Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

сегодня, 14:29

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» (Загреб).

Ассистентами главного арбитра выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Сергей Иванов. Отвечать за систему VAR будут немец Бастиан Данкерт и россиянин Виталий Мешков.

Ранее стало известно, что английские арбитры рассудят «Локомотив» и «Байер» в Лиге чемпионов.