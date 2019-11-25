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Егоров прокомментировал спорный момент в матче «Урал» - «Спартак»

вчера, 14:10
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорный момент в матче 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком»:

Для департамента момент с Джикией — продолжение игры. Георгий чуть проиграл позицию, выставил руку, но она не составляла преграды и не делала задержки. 

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   249 / 857
вчера в 23:45
От прикосновения к руке так на газон не валятся ! Х. вам ,а не пенальти ! )))
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   216 / 857
вчера в 23:21
а что она делала БАЛДУ ГОНЯЛА пенальти 100 пудов опять начали тащить кб за все причиндалы
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
вчера в 22:52
В ворота спартака пенальти не назначаются - уж больно хорошо федун платит.
halfbeek
halfbeek
   238 / 857
вчера в 21:34
По имеющемуся видео невозможно принять какого либо решения, но многие "особо одаренные" регулярно поливающие на сайте конкурентов все увидели и все решили. " Конкурент всегда виноват и как его еще земля носит " это девиз большинства отметившихся здесь. До уровня базарных баб уже дошли . Совершенствуйтесь дальше.
Чист
Чист
   284 / 857
вчера в 20:43
Всё судейство разогнать и играть без судей как во дворе честнее получится
RIR68
RIR68
   244 / 857
вчера в 20:08
где-то это уже было)))

мягкая (теперь) рука, без злого умысла, было стыдно)))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 857
вчера в 19:53
Федуновский судейский корпус во всей красе. Гыгыгы
A.Gordeev
A.Gordeev ответил Nekit92
   215 / 857
вчера в 18:51
А кто там игру судил? Лопп должен создать ник с его фамилией))
У него уже есть.
Nekit92
Nekit92
   293 / 857
вчера в 18:34
А кто там игру судил? Лопп должен создать ник с его фамилией))
DanjaG
DanjaG
   77 / 857
вчера в 17:54
Явный пеналь, свиньи отняли победу у Урала.
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 857
вчера в 17:42
Но ведь было же! Было) Кто-то будет спорить? Только болельщики пупсиков! Но правды ведь не скроешь.
Serg3.12
Serg3.12
   82 / 857
вчера в 17:26
Лимит тура на левые пенальти израсходовал Казарцев
Так что извиняте, свердловцы, на вас не хватило...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 857
вчера в 17:24
Рука... Нога...Степень вины определяет принадлежность хозяина руки или ноги ....к некоторым клубам...))))

Т34
Т34 ответил Lucho Gonzalez
   15 / 857
вчера в 17:00
спартак только с помощью судей очки набирать умеет. Как они выступают без своего судейского корпуса показали матчи с Брагой
Нам показывают, как без своих судей выступают в еврокубках бомжи и кони.
ziborock
ziborock ответил Sargent
   7 / 857
вчера в 16:56
Як на укроине дела, в конотопе?
Тимощук и Ракицкий должны знать!))) У них по крайней мере в Питере все кучеряво!)))
И Конотоп - это Россия, но не Чухонь!)))
Sargent
Sargent ответил ziborock
   395 / 857
вчера в 16:54
Покуда в РФС МуткоВЫ, Дюковы, Фурсенко, Вилковы и Питерские арбитры: Левниковы, Лапочкины, Безбородовы, потуда и будет Зенит! А покуда будет Зенит, потуда, тебе на радость, будет и Оренбург!))) ---------------------------- Это для БАГРА! или бУгра!)))
    ziborock
    ziborock ответил Владивосток-2000
       7 / 857
    вчера в 16:53
    А вчера говорили, что средний возраст спартака 24,5. Быстро же тарасовский автобус стареет!
    24 это уже 30?!))) Или 140, как защитникам Зенита на 4-ых?! И ты мне вначале с пенкой ответь! Хотя не обязательно, главное что я тебя уделал!)))
    ziborock
    ziborock
       7 / 857
    вчера в 16:50
    Покуда в РФС МуткоВЫ, Дюковы, Фурсенко, Вилковы и Питерские арбитры: Левниковы, Лапочкины, Безбородовы, потуда и будет Зенит! А покуда будет Зенит, потуда, тебе на радость, будет и Оренбург!)))
    ----------------------------
    Это для БАГРА! или бУгра!)))
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000 ответил ziborock
       276 / 857
    вчера в 16:50
    С помощью ВАР это у вас был отскок со Спартаком! Всю игру с 20-и летними Спартаковцами автобусом играли!)))
    А вчера говорили, что средний возраст спартака 24,5. Быстро же тарасовский автобус стареет!
    Багор
    Багор
       40 / 857
    вчера в 16:43
    Покуда в РФС симонян, будут и егоровы.
    ziborock
    ziborock ответил Владивосток-2000
       7 / 857
    вчера в 16:42
    Когда спартаку в последний раз били пенальти? Я уже не помню. Видно свиньи очень чисто играют.
    Когда Спартаку били пенальти?! 25 сентября! Но видимо у кого-то память такая короткая что её на месяц не хватает!)))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       460 / 857
    вчера в 16:40
    Что сказать. Бывает.
    ziborock
    ziborock ответил Литейный 4
       7 / 857
    вчера в 16:38
    Свиньи были категорически против. Как только стали их честно судить с Вар, так они загрохотали костьми в направлении Пердива. Как нет Вар на их матче, так сразу отскок. Гыгыгы
    С помощью ВАР это у вас был отскок со Спартаком! Всю игру с 20-и летними Спартаковцами автобусом играли!)))
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000
       276 / 857
    вчера в 16:33
    Когда спартаку в последний раз били пенальти? Я уже не помню. Видно свиньи очень чисто играют.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Брулин
       3 / 857
    вчера в 16:15
    давайте уже вар в каждом матче, чтобы потом воздух зря не сотрясать. и судей научите им пользоваться. чтобы не было шума как в англии.
    Свиньи были категорически против. Как только стали их честно судить с Вар, так они загрохотали костьми в направлении Пердива. Как нет Вар на их матче, так сразу отскок. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 857
    вчера в 16:13
    Что может Егоров прокомментировать, если он первый на раздаче харчей от Федуна? Гыгыгы
    Брулин
    Брулин
       168 / 857
    вчера в 16:12
    давайте уже вар в каждом матче, чтобы потом воздух зря не сотрясать. и судей научите им пользоваться. чтобы не было шума как в англии.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       219 / 857
    вчера в 16:04
    спартак только с помощью судей очки набирать умеет. Как они выступают без своего судейского корпуса показали матчи с Брагой
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       22 / 857
    вчера в 15:52
    Ох и зенит этот((!!!
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
       737 / 857
    вчера в 15:52
    И с каких пор рука стала грудью?
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