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Мешков рассудит «Зенит» и «Спартак» в 18-м туре РПЛ

сегодня, 16:14

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Ростов» — «Урал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

02 декабря (понедельник)

«Краснодар» — «Тамбов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   513 / 868
сегодня в 20:13
Неважно, кто судить будет! Главное - победа Зенита!!!
морозз
морозз ответил mamba9090909
   104 / 868
сегодня в 20:08
Не знаю что там тебе Мешков говорил, и какие ракурсы тебе рассказывали о правой, но правая рука игрока была в стороне, а потом и вообще за спиной. А на этом ролике прекрасно видно, как игрок останавливает мяч левой рукой. Но хватит спорить. У тебя своя правда, у меня своя.))
Правда у всех своя, а вот истина одна на всех...поддерживаю!
морозз
морозз
   104 / 868
сегодня в 20:05
Мешкова Дюков всегда достаёт из пыльного чулана и кидает в бой, когда Зениту нужны очки! Затем скандал и Мешкова опять в чулан до следующей игры бомжей!
Бомжи захватили футбол России, беспардонно и по хамски...тем самым нивелировали саму суть конкурентной борьбы, назначив сверху вечного чемпиона!
mamba9090909
mamba9090909
   442 / 868
сегодня в 20:03
Не знаю что там тебе Мешков говорил, и какие ракурсы тебе рассказывали о правой, но правая рука игрока была в стороне, а потом и вообще за спиной. А на этом ролике прекрасно видно, как игрок останавливает мяч левой рукой. Но хватит спорить. У тебя своя правда, у меня своя.))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   359 / 868
сегодня в 20:02
Мешков + Вилков - сила и мощь газового кабинета аххах. Спартаку будет нереально сложно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 868
сегодня в 19:55
смотрю бомж активен тут, а по сути весь чемп в одних руках, ну и московским по куску.
Тедеско тренер, а у зенита нет такового
stachel
stachel ответил спартак 1987
   311 / 868
сегодня в 19:54
потомучто Миша задачу помочь оренбургу или сочи пока ещё не получал
Да? Почему интересно. Или газпром своими активами не интересуется? Почему команда помогать Зениту поступила, а Оренбургу нет? Нет в твоих словах ЛОГИКИ, а значит нет и правды.
severnyj84
severnyj84
   195 / 868
сегодня в 19:53
Мешкова после матча отстранят, как москалева, за наглое подсуживание свиньям.
спартак 1987
спартак 1987 ответил stachel
   80 / 868
сегодня в 19:52
потомучто Миша задачу помочь оренбургу или сочи пока ещё не получал
stachel
stachel
   311 / 868
сегодня в 19:52
А про мешка и говорить нечего, любой ребенок знает, что подъедается он с руки федуна и причем уже давно. Свиной вырезкой наверное))
Морозовский
Морозовский ответил Байкал-38.
   11 / 868
сегодня в 19:49
Я отвечу тебе один раз и повторять не буду! Перекрашиваются только.... тут много таких. Я никогда не перекрашивался и не собираюсь! Болею только за один клуб (ЛОКО) и не люблю другой клуб (Спартак) за пафос. То, что мои взгляды по отношению Спартака совпадают с болельщиками других клубов не говорит о том, что я болею за их клубы. Болею за сборную Россию, а как иначе?! Симпатизирую Испании. В еврокубках болею за всех наших, даже за Спартак!!! Если и после этого будут вопросы, то извини проблемы точно не у меня!!! Я надеюсь ты понял?!
Респект!
stachel
stachel ответил спартак 1987
   311 / 868
сегодня в 19:48
после отстранения Вилкова от судейства после скандала в матче зенит - цска, а также убогого судейства игр тамбов - цска, тамбов -Спартак, оренбург как обычно под раздачу попал от Вилкова😂 только в России могут посадить за VAR этого газпромовского наглеца!!! Вилкова и Егорова гнать поганной метлой из судейства! футболисты Спартака уже до игры будут закрепощенны, будут бояться идти в борьбу, зная что за змей сидит у пульта...любой контакт в штрафной Вилков будет кричать в микрофон пенальти!!! Дзюба как раз любитель на публику сыграть
Ежли Вилков газпромовский наглец, то объясни будь добр, почему он так остервенело рубил оренбургский газовик, тоже принадлежащий Газпрому? 2 законные пенки не поставил в ворота уфы в том матче! Ответа не будет, ибо ты сам хорошо знаешь - Вилков питается свининой. Свинина это его главная кормовая база и источник подкожной жировой прослойки.
pomor 445
pomor 445
   202 / 868
сегодня в 19:47
Скучно становится на соккере. Тролли и те как-то закисли. Долдонят одно и то же словно себя убедить хотят и не могут никак.
leopit
leopit
   120 / 868
сегодня в 19:46
Опять наглый спартач мешков с усердием вступит в игру на лукойловские деньжищи!
спартак 1987
спартак 1987
   80 / 868
сегодня в 19:34
после отстранения Вилкова от судейства после скандала в матче зенит - цска, а также убогого судейства игр тамбов - цска, тамбов -Спартак, оренбург как обычно под раздачу попал от Вилкова😂 только в России могут посадить за VAR этого газпромовского наглеца!!! Вилкова и Егорова гнать поганной метлой из судейства! футболисты Спартака уже до игры будут закрепощенны, будут бояться идти в борьбу, зная что за змей сидит у пульта...любой контакт в штрафной Вилков будет кричать в микрофон пенальти!!! Дзюба как раз любитель на публику сыграть
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Морозовский
   151 / 868
сегодня в 19:33
А ты, я гляжу перерекрасился! Молодец! Респект!
Я отвечу тебе один раз и повторять не буду! Перекрашиваются только.... тут много таких.
Я никогда не перекрашивался и не собираюсь! Болею только за один клуб (ЛОКО) и не люблю другой клуб (Спартак) за пафос. То, что мои взгляды по отношению Спартака совпадают с болельщиками других клубов не говорит о том, что я болею за их клубы.
Болею за сборную Россию, а как иначе?! Симпатизирую Испании. В еврокубках болею за всех наших, даже за Спартак!!!
Если и после этого будут вопросы, то извини проблемы точно не у меня!!! Я надеюсь ты понял?!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   39 / 868
сегодня в 19:28
Известный тарасовский халдей опять испортит весь матч.
ekliziast
ekliziast ответил Питер Ман
   353 / 868
сегодня в 19:26
Мешков удалил двух игроков у Крыльев и дал им пенальти - так в этом сезоне рпл никого ещё не убивали судьи. И что мы видим? Мешков, с новым "мешком" от Федуна, уже назначен на матч в Питере. Но добро победит все равно, да будет так!!!
Конечно добро победит, Зеня много добра для Мешкова приготовил, куда там нищеброду Федуну , до Газпрома с его добром.
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 868
сегодня в 19:23
Мнения разделились)
Байкал-38.
Байкал-38. ответил makkie
   151 / 868
сегодня в 19:21
Еськова не хватает для комплекта - типичный "домашний" арбитр Газпрома. 3-я минута матча? Лови красную, враг Зенита. Вас стало слишком много? Нате-ка три удаления вам. Ишь чего, сопротивляться на Газпром-арене собрались :)))) Вангую, Вилкова хотели поставить главным арбитром на матч (Мешкова за мониторы). Но пузатый серьезно накосячил с цска и Оренбургом и его отстранили. Видим как отстранили, аж до ВАР добрался.
Да, уж! Вообще то ты правильно заметил, Мешков указывал, Вилков "творил". Про матч Зенит-Локо 1:1 удаление Шишкина я уже приводил в пример. Тут опять если, что Вилков виноватым будет, типа команды от него не пришло. Вообще в этом тандеме заметил, Вилков крайний, Мешков не приделах, так сказать "чёрный кардинал".
Признаюсь честно для меня приемлемым результатом будет или разгром Спартака или ничья и победа Спартака!
Первое основывается на моей "любви" к Спартаку, второе турнирная таблица!
А вообще хочу посмотреть красивый интересный матч, без судей, с обилием голов, а иначе для чего ещё смотреть футбол?!!!!!
P.S. судейский произвол Вилков-Мешков на матче Локо-Зенит был в 2012 году. Что ещё раз подтверждает приверженность этого тандема к Зениту с давних времён!
azures
azures
   148 / 868
сегодня в 19:21
Трудно будет Зениту против 12-и играть.
andrefino13
andrefino13 ответил Питер Ман
   244 / 868
сегодня в 19:16
Так Спартак просто умнее чем Зенит, видит что вам одно удаление не помогает...)))
grazie100
grazie100
   776 / 868
сегодня в 19:14
Чудак..удило.
Питер Ман
Питер Ман
   55 / 868
сегодня в 19:13
Мешков удалил двух игроков у Крыльев и дал им пенальти - так в этом сезоне рпл никого ещё не убивали судьи. И что мы видим? Мешков, с новым "мешком" от Федуна, уже назначен на матч в Питере. Но добро победит все равно, да будет так!!!
Hypnoz
Hypnoz
   213 / 868
сегодня в 19:09
Ха-ха-ха ! Мешков, почему я не удивлён ?!
Один из топовых бомж-судей !
grazie100
grazie100
   776 / 868
сегодня в 19:07
    PiterGrad
    PiterGrad
       731 / 868
    сегодня в 19:07
      Создатель кошмаров
      Создатель кошмаров
         240 / 868
      сегодня в 19:05
        ziborock
        ziborock ответил Lucho Gonzalez
           5 / 868
        сегодня в 19:04
        Стыдно за спартачей, которые болеют против российских клубов. Сами опозорились и слили рейтинг РПЛ, так еще и дальше пакостят. Свиньи - одним словом.
          Расул Манаев
          Расул Манаев
             420 / 868
          сегодня в 19:02
          Всегда болел за Российские клубы на межарене, ща не против, но и переживать не получается... Ядерное оружие, военная техника и зенит. Это приоритеты на сегодняшний день(((...
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