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Дзюба: «Победили за счёт характера при не самой качественной игре»

сегодня, 01:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Переиграли «Лион», наверное, за счёт характера, единого коллектива, потому что всё-таки сражались при не самой качественной игре. Трудный матч, но в целом сегодня никто не выпал, и была отменная игра всей команды в обороне. Защитники умнички, «Лион» практически ничего не создал, за исключением момента Дембеле, когда он во втором тайме опасно пробил головой. Кержаков всё снял вверху уверенно, это только радует.

Очень важно было сегодня победить. Я думаю, что тут дело не в качестве. В Лиге чемпионов всегда трудно, сейчас никому не бывает легко. Поэтому важно было победить и остаться в игре перед последним матчем, который будет очень непростым.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails
   634 / 906
сегодня в 02:38
Артем, так держать!!!
Гавроша
Гавроша
   49 / 906
сегодня в 01:38
Последний матч будет сверхсложный.
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