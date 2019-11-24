Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» (Загреб).
Ассистентами главного арбитра выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Сергей Иванов. Отвечать за систему VAR будут немец Бастиан Данкерт и россиянин Виталий Мешков.
Ранее стало известно, что английские арбитры рассудят «Локомотив» и «Байер» в Лиге чемпионов.
Одну часть ставим на пенальти в этом матче,
Вторую на удаление в нём же.
После матча снимаем бабки, заход ГАРАНТИРОВАН.
Одну часть ставим на пенальти в этом матче,
Вторую на удаление в нём же.
После матча снимаем бабки, заход ГАРАНТИРОВАН.