«Ростов» подаст жалобу РФС на судейство в игре с «Динамо»

вчера, 20:23

«Ростов» собирается подавать жалобу в РФС на судейство арбитра Василия Казарцева в матче 17-го тура РПЛ с московским «Динамо»:

Решение принято, будем подавать жалобу. Когда точно, не знаем - может быть, завтра.

Напомним, что в ворота «Ростова» было назначено два пенальти.