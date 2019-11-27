Абрахам: «В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира»

Нападающий «Челси» поделился ожиданиями перед матчем с «Валенсией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч будет самым большим испытанием для нас за последнее время. Мы знаем, что будет нелегко. Но мы должны держаться вместе и показать свою игру.

Перед первой игрой против «Валенсии» мы с Маунтом и Фикайо вместе разминались, и в тот момент не было ощущения, что мы все вместе попали в Лигу чемпионов. Но теперь - это мечта, ставшая для нас явью.