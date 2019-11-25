Егоров прокомментировал спорный момент в матче «Урал» - «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорный момент в матче 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком»:
Для департамента момент с Джикией — продолжение игры. Георгий чуть проиграл позицию, выставил руку, но она не составляла преграды и не делала задержки.
мягкая (теперь) рука, без злого умысла, было стыдно)))
мягкая (теперь) рука, без злого умысла, было стыдно)))
Так что извиняте, свердловцы, на вас не хватило...)
Так что извиняте, свердловцы, на вас не хватило...)
https://youtu.be/wpKlIKOK6ZI
И Конотоп - это Россия, но не Чухонь!)))
И Конотоп - это Россия, но не Чухонь!)))
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Это для БАГРА! или бУгра!)))
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Это для БАГРА! или бУгра!)))