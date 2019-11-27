Президент ВАДА: «Санкции в отношении России не должны коснуться Евро-2020».

сегодня, 12:42

Президент Всемирного антидопингового агентства ( ВАДА ) Витольд Банька заверил, что Россия сможет принять матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, несмотря на возможное отстранение страны от участия в международных соревнованиях.