«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»

«Ростов» собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским «Динамо»:
Решение принято, будем подавать жалобу. Когда точно, не знаем - может быть, завтра.
Напомним, что в ворота «Ростова» было назначено два пенальти.
А эти, муЩЩЩИны, ПЛАААААААААААК
Стыдно чета за не мужской коллектив с дона
А эти, муЩЩЩИны, ПЛАААААААААААК
Стыдно чета за не мужской коллектив с дона
Сами пенальти не забили. Сами с игры забить не могли. А виноваты все. Заговор! Произвол! ПЛАААААААААК
Сами пенальти не забили. Сами с игры забить не могли. А виноваты все. Заговор! Произвол! ПЛАААААААААК
вонь - с северных болот
по соседству тоже вонь Свиные тушки вовсю аромат издают
Чорд. мы в таком неудобном месте находимся((
вонь - с северных болот
по соседству тоже вонь Свиные тушки вовсю аромат издают
Чорд. мы в таком неудобном месте находимся((
ПЛААААААААААААААААААААААААААААААК
ПЛААААААААААААААААААААААААААААААК