рассказал, что в свободное время изучает игру других известных форвардов:

В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира, заимствую у них идеи и добавляю их в мою игру. В их числе Харри Кейн, Агуэро, Фирмино, а также Левандовски и всевозможные игроки, которые играли раньше.

Также ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Валенсии». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:27
И ни одного слова про гнома.
Зейский
Зейский
   284 / 866
сегодня в 13:39
Мудро делает.
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