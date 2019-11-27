Президент ВАДА: «Санкции в отношении России не должны коснуться Евро-2020».

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заверил, что Россия сможет принять матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на возможное отстранение страны от участия в международных соревнованиях.
Рекомендации комитета по соответствию ВАДА включают в себя отстранение России от главных спортивных мероприятий, а именно Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Европейских игр и чемпионата мира. Таким образом, санкции не должны коснуться проведения матчей финальной части чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов.
в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. В этом контексте
МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую WADA ", — говорится в сегодняшнем заявлении МОК.
в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. В этом контексте
МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую WADA ", — говорится в сегодняшнем заявлении МОК.
Есть в Олимпийской Хартии так называемое "правило Осаки ", 45 раздел ОХ,
не позволяяющее атлетам, дисквалифицированным за употребление допинга
на срок более шести месяцев, выступать на следующих Олимпийских играх.
Но в 2011 году после случая с американским спринтером Лашоном Мерриттом Олимпийский комитет США успешно оспорил это правило в CAS , тот согласился
с доводами американцев, утверждавших, что "правило Осаки", по сути, дважды
наказывает спортсмена за одно и то же нарушение........И никакой политики ))))
Т.е И WADA здесь опять затихарилась, в идентичном случае с нами тот же CAS
признал решение в отношение наших лыжников незаконным, но МОК все равно
наложил вето уже на решение CAS в отношении наших лыжников ) А Меррит был
спокойно допущен к ОИ ) .....И , конечно , никакой политикой здесь не пахнет )))
Есть в Олимпийской Хартии так называемое "правило Осаки ", 45 раздел ОХ,
не позволяяющее атлетам, дисквалифицированным за употребление допинга
на срок более шести месяцев, выступать на следующих Олимпийских играх.
Но в 2011 году после случая с американским спринтером Лашоном Мерриттом Олимпийский комитет США успешно оспорил это правило в CAS , тот согласился
с доводами американцев, утверждавших, что "правило Осаки", по сути, дважды
наказывает спортсмена за одно и то же нарушение........И никакой политики ))))
Т.е И WADA здесь опять затихарилась, в идентичном случае с нами тот же CAS
признал решение в отношение наших лыжников незаконным, но МОК все равно
наложил вето уже на решение CAS в отношении наших лыжников ) А Меррит был
спокойно допущен к ОИ ) .....И , конечно , никакой политикой здесь не пахнет )))
вне зависимости от географии и личных предпочтений .
Есть п.2. раздела 59 Олиспийской хартии. который сродни
закону для МОК или уставу, тут уж кто как хочет понимает :
"в отношении отдельных спортсменов и команд может быть
применен временный или постоянный недопуск или исключение
из Олимпийских игр, дисквалификация или лишение аккредитации"...
Витиеватенько, не правда ли ? ) Чистой воды "каучук", верти как хочешь )
Но дважды допинг-как правило, это практически пожизненная дисквалификация...
А где она в отношении Гэтлина ? ) НЕТ ! Так его юристы хорошо видимо, работают,
надо же умудриться с 8-ми лет вместо пожизнненой скостить в два раза...и география )
А где WADA в это врмя ? ) Предпочла затихариться, отдав все на откуп МОК, крЮто ))
вне зависимости от географии и личных предпочтений .
Есть п.2. раздела 59 Олиспийской хартии. который сродни
закону для МОК или уставу, тут уж кто как хочет понимает :
"в отношении отдельных спортсменов и команд может быть
применен временный или постоянный недопуск или исключение
из Олимпийских игр, дисквалификация или лишение аккредитации"...
Витиеватенько, не правда ли ? ) Чистой воды "каучук", верти как хочешь )
Но дважды допинг-как правило, это практически пожизненная дисквалификация...
А где она в отношении Гэтлина ? ) НЕТ ! Так его юристы хорошо видимо, работают,
надо же умудриться с 8-ми лет вместо пожизнненой скостить в два раза...и география )
А где WADA в это врмя ? ) Предпочла затихариться, отдав все на откуп МОК, крЮто ))
в отношении нарушителей допинг-проб. Вдвойне строже,
если дело не в первый раз, не во второй, а еще и в третий.
В 2001-м Гэтлина отлучили на год из-за амфетаминов.
В 2006-м повышенное содержание тестостерона,
и отстранили на 8 лет. Потом срок вдвое сократили.
В 2017 опять обвинение в манипуляциях со стероидами.
"Обвинение невероятно серьезно. Рассчитываю, что независимая панель
расследует эту историю по всем правилам" - президент IAAF Себастьян Коу.
Он же : Как отношусь к тому, что на Олимпиаде выступит дважды
дисквалифицированный Джастин Гэтлин, но не Елена Исинбаева?
Это совершенно разные вещи. Я бы хотел видеть пожизненные
дисквалификации за допинг, но это невозможно. Гэтлин имеет
полное право выступать..........О как, дядька то переобулся )))
В довесок еще и ответ USADA : "Важно подчеркнуть, что люди невиновны,
пока не будет установлено обратное. ...О как ) Презумпция невиновности для "своих" )
И после подобных вердиктов, конечно же, "политикой" тут и не пахнет , как говорится)))
в отношении нарушителей допинг-проб. Вдвойне строже,
если дело не в первый раз, не во второй, а еще и в третий.
В 2001-м Гэтлина отлучили на год из-за амфетаминов.
В 2006-м повышенное содержание тестостерона,
и отстранили на 8 лет. Потом срок вдвое сократили.
В 2017 опять обвинение в манипуляциях со стероидами.
"Обвинение невероятно серьезно. Рассчитываю, что независимая панель
расследует эту историю по всем правилам" - президент IAAF Себастьян Коу.
Он же : Как отношусь к тому, что на Олимпиаде выступит дважды
дисквалифицированный Джастин Гэтлин, но не Елена Исинбаева?
Это совершенно разные вещи. Я бы хотел видеть пожизненные
дисквалификации за допинг, но это невозможно. Гэтлин имеет
полное право выступать..........О как, дядька то переобулся )))
В довесок еще и ответ USADA : "Важно подчеркнуть, что люди невиновны,
пока не будет установлено обратное. ...О как ) Презумпция невиновности для "своих" )
И после подобных вердиктов, конечно же, "политикой" тут и не пахнет , как говорится)))
Зы. Лишь бы Черышев был в здравии и хорошей форме перед турниром, чтобы не опозорится
Зы. Лишь бы Черышев был в здравии и хорошей форме перед турниром, чтобы не опозорится
После еще одного телефонного звонка:
«Да и вообще, это скорее всего мы сами накосячили».
После еще одного телефонного звонка:
«Да и вообще, это скорее всего мы сами накосячили».
вопрос так же по футболистам будет решен положительно .
P.S. И еще , наконец -то кто-нибудь из наших функционеров
задаст все же резонный вопрос, на каком основании Гэтлин,
Лашон Меррит и та Симона Бэйлз, хотя бы эти допингисты
получают доступ на Олимпийские игры, ибо вопрос в воздухе...
...Что повторюсь, опять же не отменяет наших косяков по лаборатории...
вопрос так же по футболистам будет решен положительно .
P.S. И еще , наконец -то кто-нибудь из наших функционеров
задаст все же резонный вопрос, на каком основании Гэтлин,
Лашон Меррит и та Симона Бэйлз, хотя бы эти допингисты
получают доступ на Олимпийские игры, ибо вопрос в воздухе...
...Что повторюсь, опять же не отменяет наших косяков по лаборатории...