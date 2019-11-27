Абрахам: «В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам поделился ожиданиями перед матчем с «Валенсией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этот матч будет самым большим испытанием для нас за последнее время. Мы знаем, что будет нелегко. Но мы должны держаться вместе и показать свою игру.
Перед первой игрой против «Валенсии» мы с Маунтом и Фикайо вместе разминались, и в тот момент не было ощущения, что мы все вместе попали в Лигу чемпионов. Но теперь - это мечта, ставшая для нас явью.
Также Тэмми рассказал, что в свободное время изучает игру других известных форвардов:
В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира, заимствую у них идеи и добавляю их в мою игру. В их числе Харри Кейн, Агуэро, Фирмино, а также Левандовски и всевозможные игроки, которые играли раньше.
Также ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Валенсии».