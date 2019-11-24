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«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»

вчера, 20:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским «Динамо»:

Решение принято, будем подавать жалобу. Когда точно, не знаем - может быть, завтра.

Напомним, что в ворота «Ростова» было назначено два пенальти.

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Багор
Багор
   47 / 856
сегодня в 09:56
У нас жалобы принимают только от свиней и коней, остальным жаловаться бесполезно.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 856
сегодня в 09:40
Правильно Ростов все делает. Что то прессовать начали команду со всех сторон. Тут и слухи о финансировании, и судья с кредитом от ВТБ.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   88 / 856
сегодня в 08:46
В этом матче вроде все нормально было или я чего то пропустил???
Ну на Фильке Динамовском спорный пеналь если честно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   109 / 856
сегодня в 07:25
Динамо заслуженно победило, играть нужно было.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
сегодня в 04:20
Оренбург огреб от судейки. - там ЖАЛОБЫ не кидают
А эти, муЩЩЩИны, ПЛАААААААААААК
Стыдно чета за не мужской коллектив с дона
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
вчера в 23:36
Какая жалоба? Не надо хернёй заниматься!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 856
вчера в 23:14
Оснований для подачи жалобы больше у Урала, судья нагло не назначил пенальти в ворота свиней.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
   50 / 856
вчера в 23:14
В этом матче вроде все нормально было или я чего то пропустил???
ну все же винвоаты, что команда проиграла. Заговор
Сами пенальти не забили. Сами с игры забить не могли. А виноваты все. Заговор! Произвол! ПЛАААААААААК
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
вчера в 23:13
Слезы - с юга
вонь - с северных болот
по соседству тоже вонь Свиные тушки вовсю аромат издают
Чорд. мы в таком неудобном месте находимся((
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 856
вчера в 23:05
В этом матче вроде все нормально было или я чего то пропустил???
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Nikola45
   56 / 856
вчера в 22:52
Обязательно! Я договорюсь с судьей, чтобы он поставил пару пенальти в ворота Спартака и удалил пару игроков
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   42 / 856
вчера в 22:44
Бесполезно - днище московская команда, а значит они всегда правы. Тем более что федун проплатил место в пятерке, значит надо от туда кого-то убрать. Выбрали Ростов, их и выпихнут, а на их место поставят спартак.
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Миллер
   81 / 856
вчера в 21:59
А чего мне бояться? Для Зенита уже подготовлен ручной судья, так что победа будет за нами 100%
Как вы думаете пять штук войдет в тыл? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Миллер
   81 / 856
вчера в 21:57
А чего мне бояться? Для Зенита уже подготовлен ручной судья, так что победа будет за нами 100%
Вы о Москалеве в Москве? )) Который все время судил и то вы продули )) А могли бы и удалить .... Негодяя
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Nikola45
   56 / 856
вчера в 21:53
А Вы не бойтесь )) Бойтесь 1 Декабря ))
А чего мне бояться? Для Зенита уже подготовлен ручной судья, так что победа будет за нами 100%
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Миллер
   81 / 856
вчера в 21:49
Славнов (или Степан), я боюсь, что Рубин подаст жалобу на судейство в матче с нашим Зенитом. Но ничего, Дюков уладит все дела.
А Вы не бойтесь )) Бойтесь 1 Декабря ))
RussianMango
RussianMango
   365 / 856
вчера в 21:45
У Глебова перелом, предстоит операция. Судья даже желтую не показал. Нигде об этом и не пишут. Шунин на два шага вышел из ворот, когда бил пенальти Ионов. В подобной ситуации в Питере, Дзюба перебивал пеналь, который не забил...там Вар сработал...а здесь нет. Почему идентичные нарушения трактуются по разному...в этом предъява Ростова. Решили топить команду, так и скажите.
mihey1971
mihey1971
вчера в 21:44
динамо победило по делу а этот лахотронщик валера много говорит не поделу
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kurt Bekelman
   12 / 856
вчера в 21:39
Ни одного пенальти не было у динамиков
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Литейный 4
   56 / 856
вчера в 21:32
А Урал подаст жалобу на судейство в пользу свиней? Гыгыгы
Славнов (или Степан), я боюсь, что Рубин подаст жалобу на судейство в матче с нашим Зенитом. Но ничего, Дюков уладит все дела.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
вчера в 21:32
жалуются они. Несправедливость. В 2017 году с левого пенальти победили - что же так ничего не подавали? Ах да. муЩЩЩЩины же
ПЛААААААААААААААААААААААААААААААК
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
   50 / 856
вчера в 21:28
Ни одного пенальти не было и близко, кроме того что не забил Ионов
в момент первого пенальти игрался с....лысым с аватара?
Nikola45
Nikola45
   81 / 856
вчера в 21:26
Как в годы правления Коленьки Толстых! )) Ворюге!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   50 / 856
вчера в 21:24
ПЛАААААААААААААААААААК
Nikola45
Nikola45
   81 / 856
вчера в 21:19
Давно пора! И Уралу тоже нужно на судейство с Тарасовкой ))
DanjaG
DanjaG
   105 / 856
вчера в 21:17
Смешно, играть ростов не пробовал.
drive45
drive45
   682 / 856
вчера в 21:02
Доказывать надо было своей уверенной и результативной игрой. Да не выносить сор из избы, что так плохо обстоят дела в команде.....Все ещё можно исправить и преодолеть .
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   43 / 856
вчера в 20:43
Ворон ворону глаз не выклюет. Тем более, что судья Казарцев представляет город Санкт-Петербург)) Кто позволит обидеть судью из Питера))
Аксинья
Аксинья
   60 / 856
вчера в 20:43
" Ростову "еще недавно чуть ли не открытым текстом сказали что в "топ-5" ему делать нечего и это места для столичных и питерских - так что не надо телегу на судейство катить, бесполезное занятие...Тем более был шанс сравнять результат, а пробивать доверили не тому...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jeck Denielse
   3 / 856
вчера в 20:42
Тур .....8 матчей... 4 команды не устроило судейство... В следующий раз это будут другие 4 команды... Ничего не меняется.... Не пора ли разогнать этот малопрофессиональный Судейский корпус...???
Зажрался судебный корпус у корыта Федуна. Гыгыгы
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