Мешков рассудит «Зенит» и «Спартак» в 18-м туре РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Ростов» — «Урал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
02 декабря (понедельник)
«Краснодар» — «Тамбов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
ЦСКА — «Арсенал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
Ранее «Соккер.ру» называл символическую сборную 17-го тура РПЛ.
Бомжи захватили футбол России, беспардонно и по хамски...тем самым нивелировали саму суть конкурентной борьбы, назначив сверху вечного чемпиона!
Бомжи захватили футбол России, беспардонно и по хамски...тем самым нивелировали саму суть конкурентной борьбы, назначив сверху вечного чемпиона!
Тедеско тренер, а у зенита нет такового
Тедеско тренер, а у зенита нет такового
Я никогда не перекрашивался и не собираюсь! Болею только за один клуб (ЛОКО) и не люблю другой клуб (Спартак) за пафос. То, что мои взгляды по отношению Спартака совпадают с болельщиками других клубов не говорит о том, что я болею за их клубы.
Болею за сборную Россию, а как иначе?! Симпатизирую Испании. В еврокубках болею за всех наших, даже за Спартак!!!
Если и после этого будут вопросы, то извини проблемы точно не у меня!!! Я надеюсь ты понял?!
Я никогда не перекрашивался и не собираюсь! Болею только за один клуб (ЛОКО) и не люблю другой клуб (Спартак) за пафос. То, что мои взгляды по отношению Спартака совпадают с болельщиками других клубов не говорит о том, что я болею за их клубы.
Болею за сборную Россию, а как иначе?! Симпатизирую Испании. В еврокубках болею за всех наших, даже за Спартак!!!
Если и после этого будут вопросы, то извини проблемы точно не у меня!!! Я надеюсь ты понял?!
Признаюсь честно для меня приемлемым результатом будет или разгром Спартака или ничья и победа Спартака!
Первое основывается на моей "любви" к Спартаку, второе турнирная таблица!
А вообще хочу посмотреть красивый интересный матч, без судей, с обилием голов, а иначе для чего ещё смотреть футбол?!!!!!
P.S. судейский произвол Вилков-Мешков на матче Локо-Зенит был в 2012 году. Что ещё раз подтверждает приверженность этого тандема к Зениту с давних времён!
Признаюсь честно для меня приемлемым результатом будет или разгром Спартака или ничья и победа Спартака!
Первое основывается на моей "любви" к Спартаку, второе турнирная таблица!
А вообще хочу посмотреть красивый интересный матч, без судей, с обилием голов, а иначе для чего ещё смотреть футбол?!!!!!
P.S. судейский произвол Вилков-Мешков на матче Локо-Зенит был в 2012 году. Что ещё раз подтверждает приверженность этого тандема к Зениту с давних времён!
Один из топовых бомж-судей !
Один из топовых бомж-судей !