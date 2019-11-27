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Президент ВАДА: «Санкции в отношении России не должны коснуться Евро-2020»

сегодня, 12:42

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заверил, что Россия сможет принять матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на возможное отстранение страны от участия в международных соревнованиях. 

Рекомендации комитета по соответствию ВАДА включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, а именно Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Европейских игр и чемпионата мира. Таким образом, санкции не должны коснуться проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   547 / 866
сегодня в 15:03
Кто за это ответит?
kolpankolpan
kolpankolpan
   314 / 866
сегодня в 14:36
Что ругать ВАДА? Преступления России в озвучиваемой сфере беспрецедентны.Это не маленькие изменяемые нормы по "правилам Осаки".Подделки протоколов,подмены проб, отказы их выдачи и тд.Список значимости огромен. А чемп Европы по футболу для ВАДА, со слов этого же председателя является мелким мероприятием и не входит в список значимых мировых соревнований.Видел вчера и нынешнего министра спорта с дрожащим голосом.Понимаю так что спасались от отложенных проб прошлых лет накрученных Муткарями, поэтому настоящий результат был практически неминуем.Помнится спецы несколько лет назад предрекали нынешний сценарий в связи с открытием отложенных проб в наше время.Ну или сдать с потрохами Мутка со спортивной бандой,раскрыть пожелания Верхушки и деятельность ФСБ на этом поприще подделок.Огромный массив спортсменов громогласно поддерживает условия существования в стране, поэтому можно считать что пострадают за личное мнение- отношение--но совершенно справедливо с точки зрения права.Очень не хочется запретительных мер,но как хочется что-бы махинаторов публично вздернули.
NAZAR 007
NAZAR 007
   19 / 866
сегодня в 14:34
"В отчете ВАДА указывается, что Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал
в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. В этом контексте
МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую WADA ", — говорится в сегодняшнем заявлении МОК.
kotmyshka
kotmyshka
   312 / 866
сегодня в 14:27
уже неплохо
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   19 / 866
сегодня в 13:59
Чтобы задавать такие вопросы, им сначала самим нужно стать полноправными членами WADA.
И еще один момент вспомнил, когда пишут : да вы что,нет никакой политики )
Есть в Олимпийской Хартии так называемое "правило Осаки ", 45 раздел ОХ,
не позволяяющее атлетам, дисквалифицированным за употребление допинга
на срок более шести месяцев, выступать на следующих Олимпийских играх.
Но в 2011 году после случая с американским спринтером Лашоном Мерриттом Олимпийский комитет США успешно оспорил это правило в CAS , тот согласился
с доводами американцев, утверждавших, что "правило Осаки", по сути, дважды
наказывает спортсмена за одно и то же нарушение........И никакой политики ))))

Т.е И WADA здесь опять затихарилась, в идентичном случае с нами тот же CAS
признал решение в отношение наших лыжников незаконным, но МОК все равно
наложил вето уже на решение CAS в отношении наших лыжников ) А Меррит был
спокойно допущен к ОИ ) .....И , конечно , никакой политикой здесь не пахнет )))
Mangur
Mangur
   616 / 866
сегодня в 13:50
Без комментариев.
EAGinLE
EAGinLE
   99 / 866
сегодня в 13:43
Запутаются сами в своих санкциях.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил RUSTY8
   19 / 866
сегодня в 13:41
Потому что этим функционерам не нужны юристы, медики, фармакологи и др. персонал аргументирующие терапевтическое пользование тех или иных запрещенных препаратов для атлетов. Им надо платить. Зачем нужно делиться, если можно самому распилить
Здесь речь не о функционерах , а о применении санкций
вне зависимости от географии и личных предпочтений .
Есть п.2. раздела 59 Олиспийской хартии. который сродни
закону для МОК или уставу, тут уж кто как хочет понимает :
"в отношении отдельных спортсменов и команд может быть
применен временный или постоянный недопуск или исключение
из Олимпийских игр, дисквалификация или лишение аккредитации"...
Витиеватенько, не правда ли ? ) Чистой воды "каучук", верти как хочешь )
Но дважды допинг-как правило, это практически пожизненная дисквалификация...
А где она в отношении Гэтлина ? ) НЕТ ! Так его юристы хорошо видимо, работают,
надо же умудриться с 8-ми лет вместо пожизнненой скостить в два раза...и география )
А где WADA в это врмя ? ) Предпочла затихариться, отдав все на откуп МОК, крЮто ))
Big krendel
Big krendel
   31 / 866
сегодня в 13:33
Не должны? А могут?
beefs
beefs
   190 / 866
сегодня в 13:31
Чудно, а что скажут наши функционеры или их это не касается...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик
   19 / 866
сегодня в 13:29
Чтобы задавать такие вопросы, им сначала самим нужно стать полноправными членами WADA.
А при чем здесь это ? ) Есть определенные санкции
в отношении нарушителей допинг-проб. Вдвойне строже,
если дело не в первый раз, не во второй, а еще и в третий.
В 2001-м Гэтлина отлучили на год из-за амфетаминов.
В 2006-м повышенное содержание тестостерона,
и отстранили на 8 лет. Потом срок вдвое сократили.
В 2017 опять обвинение в манипуляциях со стероидами.

"Обвинение невероятно серьезно. Рассчитываю, что независимая панель
расследует эту историю по всем правилам" - президент IAAF Себастьян Коу.

Он же : Как отношусь к тому, что на Олимпиаде выступит дважды
дисквалифицированный Джастин Гэтлин, но не Елена Исинбаева?
Это совершенно разные вещи. Я бы хотел видеть пожизненные
дисквалификации за допинг, но это невозможно. Гэтлин имеет
полное право выступать..........О как, дядька то переобулся )))

В довесок еще и ответ USADA : "Важно подчеркнуть, что люди невиновны,
пока не будет установлено обратное. ...О как ) Презумпция невиновности для "своих" )

И после подобных вердиктов, конечно же, "политикой" тут и не пахнет , как говорится)))
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 13:13
Что за хрень вообще такая, чё хотят то и творят.
Abverin
Abverin
   54 / 866
сегодня в 13:08
Президент ВАДА решает в спорте всё.
RUSTY8
RUSTY8
   397 / 866
сегодня в 13:08
Теперь вся Европа увидит льва.

Зы. Лишь бы Черышев был в здравии и хорошей форме перед турниром, чтобы не опозорится
RUSTY8
RUSTY8 ответил NAZAR 007
   397 / 866
сегодня в 13:06
Что и требовалось доказать . А касаемо чемпионата мира вопрос так же по футболистам будет решен положительно . P.S. И еще , наконец -то кто-нибудь из наших функционеров задаст все же резонный вопрос, на каком основании Гэтлин, Лашон Меррит и та Симона Бэйлз, хотя бы эти допингисты получают доступ на Олимпийские игры, ибо вопрос в воздухе... ...Что повторюсь, опять же не отменяет наших косяков по лаборатории...
Потому что этим функционерам не нужны юристы, медики, фармакологи и др. персонал аргументирующие терапевтическое пользование тех или иных запрещенных препаратов для атлетов. Им надо платить. Зачем нужно делиться, если можно самому распилить
aventure61
aventure61
   866 / 866
сегодня в 13:00
Зачем наказывать,всё равно через два матча вылетят-это не хоккеисты,думаю если бы не поехали никто бы отсутствие этих футболёров и не заметил бы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил NAZAR 007
   17 / 866
сегодня в 12:59
Что и требовалось доказать . А касаемо чемпионата мира вопрос так же по футболистам будет решен положительно . P.S. И еще , наконец -то кто-нибудь из наших функционеров задаст все же резонный вопрос, на каком основании Гэтлин, Лашон Меррит и та Симона Бэйлз, хотя бы эти допингисты получают доступ на Олимпийские игры, ибо вопрос в воздухе... ...Что повторюсь, опять же не отменяет наших косяков по лаборатории...
Чтобы задавать такие вопросы, им сначала самим нужно стать полноправными членами WADA.
Barushevski
Barushevski
   858 / 866
сегодня в 12:58
Президент ВАДА: «Санкции в отношении России не должны коснуться Евро-2020».
После еще одного телефонного звонка:
«Да и вообще, это скорее всего мы сами накосячили».
КЭТиК
КЭТиК
   114 / 866
сегодня в 12:58
Уже хоть какой-то просвет.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   304 / 866
сегодня в 12:53
А чубатики уже обрадовались. Вчера на одном их канале был.
mars6791
mars6791
   458 / 866
сегодня в 12:47
ФИФА не будет слушать эти рекомендации.
NAZAR 007
NAZAR 007
   19 / 866
сегодня в 12:47
Что и требовалось доказать . А касаемо чемпионата мира
вопрос так же по футболистам будет решен положительно .
P.S. И еще , наконец -то кто-нибудь из наших функционеров
задаст все же резонный вопрос, на каком основании Гэтлин,
Лашон Меррит и та Симона Бэйлз, хотя бы эти допингисты
получают доступ на Олимпийские игры, ибо вопрос в воздухе...

...Что повторюсь, опять же не отменяет наших косяков по лаборатории...
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