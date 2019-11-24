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Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

сегодня, 14:29
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо26.11.2019 в 23:00 Не начался

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» (Загреб). 

Ассистентами главного арбитра выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Сергей Иванов. Отвечать за систему VAR будут немец Бастиан Данкерт и россиянин Виталий Мешков.

Ранее стало известно, что английские арбитры рассудят «Локомотив» и «Байер» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Брулин
   459 / 848
сегодня в 19:14
Мешок вон, на ВАРе сидит
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 17:10
Когда москалева симонян назначит, заслужил, верой и за деньги служит свиньям?
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 15:59
Нужно помочь Загребу.
Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 15:30
А где Вилков, Мешков? Самых достойных прячут от всей Европы!
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 14:59
Молодец карась, продвигается.
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 14:57
лучше бы карася не брали судить)
Strikers188
Strikers188
   163 / 848
сегодня в 14:33
Делим свой банк в конторе на 2 части,
Одну часть ставим на пенальти в этом матче,
Вторую на удаление в нём же.
После матча снимаем бабки, заход ГАРАНТИРОВАН.
Миша Вилков
Миша Вилков
   15 / 848
сегодня в 14:32
Когда уже Вилков будет свистеть на матчах ЛЧ? Сколько можно ему на бомжей батрачить?
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